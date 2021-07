Super League FCL-Neuzugang Gentner zurück aus Deutschland – jetzt bereitet sich der 35-Jährige auf das Testspiel gegen GC vor Luzerns neuer Führungsspieler Christian Gentner verbrachte einen Teil der Woche in Deutschland. Was ist der Grund seiner Abwesenheit? Daniel Wyrsch 09.07.2021, 18.05 Uhr

Christian Gentner ist wieder zurück beim FC Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 30. Juni 2021)

Während dieser Vorbereitungswoche hat Luzern-Neuzugang Christian Gentner nicht an allen Trainings teilgenommen, er fehlte zudem am Mittwoch beim Testspiel gegen Dynamo Kiew (3:3). Der Grund für die Abwesenheit des 35-jährigen Mittelfeldmanns: Gentner besucht das Ausbildungsprogramm Management im professionellen Fussball. Diesen Lehrgang bietet der Deutsche Fussball-Bund (DFB) an.

Später Manager in der Bundesliga?

Wie der langjährige Bundesliga-Profi des VfB Stuttgart, von Wolfsburg und Union Berlin bereits kundgetan hat, möchte Gentner nach der aktiven Karriere im Fussball tätig bleiben. Damit er die einzelnen Ausbildungsblöcke von einigen Tagen in der Heimat besuchen kann, hat der FC Luzern dem neuen Führungsspieler Hand geboten.

Von der aktuellen Schulung ist Christian Gentner zurück. Am Samstag (14.00 Uhr, Niederhasli) steht er FCL-Coach Fabio Celestini für das Testspiel bei Aufsteiger GC zur Verfügung. Bis jetzt hat «Gente» nur eine von drei Testpartien – beim 3:1-Sieg am vergangenen Samstag in Winterthur – bestritten.

500 Zuschauer können zum Testspiel bei GC und erhalten freien Eintritt

Die ersten 500 Zuschauer erhalten (freien) Einlass. Es gilt also «first come, first served», wie die Zürcher Grasshoppers auf ihrer Homepage schreiben. Zudem besteht keine Maskenpflicht auf dem GC-Campus. Die Verpflegungsstände haben wieder geöffnet. Türöffnung ist um 13.30 Uhr.

Via Livestream ist die Partie auf fcl.ch zu sehen.