Interview Aus Respekt gegenüber David Zibung behält FCL-Goalie Marius Müller seine 32: «Ich habe mich dafür eingesetzt, dass die Nummer 1 dieses Jahr frei bleibt» Die Freundschaft zwischen Marius Müller und seinem Vorgänger David Zibung bleibt auch nach dem Rücktritt des Luzerner Urgesteins bestehen. Torhüter Marius Müller spricht zudem über den neuen FCL-Ersatzkeeper Vaso Vasic, den auslaufenden Vertrag sowie seine Glückssocken von Pascal Schürpf. Daniel Wyrsch 06.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luzern-Urgestein David Zibung (rechts) übergibt die Cupsieger-Medaille an Marius Müller (links) nach dem gewonnenen Final gegen St. Gallen im Berner Wankdorfstadion. Bild: Philipp Schmidli (Bern, 24. Mai 2021)

Marius Müller, Sie haben am Montag nach einer 14-tägigen Pause erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. Sie leiden unter Adduktorenproblemen, welche Schwierigkeiten plagen Sie?

Marius Müller: Ich hatte bereits die letzten zwei Monate Medikamente gegen die Schmerzen nehmen müssen, um spielen zu können. Dann brauchte ich die Sommerpause und jetzt nochmals zwei Wochen nach dem Vorbereitungsstart. Das war ein bisschen eine hartnäckige Angelegenheit, die Schmerzen wurden vom Schambein ausgelöst, es gab eine Entzündung. Ich habe eine hohe Anzahl an Schmerzmitteln nehmen müssen, damit die Entzündung abklingt. Jetzt muss ich schauen, nun habe ich erstmals trainiert, ohne Schmerzmittel einzunehmen. Ich hoffe, dass die Reaktion gut ausfällt und ich in zwei Tagen wieder voll Gas geben kann.

Sie tragen noch immer die Nummer 32. Wollten Sie nach dem Rücktritt von David Zibung nicht seine Nummer 1 übernehmen – oder passiert das noch?

Nein, da wird sich nichts ändern. Vor allem mache ich das aus Respekt Dave gegenüber, Ich denke, er hat die Nummer würdevoll 20 Jahre getragen. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass die Nummer 1 dieses Jahr frei bleibt. Das haben wir auch mit der Liga abgeklärt, damit kein Spieler die Eins nimmt. Das gehört sich so.

Ich habe ausserdem sehr viele Leute gesehen, die mein Pokaltrikot mit der 32 gekauft haben. Ich möchte, dass sie das Leibchen anziehen können und die Nummer noch immer passt.

Mit Vaso Vasic haben Sie einen neuen Teamkollegen auf der Goalieposition bekommen. Am Montag fand das erste gemeinsame Training statt, wie läuft's mit ihm?

Wir haben uns natürlich schon letzte Woche in der Kabine gesehen, da haben wir uns ein wenig ausgetauscht. Mein erster Eindruck ist: Er ist ein sehr guter Typ, der bereit ist, Gas zu geben – und sich mit der Rolle irgendwo anfreundet. Aber er hat auch die Einstellung, niemals mit etwas zufrieden zu sein, sondern immer schön zu pushen. Ich freue mich auf ein neues und verändertes Torwartteam. Auf dem Platz war es sehr gut, es hat Spass gemacht, zusammen zu arbeiten.

Haben Sie nach dem erfolgreichen Cupfinal die Glückssocken PS11 abgegeben, die Ihnen Pascal Schürpf vor dem Viertelfinal in Lugano gegeben hat?

Die sind immer noch bei mir zu Hause bei der ganzen Cupfinal-Wäsche, alle Sachen liegen bei den Handschuhen und dem Cupfinal-Trikot. Ich muss überlegen, was ich damit mache. Aber das war letztes Jahr, dieses Jahr gab es neue Socken, da habe ich ein paar eigene. Sollte es mal nicht so laufen während der Saison, was ich nicht hoffe, dann werde ich mir von Pasci wieder ein neues Paar geben lassen. (schmunzelt)

Marius Müller behält die Nummer 32 (hier auf dem blauen FCL-Trainingsleibchen): Er verzichtet auf die Eins, die David Zibung trug. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 21. Juni 2021)

Die FCL-Fans dürfte am meisten interessieren, ob Sie Ihren per Ende Juni 2022 auslaufenden Vertrag verlängern werden. Finden schon Gespräche statt?

Im Grunde gibt es da für mich nichts zu verhandeln. Es gibt auch keinen Grund, irgendetwas zu machen. Zuerst muss ich die Verletzung sauber wegbekommen und die Saison anfangen. Dann können wir uns zusammensetzen. Das habe ich Remo (Meyer, FCL-Sportchef; Anmerkung der Redaktion) auch so gesagt. Am Ende ist das eine Sache, wenn sie eintreten wird, die dauert nicht lange, dafür brauchen wir uns einen Tag zusammensetzen. Das machen wir, sobald die Zeit dazu reif ist, im Moment gibt's keinen Grund dafür.

FCL-Goalie Marius Müller auf dem Weg zum Training beim Vorbereitungsstart auf die neue Saison.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 21. Juni 2021)

Das Interview mit FCL-Torhüter Marius Müller im Video: