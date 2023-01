Interaktive Karte Vom Wallis bis in den Schwarzwald: Hier wohnen die FCL-Fans Sie wollen regelmässig den Luzerner Top-Fussballern zujubeln: die rund 6500 Besitzerinnen und Besitzer eines FCL-Saisonabos. Einige nehmen dazu grosse Distanzen auf sich, wie unsere Auswertung zeigt. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 16.01.2023, 12.00 Uhr

Fast drei Stunden muss sich jener Fan Zeit nehmen, der von Visp im Wallis nach Luzern in die Swissporarena anreist. Und auch die zwei Personen, welche ganz am Zipfel des Tessins wohnen – in Balerna –, benötigen noch über zwei Stunden, bis sie ihrer Mannschaft zujubeln können. Ein weiterer Fan hat zwar eine kürzere Anreise, nimmt aber regelmässig den Grenzübertritt in Kauf, um bei den Spielen des FCL dabei zu sein: Sie oder er reist aus dem deutschen Waldshut-Tiengen an.

Über die Daten Die Daten wurden der «Luzerner Zeitung» vom FC Luzern zur Verfügung gestellt. Sie beinhalten pro Saisonkarte eine Postleitzahl und eine Ortschaft. Anhand dieser Angaben wurden die Saisonkarten den Einwohnergemeinden zugeordnet. Die Gemeinde entspricht der Lieferadresse der Karten. Sie muss nicht zwingend mit dem Wohnort der Saisonkartenbenutzer übereinstimmen. Fanklubs und Sponsoren bestellen oft mehrere Saisonkarten an eine Adresse und verteilen sie weiter.

Der FCL-Kenner und -Hausreporter unserer Zeitung, Daniel Wyrsch, geht davon aus, dass es sich bei den meisten Fans, die solch lange Strecken auf sich nehmen, um Heimweh-Luzernerinnen und -Luzerner handelt. Nur so könne er sich erklären, dass es ausgerechnet in der Heimatstadt des grössten Rivalen, des FC St. Gallen, eine Besitzerin oder einen Besitzer eines Saisonabos gibt. Um Heimweh-Fans scheint es sich auf den ersten Blick auch bei den 50 Saisonkarten in der Stadt Zürich zu handeln. Die Nachfrage beim FCL ergibt jedoch, dass lediglich 14 Abos Privatpersonen gehören. Die restlichen 36 gingen an Unternehmen.

Wie Wyrsch erzählt, gibt es aber durchaus auch Fans, die keinen Bezug zur Region haben. Er kann von mehreren Begegnungen erzählen, bei denen weit angereiste Fans mit ihm über ihre Motivation sprachen. «Es gibt immer wieder Leute, die sich in eine Mannschaft verlieben und ein Leben lang Fan bleiben – ohne eine örtliche Bindung», so der FCL-Reporter.

Es gibt aber auch Regionen mit Fans mit einer Saisonkarte, bei welchen Wyrsch andere Ursachen vermutet. «Im Raum Basel könnten es Verwandte oder Kollegen von FCL-Spielern sein.» Und im Kanton Solothurn habe es zu Meisterzeiten einen Fanclub gegeben. «Dieser ist inzwischen nicht mehr gross aktiv.»

Fast noch spannender findet der FCL-Kenner den Blick auf die Zentralschweiz. Hier sind 95 Prozent der rund 6500 Besitzerinnen und Besitzer von Saisonkarten zu Hause. Der Grossteil von ihnen – rund 5000 Fans – stammt aus dem Kanton Luzern. Trotzdem gibt es fünf Gemeinden ganz ohne Saisonkarten. «Ausgerechnet in Fischbach, wo FCL-Präsident Stefan Wolf ursprünglich herkommt, gibt es gar keine Saisonabobesitzer», bemerkt Wyrsch mit einem Schmunzeln. Auch das Fehlen von Abos in Willisau, welches als Regionalzentrum eine gewisse Grösse hat, erstaunt ihn.

Auf der anderen Seite erkennt er einige Gemeinden, aus welchen FCL-Spieler stammen, was entsprechend Fans anziehen könnte. «Beispielsweise werden wohl in Ettiswil und Umgebung die Gebrüder Schwegler, die bei den Luzernern gross wurden, mit ein Grund für die eher hohe Zahl an Saisonkarten sein.»

Neben Luzernern sind auch die Ob- und Nidwaldner grosse FCL-Fans

Die FCL-Hochburg konzentriert sich am Ende aber doch stark auf die Stadt Luzern. Fast die Hälfte aller Fans mit Saisonkarte, die im Kanton Luzern wohnen, sind im Hauptort zu Hause. In den Nachbargemeinden Kriens und Horw, deren Grenzen in unmittelbarer Nähe des Stadions liegen, besitzen noch 300 (Kriens) beziehungsweise rund 200 Personen (Horw) eine FCL-Saisonkarte.

Wer hingegen nun davon ausgeht, dass der Kanton Luzern mit Abstand den höchsten Anteil Fans hat, liegt falsch – zumindest teilweise. Mit den Einwohnerzahlen von 2021 verrechnet gibt es im Kanton Luzern auf 1000 Personen zwölf Fans mit Saisonkarten, was tatsächlich der höchsten Dichte entspricht.

Von «mit Abstand» kann allerdings keine Rede sein. So verzeichnen die Nidwaldner mit ihren rund 400 Fans noch immer neun Saisonkartenbesitzer pro 1000 Personen, wohingegen der Kanton Obwalden auf Platz drei mit rund 130 Saisonkarten lediglich eine Fan-Dichte von drei Person auf 1000 Einwohner aufweist. Die übrigen Zentralschweizer Kantone haben je noch einen Saisonabo-Fan auf 1000 Personen.

