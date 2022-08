super league Im Rivalenduell zwischen St. Gallen und Luzern gehen die Emotionen hoch – FCL-Fans stimmten ihr Team ein Für Luzern-Coach Mario Frick ist der Direktvergleich mit St. Gallen «das schönste Spiel des Jahres» – heute Samstag (20.30 Uhr, SRF 2) ist es wieder soweit. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Luzerns Ardon Jashari (rechts) gegen St. Gallens Lukas Görtler (links) und Alessio Besio. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 18. April 2022)

Bereits am Mittwoch nach dem 1:1-Unentschieden gegen GC haben die FCL-Fans ihre Mannschaft eingestimmt auf die Auswärtspartie von heute Samstag in St. Gallen. Zwei Begriffe schallten von den Rängen in Richtung der bisher unbesiegten Luzerner. Der eine lautete «St. Gallen», der andere ist nicht druckreif.

Die Anhänger der Innerschweizer lieben die Auswärtsfahrt nach St. Gallen. Nirgendwo ist die Rivalität grösser, als wenn es gegen die Ostschweizer geht. Nicht gegen die Zürcher Klubs FCZ oder GC, nicht gegen Basel oder die Berner Young Boys ist es am schönsten zu spielen, sondern gegen «San Galle».

Fans haben die Mannschaft angesteckt

FCL-Trainer Mario Frick sagt darauf angesprochen:

«Ursprünglich stammt die Rivalität mit St. Gallen von den Fans, aber mittlerweile herrscht sie auch in der Mannschaft.»

Der Liechtensteiner, der erst seit siebeneinhalb Monaten in Luzern ist, begründet: «Die beiden Klubs sind sich von der Grösse her ähnlich, es herrschen vergleichbare Verhältnisse.» Frick begann seine Profikarriere beim FC St. Gallen, er kehrte nach Jahren in Italien zu den Ostschweizern zurück, ehe ihn der damalige Trainer Uli Forte im Jahr 2011 nicht mehr wollte und der ehemalige Serie-A-Stürmer deswegen seine Laufbahn nicht wie geplant in St. Gallen beenden konnte.

Zwischen den Trainerstaffs geht es verbal zur Sache

Für Frick ist der unliebsame Abgang beim FCSG mehr oder weniger vergessen, für ihn zählt die Aktualität als Coach: «Auch die Spielidee und Intensität der St. Galler und von uns sind ähnlich. Zudem herrscht zwischen den beiden Staffs ebenfalls eine spezielle Rivalität. Aber man verträgt sich hinterher wieder.»

Das Duell zwischen dem bald 48-jährigen FCL-Trainer und dem am 8. August 60 Jahre alt gewordenen St.-Gallen-Coach Peter Zeidler hat es an der Seitenlinie mindestens so in sich wie jenes der beiden Mannschaften auf dem Platz. Frick: «Wir beide sind sehr ehrgeizig, beide wollen gewinnen. Bisher sind die Emotionen im Rahmen geblieben», sagt Frick. Doch er ist ehrlich und erzählt:

«Der eine oder andere Wortwechsel zwischen uns ist schon sehr heftig.»

Auch an der Seitenlinie geht es heiss zu und her: Luzern-Coach Mario Frick (rechts) und St.-Gallen-Trainer Peter Zeidler (links). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (St. Gallen, 19. März 2022)

Auf Understatement in der Sache macht ausgerechnet Zeidler, der in der Coachingzone deutlich unruhiger als Frick wirkt. An der Medienkonferenz der St. Galler vom Freitag sagte der Süddeutsche: «Ich glaube nicht, dass es eine spezielle Rivalität ist. Wie gegen die anderen Gegner spielen wir in einer Saison viermal gegen Luzern.» Etwas ist Zeidler bei der Affiche allerdings aufgefallen:

«Ich habe gehört, dass die Zuschauer komische Lieder gegeneinander dichten.»

Er hoffe, dass es am Samstag fair zu und her geht.

Als Zeidler dann aber auf die aufgeladenen, meist spektakulären und torreichen Partien gegen den FCL angesprochen wird, kommen ihm drei Begegnungen in den Sinn: «Einmal führten wir früh 2:0 in Luzern, verloren schliesslich 2:4. Als die Luzerner zuletzt bei uns zu Gast waren, war es gerade umgekehrt: Sie führten früh 2:0 und verloren am Ende 2:3.»

Peter Zeidler (links) und Mario Frick beim Handshake vor dem letzten Spiel zwischen ihren beiden Teams. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 18. April 2022)

Zeidlers Schmerz über den verlorenen Cupfinal

Zeidler holt tief Luft, bevor der Ex-Lehrer mit speziellen Worten von der dritten denkwürdigen Partie gegen den FCL spricht: «Dann war noch dieses Spiel im Frühling 2021 in Bern, es bleibt in den Annalen und in den Köpfen, bis wir den Cup gewinnen.» Die Enttäuschung über die Cupfinal-Niederlage schmerzt den Trainer der Ostschweizer, umso mehr er mit seiner Mannschaft auch in diesem Jahr das Endspiel gegen Lugano verlor.

Frick verpasste den Cupfinal 2022 mit dem FCL im Penaltykrimi. Trainer beim Cuptriumph 2021 war Fabio Celestini. Für den Mann aus dem Fürstentum wäre ein Sieg in St. Gallen «keine Genugtuung. Es geht mir nur um den FC Luzern, am Ende wollen wir in der Tabelle vor St. Gallen stehen.» Wie für die Fans ist es für Frick «das schönste Spiel des Jahres». Die Kulisse wird gross sein: 14'500 Tickets wurden im Vorverkauf abgesetzt, das Stadion dürfte beben.

