Harte Vorbereitung Der Schleifer trimmt die FCL-Profis fit – Schmidt setzt den Auftrag von Trainer Frick gerne um FCL-Athletiktrainer Christian Schmidt über seine Rolle in den Plänen von Mario Frick. Gemäss dem neuen Cheftrainer sollen die am Tabellenende stehenden Luzerner in der Rückrunde die fitteste Mannschaft der Super League sein. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christian Schmidt arbeitet seit Sommer 2013 beim FC Luzern. Der damalige Sportchef Alex Frei hatte den Franzosen in die Innerschweiz gebracht. Die Qualitäten des mittlerweile 50-Jährigen aus Korsika waren dem Ex-Stürmer aus der gemeinsamen Zeit bei Rennes in bester Erinnerung geblieben, der Schleifer hatte seinen Teil dazu beigetragen, dass der «petit suisse» Frei Torschützenkönig der Ligue 1 wurde.

Auf seine Kommandos müssen die FCL-Spieler während der Vorbereitung besonders hören: Athletikcoach Christian Schmidt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 8. Januar 2022)

Schmidt hat in den achteinhalb Jahren beim FCL einen erheblichen Anteil, dass im Klub professioneller und mit einer deutlich besseren Infrastruktur und besseren Mess- und Analysegeräten gearbeitet wird. Auch im Nachwuchs wird auf seine Initiative hin nach denselben Prinzipien im Ausdauer- und Kraftbereich gearbeitet wie bei den Profis. Das führte dazu, dass die jungen Spieler physisch keine allzu grossen Anlaufschwierigkeiten haben, wenn sie ins Super-League-Kader aufsteigen.

Schmidt spricht von viel Arbeit, die er gerade zu bewältigen hat. «Aber es ist positiver Stress.» Seit die Vorbereitung auf die Rückrunde am Montag letzter Woche begonnen hat, muss sich Schmidt verschiedenen neuen Herausforderungen stellen. Nicht weniger als neun Spieler sind entweder erkrankt oder symptomfrei positiv getestet worden, sie mussten in Isolation und kehren nun gestaffelt zurück in die Mannschaft. Der erste Rückkehrer war am Dienstag Samuel Alabi.

Rückkehrer aus Isolation wieder voll leistungsfähig machen

Beim Offensivmann aus Ghana gestaltete sich das Trainingscomeback einfach, da er keine Symptome hatte. Nach wenigen Tests durfte er wieder mittun. In Isolation hatte sich Alabi zu Hause auf dem Velo mit Kardiotraining fit gehalten. Bei genesenen Spielern jedoch müsse das Return-to-play-Protokoll von Swiss Olympic sehr strikt eingehalten werden. Die Rückkehr werde mit den Teamärzten abgesprochen. Unter anderem müssten die Blutwerte und Herzfrequenz kontrolliert sein. «Wir führen alle Tests sehr seriös durch», versichert Schmidt.

Im Luzerner Trainerstaff ist Christian Schmidt (links) der dienstälteste Mitarbeiter – der heutige Assistenztrainer Claudio Lustenberger (rechts) war bis vor zweieinhalb Jahren noch als Spieler aktiv. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 18. Januar 2016)

Das Ziel des Athletiktrainers ist, dass alle Spieler möglichst bald wieder auf dem gleichen physischen Niveau sind. Profis wie Marco Burch und Christian Gentner hätten den Vorteil, bereits den ersten Teil der Vorbereitung mitgemacht zu haben. «Sie werden nach ihrer Rückkehr wohl bald wieder voll leistungsfähig sein.»

Die Ansage von Trainer Frick umsetzen

Der neue FCL-Coach Mario Frick machte bei seiner Vorstellung eine Ansage: «Ich möchte, dass wir die fitteste Mannschaft der Super League sind.» Deshalb sei der Athletiktrainer gefordert. Was sagt Schmidt dazu? «Das ist für mich ideal: Ich und mein Team haben die nötigen Kompetenzen und Instrumente, die Spieler fit zu machen.» Und:

«Wenn der Trainer sagt, ich will die beste Mannschaft im Athletikbereich, ist das nicht nur gut, sondern top!»

In der jetzigen Situation am Tabellenende könnten die Spieler keine Ausreden vorbringen. «Weil wir jetzt Gas geben müssen. Das gilt beim Laufen, bei Kraftübungen wie auch im Technik und Taktiktraining.»

Seit Mario Frick FCL-Trainer ist, findet das Konditionstraining am Morgen statt und die Einheiten mit dem Ball am Nachmittag. Schmidt: «Aus meiner Sicht ist es sehr interessant, wenn die Spieler am Nachmittag nach einer anstrengenden Athletikeinheit, den Fokus noch mehr auf den Fussball legen müssen.» Auch das isolierte Fitnesstraining am Morgen habe Vorteile: «Die Spieler können sich nicht verstecken, das würde sofort auffallen.» Vergangene Woche sei sehr anstrengend gewesen.

«Die Spieler waren platt, aber die gemessenen Werte gut. Sie spürten, dass sie auch mit einer grossen Belastung funktionieren können.»

Noch knapp zweieinhalb Wochen bis zum Auftakt gegen den FC Basel

Einzelne Profis sind während der Startwoche über 50 Kilometer gelaufen. Die Herzfrequenz befand sich dabei in der roten Zone. «Nun geht das Volumen runter und die Intensität wird höher, je näher der Rückrundenstart kommt», erklärt Schmidt.

Der damalige Sportchef Alex Frei (rechts) hatte Konditionstrainer Christian Schmidt im Sommer 2013 zum FC Luzern geholt. Bild: Philipp Schmidli (Aarau, 20. Juli 2013)

Obwohl alle auf den Startmatch vom Sonntag, 30. Januar, in der Swisspor-Arena hin fiebern, betont Christian Schmidt, dass sie nicht nur den Match gegen Basel vorbereiten:

«Den ‹Krieg› gewinnen wir nicht im ersten Spiel, sondern müssen bereit sein für die ganze Rückrunde, also auch für die weiteren Spiele.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen