«Der FC Luzern hat den besten Torhüter dieser Meisterschaft», behauptet Trainer Fabio Celestini. Aber der FCL hat mit der Zahl 42 trotzdem die meisten Gegentreffer der Liga auf dem Konto. Also: Finde den Fehler! Deshalb hat Celestini vor dem Heimspiel am Sonntag (16.00/SRF 2) gegen Sion mit seiner Mannschaft Defensivarbeit gepaukt. «Auf dem Rasen, aber auch mit viel Videoarbeit. Wir haben praktisch jede Aktion vor den Gegentreffern analysiert», verrät Celestini. Luzern ist in 25 Spielen viermal ohne Gegentor geblieben, darunter auch beim 2:0-Sieg gegen ... den FC Sion. Gegen Sion sind beim FC Luzern Louis Schaub und Ibrahima Ndiaye gesperrt, dafür kehren die zuletzt verletzt gewesenen Filip Ugrinic, Christian Schwegler und Samuel Alabi ins Team zurück. (tbu)