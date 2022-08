Innerschweizer Cup-Derby Der schnelle Andrist freut sich topmotiviert auf das Duell gegen seinen Ex-Klub FCL Wenn der FC Luzern am Samstag (15.30 Uhr) in der ersten Cup-Runde auf den FC Schötz trifft, steht beim 1.-Liga-Verein Stephan Andrist im Fokus. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Stephan Andrist (Mitte) bejubelt mit Florian Stahel eines seiner sechs für den FC Luzern erzielten Tore. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 21. April 2013)

Einen Super-Ligisten habe er sich im Schweizer Cup gewünscht, sagt Stephan Andrist. Der ehemalige Profi, der seit der neuen Saison beim FC Schötz in der 1. Liga spielt, findet: «Luzern ist ein gutes Los.» Erst vor fünf Wochen hatte er einen Innenbandanriss erlitten. Aufs erste Meisterschaftsspiel mit den Hinterländern verzichtete er, am letzten Wochenende gegen Delémont (0:2) kam er erst ab der 83. Minute zum Einsatz. Andrist offenbart: «Der Plan ist klar: Der Luzern-Match ist mein Spiel.»

In der Saison 2012/13 war der heute 34-jährige Berner vom FC Basel an den FC Luzern ausgeliehen worden. Eine schwierige Saison für die Innerschweizer. Der schnelle Aussenangreifer Andrist wechselte nach dem Trainerwechsel von Murat Yakin zu Ryszard «Koko» Komornicki nach Luzern. Mit sechs Toren und drei Assists in 24 Ligapartien hatte der FCB-Leihspieler seinen Anteil am Ligaerhalt des FCL, der schliesslich unter der Führung von Carlos Bernegger bewerkstelligt wurde.

Cup-Schock von Delémont gleich zum Auftakt

Doch angefangen hatte Andrists Abenteuer in Luzern denkbar schlecht: Gleich im ersten Spiel musste der Linksaussen in der 1. Runde im Cup auswärts bei den Amateuren der SR Delémont antreten. Die Jurassier waren kurz vorher aus der Challenge League in die 1. Liga abgestiegen. Gegen Delémont lautete das Skore nach 90 und 120 Minuten 1:1. Es rächte sich, dass Dimitar Rangelov zu Spielbeginn einen Elfmeter verschossen hatte. Im Penaltyschiessen traf der in der 78. Minute eingewechselte Andrist. Jérôme Thiesson, Dario Lezcano und Tomislav Puljic versagten die Nerven aus elf Metern – der FCL erlebte seinen letzten Tiefpunkt im Cup. Seit jenem 16. September 2012 sind die Blau-Weissen nie mehr in der Startrunde ausgeschieden, schafften es immer mindestens in den Viertelfinal. Ein Schock und Tiefschlag war’s damals für das Team von Komornicki.

Andrist hat’s längst verdaut, sagt mit Vorfreude auf den Cup-Hit in Schötz:

«Vielleicht können wir diese Sensation gegen Luzern zehn Jahre später wiederholen. Mal schauen, was am Samstag möglich ist.»

Andrist kennt vom aktuellen FCL aus dieser Zeit nur noch den heutigen Co-Trainer Claudio Lustenberger und Sportchef-Assistent David Zibung sowie den 32-jährigen Stürmer Dejan Sorgic, der vor zehn Jahren noch zu den Luzerner Talenten zählte. Pascal Schürpf hatte Andrist während der gemeinsamen Zeit beim FC Basel kennengelernt. Insgesamt 35 Pflichtspiele absolvierte Andrist für den FCB und schoss dabei sieben Tore. Drei in der Super League und vier im Cup: Eine Doublette gelang ihm am 15. Oktober 2011 beim 5:1-Sieg auf Wissenhusen gegen den FC Schötz.

«Basel war zu dieser Zeit das Mass aller Dinge im Schweizer Fussball. Ich wollte später trotz eines definitiven Angebots von Luzern unbedingt zurück zum FCB.»

Sommer, Granit Xhaka, Shaqiri, Alex Frei, Benjamin Huggel und Marco Streller spielten damals für Rot-Blau, vielleicht die stärkste Basler Elf aller Zeiten. Heiko Vogels Team besiegte im selben Herbst 2011 sogar das grosse Manchester United unter Sir Alex Ferguson 2:1 und zog in die K.o.-Phase der Champions League ein.

Halbfinal des DFB-Pokals mit Saarbrücken erreicht

Für den Ex-Thuner Andrist ging die Karriere nach Basel in Aarau und schliesslich bei Hansa Rostock in der 3. Liga weiter. Wiesbaden, Aalen und Saarbrücken – mit den Saarländern erreichte er den DFB-Pokal-Halbfinal 2020 – hiessen die weiteren Stationen im nördlichen Nachbarland. «Ich sah und erlebte viel, es waren tolle fünf Jahre in Deutschland», so Andrist. Nach der Schweiz-Rückkehr spielte er für Chiasso und Köniz, bevor der in Aarau lebende Ex-Profi zum FC Schötz wechselte. Andrist:

«Eine Kampfansage mache ich in meinem Alter nicht mehr, aber wir freuen uns alle sehr aufs Spiel gegen Luzern.»

Mindestens 3000 Fans werden in Schötz erwartet Für den FC Schötz ist es das «Spiel des Jahres». Schon zum zehnten Mal empfängt der 1.-Liga-Klub aus dem Hinterland im Cup ein Team aus der höchsten Liga. Der FC Luzern war bereits einmal FCS-Cupgegner: Nur 3:2 siegten die Stadtluzerner unter Coach Rolf Fringer am 19. September 2009 vor 3750 Fans. Morgen Samstag erwarten die Schötzer ebenfalls 3000 und mehr Zuschauer gegen den FCL. Bei den Blau-Weissen wird anstelle von Marius Müller erstmals Vaso Vasic unter Mario Frick ein Pflichtspiel bestreiten. Der Liechtensteiner Frick stellt klar: «Dass Vaso Vasic in der ersten Cuprunde unser Goalie ist, hatten wir längst vor dem verbalen Fauxpas von Marius Müller in St.Gallen beschlossen.» Weiterhin offen ist, ob Müller von der Liga für seine unpassende Aussage gesperrt wird. 140 Matchbälle verkauft Für Schötz ist das nicht relevant, ein Fussballfest steht bevor: 140 Matchbälle hat man für den Cup-Hit verkauft. Zwei Zusatztribünen wurden fürs Derby errichtet. Eine mit Platz für 800 bis 1100 FCL-Fans.

