Historisch: Nach 1:0-Pflichtsieg auf den Färöern ist der FCL in der nächsten Runde Der FC Luzern gewinnt auf den Färöern-Inseln gegen Klaksvik mit 1:0. Für das einzige Tor sorgt Idriz Voca. Das Spiel war kein spielerischer Genuss, dafür ist der Sieg umso wertvoller für den FCL. Raphael Gutzwiller

Siegtorschütze: Idriz Voca. (Bild: Martin Meienberger/Freshfocus, Toftir, 1. August 2019)

Szene des Spiels

Es läuft die 34. Spielminute, als Blessing Eleke von der linken Seite im Strafraum Klaksviks eines seiner berühmten Dribblings machte. Er setzt sich durch, legt quer auf Idriz Voca in der Mitte. Voca schiebt den Ball zur umjubelten und wichtigen FCL-Führung ein.

Das Ergebnis

Nach dem 1:0 im Hinspiel, siegt der FCL also erneut mit 1:0 gegen Klaksvik. Damit qualifiziert sich der FC Luzern für die dritte Europa-League-Qualifikationsrunde. Es ist das erste Mal überhaupt, dass der FCL ein europäisches Auswärtsspiel gewinnt, zudem das erste Mal seit 1992, das der FCL eine Runde übersteht. In der 3. Quali-Runde trifft der FCL auf Espanyol Barcelona.

1. Halbzeit

Der FC Luzern ist sogleich die spielstärkere Mannschaft im Kleinstadion von Toftir. Doch der FCL tut sich gegen die tapfer kämpfenden Färinger zunächst schwer. Weil Luzern nicht zu den klaren Möglichkeiten kommt in der Startphase, wird das defensive Klaksvik selber ein bisschen mutiger. In der 24. Minute nähern sie sich dem FCL-Goal erstmals an. Dann schlägt aber Idriz Voca für den FCL zum 1:0 zu. Ein Tor, das die leise Hoffnung dem Heimpublikum nimmt. Doch das färöische Team glaubt weiter an das Wunder. Auch wenn Luzern weiterhin dominiert, kommt Klaksvik zu einem gefährlichen Freistoss von Isak Simonsen, Müller wird zur Parade gezwungen.

2. Halbzeit

Nach der Pause kommt Klaksvik nochmals kurz mit Schwung. Gleich nach Wiederanpfiff köpfelt Deni Pavlovic den Ball an die Latte. In der Folge wird aber der Klassenunterschied der beiden Teams noch augenscheinlicher. Klaksvik will zwar, kann aber nicht. Und Luzern muss nicht, lässt den Ball aber geschickt in den eigenen Reihen laufen. Somit siegt Luzern ohne zu glänzen mit 1:0 auf den Färöern-Inseln.