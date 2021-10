Nach Spiel gegen FCL: St.Gallen-Anhänger zerstören VBL-Busse

Gewalt nach Fussballspiel Demolierte Türen, zerstörte Fenster, herausgerissene Sitze: So wüteten FCSG-Chaoten in Luzern Nach der 0:2-Niederlage beim FC Luzern drehten Chaoten aus dem Umfeld des FC St.Gallen durch. Sie begingen Vandalenakte in Bussen, die zurück zum Luzerner Bahnhof fuhren, und warfen Böller sowie Petarden in Richtung von Polizisten. Daniel Walt Jetzt kommentieren 25.10.2021, 15.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die demolierte Tür eines VBL-Busses. Bild: pd

Nein, es war keine Werbung in eigener Sache, welche Fussballfans dieses Wochenende gemacht haben. Im Zürcher Letzigrund attackierten FCZ-Chaoten nach dem Derby GC-Fans, indem sie brennende Fackeln in deren Sektor warfen. Und die Luzerner Polizei berichtete am Sonntagabend von Problemen mit Anhängern des FC St.Gallen, nachdem sie 0:2 gegen Luzern verloren haben.

Rund 400 Fans reisten im Extrazug an

Urs Wigger, stellvertretender Chef Kommunikation der Luzerner Polizei. Bild: pd

Tags darauf sagt Urs Wigger, Mediensprecher und stellvertretender Chef Kommunikation der Luzerner Polizei:

«Nach dem Spiel ging es deutlich schlimmer zu und her als vor der Partie.»

Bereits bei der Ankunft des mit rund 400 Fans gefüllten Extrazuges hatten St.Galler Anhänger Böller und Petarden im Luzerner Bahnhof gezündet – die ersten noch während der Einfahrt, andere dann nach dem Aussteigen. Im Anschluss an die 0:2-Niederlage ihrer Lieblinge wüteten FCSG-Chaoten dann in Extrabussen, welche die Anhänger vom Stadion zurück zum Bahnhof brachten.

Dort angekommen, zündeten die Chaoten erneut Böller und Petarden, teilweise wurden diese gemäss Urs Wigger sogar gegen Einsatzkräfte geworfen. Die Polizei ihrerseits antwortete mit Gummischrot. «Ob Leute von uns durch Böller beziehungsweise Petarden getroffen worden sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Verletzte gab es glücklicherweise nicht», so der Polizeisprecher.

«Schon lange nicht mehr vorgekommen»

Sämi Deubelbeiss, Leiter Kommunikation der Verkehrsbetriebe Luzern. Bild: pd

Sämi Deubelbeiss ist Leiter Kommunikation bei den Verkehrsbetrieben Luzern. Er weiss: Wenn der FC Luzern auf St.Gallen trifft, geht es nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld oftmals hitzig zu und her. Auch zu Vandalenakten kommt es immer mal wieder.

«Allgemein, aber insbesondere auch aufgrund der Coronapandemie und der ausbleibenden Gästefans kam ein Vorfall mit solch massiven Sachbeschädigungen bei Matchtransporten von Gästefans des FC St.Gallen in unseren Bussen schon lange nicht mehr vor.»

In insgesamt vier der sechs Extrabusse wüteten Chaoten aus dem Umfeld des FC St.Gallen. Zwei der betroffenen Fahrzeuge seien derzeit nicht mehr fahrbar, fügt er an. Die St.Galler Anhänger schlugen eine Seitenscheibe komplett ein und demolierten drei Türen. Zudem rissen sie Sitzflächen heraus, brachten Schmierereien an und zerkratzten mit Nothämmern weitere Scheiben.

Ein Bus mit demoliertem Fenster und einem Anti-Luzern-Slogan. Bild: pd

Ein herausgerissener Sitz. Bild: pd

Auch Schmierereien wurden von FCSG-Fans hinterlassen. Bild: pd

Chaoten aus dem Umfeld des FCSG haben bei diesem VBL-Bus die Tür eingeschlagen. Bild: pd

Wie gehen die Chauffeure der Luzerner Verkehrsbetriebe mit der Tatsache um, dass sie immer wieder auch gewalttätige Fans transportieren müssen? Sämi Deubelbeiss: «Chauffeure, die solche Fahrten machen, können sich freiwillig für die Einsätze melden.» Generell sei es so, dass für die Transporte der Gästefans gewöhnliche Linienbusse umgerüstet würden. Insbesondere werde darauf geachtet, dass die Chauffeure im Innern der Busse speziell von den Gästefans abgeschirmt würden.

Laut Angaben von Sämi Deubelbeiss kam es am Sonntag zu keinen Drohungen oder Tätlichkeiten gegenüber dem Buspersonal. Die Schäden in der Höhe von mehreren tausend Franken, welche an den Bussen angerichtet wurden, werden gemäss Deubelbeiss dem FC Luzern als Veranstalter der Partie in Rechnung gestellt. Auf die Frage, ob der FCL die Rechnung selber begleichen oder sie dem FCSG weiterleiten werde, antwortete Luzerns Kommunikationschef Markus Krienbühl: «Wir werden die Kosten übernehmen.»

«Wird in keiner Weise toleriert»

Was sagt der FC St.Gallen zu den Vorfällen vom Sonntag? Auf Anfrage bestätigt auch der Club, dass es im Anschluss an die Partie zu Sachbeschädigungen sowie zum Einsatz von Pyrotechnik am Bahnhof Luzern gekommen sei. Dabei seien unter anderem auch Böller in Richtung der dort stationierten Polizeibeamten geworfen worden. Der FC St.Gallen bedauert diese Vorfälle im Communiqué zutiefst und verurteilt jegliches personengefährdende Verhalten aufs Schärfste, unabhängig davon, ob dies im Stadion oder ausserhalb geschieht.

«Ein solches Verhalten wird seitens des FC St.Gallen in keiner Weise toleriert und fügt dem Verein einen enormen Schaden zu.»

Der Club werde die Behörden bei der Aufarbeitung der Vorfälle im Rahmen seiner Möglichkeiten vollumfänglich unterstützen, so der FCSG weiter.