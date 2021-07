Geschichte Von 1934 bis 2011: Von der Holztribüne zur modernen Swisspor-Arena 1934 wurde in Luzern die Sportanlage Allmend mit einer Holztribüne und mehreren Fussballfeldern eröffnet, 2011 die moderne Swisspor-Arena. Was geschah dazwischen? Ein Blick zurück. 24.07.2021, 05.00 Uhr

FCL-Präsident Walter Stierli freut sich mit den Junioren über das positive Abstimmungsresultat für die Sportarena Allmend. Bild: Eveline Bachmann (Luzern, 24. Februar 2008) Stadtpräsident Urs W. Studer und FCL-Präsident Walter Stierli freuen sich über das positive Ergebnis an der Urne.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 30. November 2008) Baudirektor Kurt Bieder (links) und FCL-Präsident Walter Stierli freuen sich über den Abstimmungserfolg an der Urne.



Bild. Boris Bürgisser (Luzern, 30. November 2008) Nach dem Ja der Stadtluzerner zur neuen Sportarena Allmend freuen sich im Stadthaus (von links): Die Architekten Daniele Marques und Iwan Bühler sowie FCL-Präsident Walter Stierli.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 30. November 2008) Am 30. November 2008 sagen die Stadtluzerner Ja zur neuen Sportarena Allmend (von links): Baudirektor Kurt Bieder, Markus Graf von Head Real Estate Asset Management Switzerland und FCL-Klubchef Walter Stierli. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 30. November 2008) Medienkonferenz zur Namensgebung des neuen Stadions im Hotel Schweizerhof: FCL-Präsident Walter Stierli und Bernhard Alpstaeg, Patron der Swisspor AG, der Namensgeberin der künftigen Arena.

Bild: Manuela Jans (Luzern, 12. Dezember 2008) Präsident Walter Stierli freut sich in der Kabine mit den Spielern über den Luzerner Klassenerhalt nach dem klaren Barrage-Heimsieg über Lugano.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 13. Juni 2009) Letzter Match im alten Allmendstadion: FCL-Präsident Walter Stierli hatte nach einem Petardenwurf während des Barrage-Rückspiels gegen Lugano (5:0-Sieg) einschreiten müssen.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 13. Juni 2009) Trainingsspiel des FC Luzern gegen El Gouna aus Ägypten auf der Sportanlage Grüner Wald in Schattdorf: FCL-Präsident Walter Stierli und Andermatt-Investor Samih Sawiris.

Bild: Pius Amrein (Schattdorf, 15. Juli 2009) FCL-Spielmacher Hakan Yakin (links) gegen GC-Verteidiger Kay Voser im Ausweich-Stadion Gersag in Emmenbrücke.

Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 26. Juli 2009) Erstes Spiel im Exil-Stadion Gersag in Emmenbrücke: Luzerns Nelson Ferreira bereitet gegen GC das 1:0 mittels eines Fallrückziehers vor.

Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 26. Juli 2009) Spatenstich auf der Luzerner Allmend für die Swisspor-Arena: Walter Stierli (links) applaudiert Boris Rancic, er ist der jüngste FCL-Junior.



Bild: Mischa Christen (Luzern, 29. September 2009) Beziehungspflege: FCL-Präsident Walter Stierli und der ägyptische Investor Samih Sawiris beim Mittagessen.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 11. März 2010) Der ägyptische Investor Samih Sawiris erhält einen Geschenkkorb mit dem FCL-Dress von Erich Fust (Mitte) und Walter Stierli.



Bild: Nadia Schärli (Luzern, 11. März 2010) FCL-Botschafter Kudi Müller freut sich bereits auf das neue Stadion



Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. August 2010) Toni Bucher (Eberli-Generalunternehmung) mit dem Architekten Iwan Bühler.



Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. August 2010) Baustellenrundgang in der Swisspor-Arena mit Toni Bucher (links) von der Eberli-Generalunternehmung und FCL-Präsident Walter Stierli.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. August 2010) Der Präsident und der Star: Walter Stierli (links) im Gespräch mit FCL-Spielmacher Hakan Yakin.



Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 29. August 2010) Auf der Baustelle der Swisspor-Arena werden die ersten Stahlträger für die Tribünen-Überdachung montiert.



Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Dezember 2010) Gemeinsame Pressekonferenz des FC Luzern und der Luzerner Polizei (von links): Walter Stierli, Regierungsrätin Yvonne Schärli, Polizeikommandant Beat Henseler und Mike Hauser.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 13. Dezember 2010) Freudensprünge der langjährigen FCL-Profis David Zibung (links) und Claudio Lustenberger während dem Neubau des Luzerner Stadions. Bild Eveline Beerkircher (Luzern, 3. Februar 2011) Grundwasser verzögert den Bau der Swisspor-Arena: Toni Bucher (links) von der Eberli-Generalunternehmung und Mitarbeiter Markus Achtelik.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 15. Februar 2011) Während des Stadion-Neubaus musste der FCL seine Heimspiele im Gersag in Emmenbrücke austragen: Präsident Walter Stierli übergibt Klublegende Paul Wolfisberg ein Trikot.

Bild: Roger Zbinden (Emmen, 27. Februar 2011) In der Swisspor-Arena wird der Naturrasen verlegt.



Bild: Pius Amrein (Luzern, 6. Juni 2011) Die Swisspor-Arena im Bau: Fotografiert aus dem 24. Stockwerk des benachbarten Hochhauses. Bild: Pius Amrein (Luzern, 9. Juni 2011) Im wenig später fertiggestellten Stadion präsentieren sich (von links): FCL-Präsident Walter Stierli sowie die Geldgeber Bernhard Alpstaeg und Samih Sawiris.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 7. Juli 2011) Erstes Training der FCL-Mannschaft in der neuen Swisspor-Arena: Tomislav Puljic wirft den Ball, vor ihm wartet Jahmir Hyka, in der Mitte verlangt Hakan Yakin das Spielgerät.



Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. Juli 2011) Cheftrainer Murat Yakin (rechts) und Assistent Giorgio Contini beim ersten Mannschaftstraining des FC Luzern in der neuen Arena. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. Juli 2011) Daniel Gygax (links), Mario Bühler (Mitte) und Michel Renggli präsentieren die neue FCL-Mannschaftskabine.



Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. Juli 2011) Zwei FCL-Präsidenten und ein Stadtrat (von links) beim Fussballplausch im neuen Stadion: Romano Simioni, Walter Stierli und Kurt Bieder.



Bild: Mischa Christen (27. Juli 2011) Walter Stierli, Stefan Wehner, Iwan Bühler und Toni Bucher (hintere Reihe von links) sowie Bernhard Alpstaeg und Daniele Marques (vordere Reihe von links) in der Swisspor-Loge im dritten Stock der Arena. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 28. Juli 2011) Schlüsselübergabe mit Toni Bucher (links), Bernhard Alpstaeg (Mitte) und Stefan Wehner in der Swisspor-Arena.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 28. Juli 2011) Die FCL-Spieler Hakan Yakin (links) und Nelson Ferreira präsentieren das neue Heimdress des FC Luzern in der fertiggestellten Swisspor-Arena. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 29. Juli 2011) Pfarrer Ernst Heller segnet das Stadion, an seiner Seite FCL-Präsident Walter Stierli (Mitte) und Hauptgeldgeber Bernhard Alpstaeg (rechts). Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Captain Hakan Yakin und Goalie David Zibung führen den FC Luzern zum ersten Spiel im neuen Stadion auf den Rasen. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Erste Choreo der Fans in der Swisspor-Arena: Im Vordergrund Luzerns Claudio Lustenberger (links) und Hakan Yakin (rechts) vor dem Spiel.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Luzern-Trainer Murat Yakin während dem ersten Spiel in der Swisspor-Arena: Der FCL und Thun trennen sich 0:0-Unentschieden. Bild Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Erstes Spiel in der neuen Arena: Luzern-Angreifer Hakan Yakin (rechts) gegen Goalie David Da Costa und Verteidiger Stipe Matic (links) vom FC Thun. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Startspiel im neuen Sporttempel: 17'000 Zuschauer in der ausverkauften Swisspor-Arena sehen die Luzerner Claudio Lustenberger (links) und Hakan Yakin gegen den Thuner Dario Lezcano.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Sally Sarr «Superstar» (am Boden) gegen die Thuner Dario Lezcano, Dennis Hediger und Roland Bättig (von links).

