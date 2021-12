Interview Der neue FCL-Trainer Mario Frick ist sich bewusst: «Intensive Arbeit an mehreren Baustellen stehen uns bevor» Mario Frick spricht bei seiner Präsentation als neuer FCL-Trainer über seine Emotionen, die neuen Perspektiven und sein Lieblingssystem. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 22.12.2021, 19.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das erste Training ist am 3. Januar, schon heute Mittwoch musste er Red und Antwort stehen: der neue FCL-Trainer Mario Frick. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. Dezember 2021)

Luzerns neuer Cheftrainer Mario Frick, 47, wechselt vom FC Vaduz zum FCL – vom Tabellenführer der Challenge League zum Letzten der Super League. Nachdem FCL-Präsident Stefan Wolf von einer miserablen und ungenügenden Vorrunde der Mannschaft gesprochen hatte, spielt Frick bei seiner Vorstellung von sich aus darauf an: «Das Stimmungsbarometer könnte nicht weiter auseinanderliegen, als ich es vorgefunden habe: Hier ist man in der Negativspirale, während ich aus der totalen Euphorie über Platz 1 der Challenge League komme. Wir feierten zehn Siege in 18 Spielen. Meine Aufgabe ist es, meine Energie und Euphorie auf die Mannschaft und das Umfeld zu übertragen. Dann bin ich zu 100 Prozent überzeugt, dass wir die Klasse halten.»

Hatten Sie als Coach von Vaduz überhaupt die Zeit, die Spiele des FC Luzern zu sehen?

Mario Frick: Als Trainer ist man vor allem auf die eigene Mannschaft konzentriert und fokussiert. In den letzten Wochen konnte ich dann schon auch Spiele des FC Luzern anschauen, unter anderem das letzte Heimspiel gegen Servette. Ein richtiges Bild werde ich mir aber in den nächsten Wochen bis zum Vorbereitungsstart am 3. Januar machen müssen. Anschliessend reisen wir ins Trainingslager, in dieser Phase werde ich die Mannschaft richtig kennen lernen. Ich bin überzeugt, dass ich bis Ende Januar ein ganz gutes Bild der Mannschaft haben werde.

Welche sind die Hauptbaustellen, die Sie bei der ersten Beobachtung angetroffen haben?

Das grösste Problem ist ganz klar, den Knopf in den Köpfen zu lösen. Für mich ist es offensichtlich, dass die Mannschaft ohne Selbstvertrauen auftritt. Man bekommt zu viele einfache Gegentore, man spielt sich zu wenige klare Chancen heraus. Es sind mehrere Baustellen, an denen wir sehr intensiv arbeiten wollen in nächster Zeit.

Mit Alex Frei und Ludovic Magnin konnten Sie zwei grosse Namen des Schweizer Fussballs ausstechen. Ist das für Sie eine Genugtuung?

Ich weiss nicht, ob die beiden wirklich Kandidaten auf den Trainerposten waren. Mir geht es nicht um Genugtuung, mir geht es nur um den FC Luzern, dem ich helfen will. Ich habe in den letzten Jahren sehr gute Arbeit in Vaduz geleistet, diese möchte ich unbedingt hier in Luzern weiterführen.

Am Sonntag waren Sie nach dem letzten Spiel mit dem FC Vaduz in Winterthur bewegt. Wie war’s?

Die vergangenen drei Jahre in Vaduz waren sehr intensiv, darum war ich sehr emotional. Mir lag sehr viel daran, mich persönlich von der Mannschaft zu verabschieden. Ich hatte ein sehr inniges Verhältnis zu meinen Spielern. Danach bin ich vielleicht etwas zu früh mit der Mitteilung an die Öffentlichkeit gegangen, dass ich zum FC Luzern wechseln werde.

Frick: Der neunte Trainer in etwas mehr als zehn Jahren Der FC Luzern spielt seit Juli 2011 in der Swisspor-Arena. In den zehn Jahren und sechs Monaten hatte der Verein acht Cheftrainer, Mario Frick ist der neunte. Remo Meyer ist seit viereinhalb Jahren Sportchef: In seiner Zeit hat er mit Markus Babbel, René Weiler, Thomas Häberli und Fabio Celestini vier Coaches freigestellt; Gerardo Seoane wechselte zu YB. Murat Yakin wurde vom Duo Walter Stierli (Präsident)/Heinz Hermann (Sportchef) entlassen; Ryszard Komornicki und Carlos Bernegger durch den damaligen Sportchef Alex Frei.

Wagen Sie den Schritt zum FCL, da die Perspektiven hier besser sind?

Das ist richtig. Es war so, dass ich in der Länderspielpause vom November die Vaduzer Verantwortlichen informiert hatte, dass ich den auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde, weil ich im nächsten Sommer den nächsten Schritt machen wollte. Jetzt hat es diese Möglichkeit gegeben, bei diesem tollen Verein mit diesen tollen Fans. Ich musste nicht lange überlegen.

Fordern Sie Verstärkungen?

