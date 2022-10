FCL-Streit Alles deutet auf einen «FC Alpstaeg» hin – oder hat Josef Bieri noch einen Trumpf in der Hand? Das Zauberwort vor der ausserordentlichen FCL-Generalversammlung heisst «Aktionärsbindungsvertrag» – offenbar soll ein solches Papier existieren. Turi Bucher 1 Kommentar 14.10.2022, 18.12 Uhr

Die Situation beim FC Luzern spitzt sich zu. Nicht auf dem Rasen, wo der FCL am Samstag auswärts in Sion anzutreten hat, sondern in der Chefetage. Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg (52 Prozent) ruft die FCL Holding AG am 3. November zur ausserordentlichen Generalversammlung.