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Impressionen von der Haupttribüne bei der Premiere im neuen Luzerner Stadion zwischen dem FCL und dem FC Thun.

Bild: Manuela Jans (Luzern, 31. Juli 2011) Magistraler Fussballer bei der Heimpremiere im neuen Stadion: FCL-Star Hakan Yakin (rechts) gegen Thuns Stipe Matic.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Erste Super-League-Partie in der neuen Swisspor-Arena auf der Allmend zwischen dem FC Luzern und dem FC Thun. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) FCL-Präsident Walter Stierli, Bernhard Alpstaeg und Pfarrer Ernst Heller (von links) freuen sich über das neue Stadion. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Nach dem ersten Match in der Swisspor-Arena: Der FC Luzern angeführt von David Zibung (Mitte) bedankt sich nach Spielende bei den Fans. Gegen den unbequemen FC Thun resultiert ein 0:0-Unentschieden. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 31. Juli 2011) Erstes Heimspiel des FCL gegen den FC Thun im neuen Stadion: Ex-Nationalcoach und Luzern-Legende Paul Wolfisberg am Buffet.

Bild: Manuela Jans (Luzern, 31. Juli 2011) Erstes Tor für den FCL im neuen Stadion: Der «Messi aus Albanien», Jahmir Hyka, erzielt den Treffer zum 1:1-Endstand gegen YB-Goalie Marco Wölfli.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 7. August 2011) Tag der offenen Tür: Warteschlange vor dem Stadion während der Autogrammstunde der FCL-Spieler.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 15. August 2011) Eröffnungsfeier der Swisspor-Arena (von links): FCL-Präsident Walter Stierli, Samih Sawiris und Bernhard Alpstaeg. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 3. September 2011) Zwei Stadionväter der Swisspor-Arena: FCL-Klubboss Walter Stierli (links) und Swisspor-Patron Bernhard Alpstaeg.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 3. September 2011)

1934

Eröffnung der Sportanlage Allmend mit einer Holztribüne und mehreren Fussballfeldern.

1957

Tribüne wird auf 2500 Plätze ausgebaut.

1981-83

Haupt- und überdachte Stehplatztribüne werden erneuert.

16. März 1989

FCL-Präsident Ro­mano Simioni präsentiert das Pro­jekt «Waldstadion» mit 25 000 gedeckten Sitzplätzen im Gebiet Zihlmatt, südöstlich der heutigen Swisspor-Arena, kombiniert mit einer unterirdischen regionalen Schiessanlage. Das alte Stadion hätte man stehen gelassen und es für andere Sportveranstaltungen, Konzerte und Messen genutzt. Kosten: rund 95 Millionen Franken. Der FCL und diverse Sponsoren sollten 40 Millionen Franken bei­steuern, einen Grossteil der restlichen Kosten hätte wegen der Schiessanlage der Bund übernommen, so Simionis Rechnung. Lu­zerns Stadtrat lehnt das Projekt ab, nachdem eine externe Studie Mehr­kosten von 30 Millionen Franken ergab.

Dezember 1990

Das Projekt «Waldstadion» wird ad acta gelegt.

1995

Bau der überdachten Lumag-Tribüne (diese steht heute noch).

13. Oktober 2000

FCL-Präsident Albert Koller, Nachfolger von Ro­mano Simioni, lanciert die Idee einer «Löwen-Arena». Das neue Fussballstadion soll im Schlund gebaut werden, inklusive unterir­dischem Pilatusmarkt. Vorbild ist die Leverkusener Bay-Arena. Ge­schätzte Kosten: 220 Millionen Franken. Es bleibt bei der Idee. Der Pilatusmarkt Kriens wird im März 2006 eröffnet – ohne Stadion.

2003

Der SVP-Grossstadtrat und spätere FCL-Präsident Walter Stierli lanciert mit drei Motionen im Parlament den Stadionneubau.

Anfang 2006

Bruno Marazzi, Erbauer des Stade de Suisse in Bern und des St.-Jakob-Parks («Joggeli») in Basel, will Ähnliches auch in Luzern realisieren. Er un­ter­breitet dem Stadtrat ein fertiges Stadionprojekt auf der Allmend. Vorgesehen ist eine Mantelnutzung mit 200 Wohnungen direkt über den Tribünen.

Mai 2006

Luzerns Stadtparlament lehnt eine Direktvergabe an Bruno Marazzi für einen Stadionneubau ab. Die Stadt lanciert deshalb einen Investorenwettbewerb.

28. September 2006

Luzerns Stadtparlament bewilligt fast ein­stimmig einen Kredit von 2,56 Mil­lionen Franken für einen Investorenwettbewerb.

2007

Der Schweizer Fussballverband erklärt das Allmend-Stadion als «nicht mehr ligatauglich».

25. Mai 2007

Der Wettbewerb ist entschieden. Die Jury empfiehlt drei Projekte zur Weiterbearbeitung. Priorisiert wird «KOI» der Luzerner Architekten Marques/Bühler: ein Fussballstadion plus zwei Wohntürme von 134 und 109 Metern Höhe. Viel zu hoch, sagt die Wett­bewerbsjury und verlangt eine Reduktion auf maximal 80 Meter.

Juli/August 2007

Die beiden anderen zur Weiterbearbeitung empfohlenen Projekte werden von deren Investoren zurückgezogen.

November 2007

Es kommt zu einem Kompromiss: Die beiden Wohntürme dürfen nun maximal 88 Meter hoch werden.

24. Februar 2008

Das Stadtluzerner Stimmvolk genehmigt mit 54 Prozent Ja-Stimmen den Projek­tierungskredit und die Umzonung des Baugrunds auf der Allmend.

Mai 2008

Gegen den Allmend-Gestaltungsplan werden acht Einsprachen eingereicht, unter anderem vom Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee und der Schützengesellschaft der Stadt Luzern.

30. November 2008

Mit 55,1 Prozent Ja-Stimmen genehmigt das Stimmvolk die Allmend-Baurechtsverträge.

Dezember 2008

Die Swisspor-Gruppe von Bernhard Alpstaeg sichert sich für 10 Millionen Franken die Namensrechte des neuen Stadions, das nun mindestens für die kommenden zehn Jahre den Namen Swisspor-Arena trägt.

9. März 2009

Die Einsprachen gegen den Allmend-Gestaltungsplan werden zurückgezogen.

13. Juni 2009

Letztes Spiel im alten Allmend-Stadion. Der FCL gewinnt im Barragespiel 5:0 gegen den FC Lugano und verhindert so den Abstieg aus der höchsten Spielklasse. Weil euphorisierte Zuschauer Knallkörper zünden und einer davon direkt neben einem Linienrichter detoniert, kommt es fast zum Spielabbruch, was für den FCL eine Forfaitniederlage und den Abstieg bedeutet hätte. FCL-Prä­sident Walter Stierli stellt sich auf dem Spielfeld vor die Fans und beruhigt sie, worauf das Spiel zu Ende geführt werden kann.

August 2009

Das alte Allmend-Stadion wird abgerissen. Der FCL trägt seine Spiele vorübergehend im Gersag-Stadion in Emmenbrücke aus. Dieses erhält eine grosse provisorische Gegentribüne.

29. September 2009

Spatenstich für die Swisspor-Arena am fast gleichen Ort wie das frühere Allmend-Stadion.

Mai 2010

Wegen Grundwasser- und geologischen Problemen verzögern sich die Bauarbeiten um fünf Monate. Das FCL-Gastspiel in Emmenbrücke muss bis Mai 2011 verlängert werden.

Juni 2010

Nachdem zusätzliche Spundwände gesetzt wurden, beginnen nun auch die Bauar­beiten für die beiden Wohnhochhäuser.

15. Februar 2011

Der Übergabe­termin des Stadions wird ein wei­teres Mal verschoben – vom 5. auf den 29. Juli.

31. Juli 2011

Erstes Heimspiel des FCL in der neuen Swisspor-Arena.

3. September 2011

Offizielle Stadioneröffnung mit einem Spiel gegen den Hamburger SV.