Bis jetzt habe ich keine neuen Spieler gefordert. In den nächsten Tagen werden Remo Meyer und ich zusammensitzen. In der Defensive hat es Aderlass gegeben, da müssen wir etwas unternehmen.

Der neue Trainer über seine Entscheidung. Video: Tele 1

Sie gelten als flexibler Trainer, trotzdem scheint das 3-5-2 Ihr Hauptspielsystem zu sein. Richtig?

In dieser Saison spielten wir oft im 4-4-2 mit Raute. Doch in den letzten Jahren spielten wir fast mit jedem System. Es ist einfach so, dass ich mein Team anhand der Spieler aufstelle, die ich zur Verfügung habe. Allerdings ist es ein offenes Geheimnis, dass ich Fan der Dreier- und Fünferkette bin. Das heisst nicht automatisch, dass dies ein defensives System ist, das kommt immer darauf an, wie es die Spieler auslegen.

War es eine Bedingung, dass Assistent Roman Matter Sie begleitet?

Es war mein Wunsch, weil er eine absolute Vertrauensperson ist. Wir ergänzen uns bereits seit zwei Jahren sehr gut.

Der Trainerverschleiss unter Sportchef Remo Meyer sorgt für Diskussionen in der Öffentlichkeit. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. Dezember 2021)

Frage an Sportchef Remo Meyer: Ist der FC Luzern ein Durchlauferhitzer für Trainer? FCL-Sportchef Remo Meyer erklärt an Mario Fricks Vorstellung: «Wichtig ist, dass der Trainer zum Klub passt.» Sie hätten in den vergangenen drei Jahren den FC Vaduz unter Mario Frick beobachtet: «Das ist ein verschworener Haufen, eine Einheit. Das Team hat einen klaren Plan und die Spieler wachsen oft über sich hinaus.» Frick sei eine Autorität, besitze ein starke Persönlichkeit. Als Coach sei er flexibel und variabel. Bei dieser Aussage denkt Meyer vermutlich an den exakt einen Monat vorher freigestellten Fabio Celestini, der diese Flexibilität vermissen liess und mit dem limitierten Team zu sehr am Ballbesitzfussball festhielt. Natürlich wünscht sich Meyer von Frick, dass er aus den FCL-Spielern möglichst schnell einen «verschworenen Haufen» macht, damit ab dem 30. Januar und dem Heimspiel gegen Basel eine erfolgreiche Rückrunde mit dem Ziel Ligaerhalt absolviert werden kann. Fricks Vertrag würde auch in der Challenge League gültig sein Meyer betont, dass der neue Coach kein Feuerwehrmann nur für sechs Monate sei. «Mario Frick wird auch nachher kurz- und mittelfristige Ziele bei uns in Angriff nehmen.» Der Vertrag ist bis zum 30. Juni 2023 gültig – und zwar unabhängig von der Ligazugehörigkeit. An der Medienkonferenz sind die zahlreichen Trainer, die den FCL in den letzten Jahren vor Ablauf ihres Kontrakts verlassen mussten, ein Thema. Ein Journalist des SRF fragt Sportchef Meyer – und später auch Präsident Stefan Wolf, ob der FCL ein Durchlauferhitzer für Trainer sei. Logisch, wollen das beide Herren nicht unbedingt bestätigen, allerdings zeigen die Fakten, dass in der Ära von Sportchef Meyer eine stattliche Anzahl Übungsleiter verschlissen worden ist (siehe Box oben im Interview mit Mario Frick). Präsidiale Entwarnung zu den Ausgaben durch Freistellungen Durch die Freistellungen von Fabio Celestini und zwei seiner Assistenten eineinhalb Jahre vor Vertragsende sowie die Kontraktauflösung mit Innenverteidiger Holger Badstuber werden sich Lohn- und Abfindungskosten für den Verein summieren. Hinzu kommt eine Ablösesumme für das Duo Mario Frick/Roman Matter an Vaduz. Sind diese Ausgaben gedeckt, hat der Verwaltungsrat die Rückendeckung der Aktionäre Bernhard Alpstaeg und Josef Bieri? Klubchef Wolf will die hohen Ausgaben nicht bestätigen, er antwortet nur: «Zum Glück haben wir einen Sportchef, der jeden Rappen und Franken kennt, der reinkommt und ausgegeben wird. Er ist absolut im Budget, von daher gibt es kein Problem.» Der neue Coach will eine gute Atmosphäre schaffen Zurück zum neuen Coach: Auf Spekulationen, dass er aus Vaduz Verteidiger Yannick Schmid und Stürmer Simone Rapp zum FCL lotsen könnte, will Frick nicht eingehen. Er geniesst es sichtlich, dass in Luzern medial viel mehr los ist als im beschaulichen Fürstentum Liechtenstein. «Doch aus meinen Profijahren in der Serie A bin ich das schon gewohnt.» Übrigens ist Fricks Frau Mentaltrainerin. Er sagt dazu: «Sie kann mir Tipps geben, aber einfühlen muss ich mich in die Spieler selbst.» Frick erklärt: «Mir ist wichtig, ein Ambiente zu schaffen, wo sich die Spieler wohlfühlen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen