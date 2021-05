Interview FCL-Präsident Stefan Wolf zeigt sich gelassen nach der Klatsche beim Meister und vor dem Cupfinal: «Unsere Serie bleibt bestehen» Stefan Wolf ist mit guten Nerven ausgestattet: Nach der 2:5-Niederlage bei den Young Boys ist der Luzern-Präsident nicht beunruhigt. Der Ex-Profi vertraut dem Team. Daniel Wyrsch 17.05.2021, 05.00 Uhr

Ihr Porträtbild ist derzeit in Luzern auf Plakaten zu sehen. Darunter steht: «Gemeinsam wieder international aufspielen, das wär’s. Daran arbeiten wir.» Nach dem 2:5 bei YB gibt’s für den FCL nur noch den Weg über den Sieg im Cupfinal, um in die Conference League zu kommen. Sind Sie enttäuscht?

Stefan Wolf: Dieser Slogan ist nicht auf diese Saison bezogen. Es geht um die Ambitionen des FCL, wir wollen nicht permanent um Platz 5 oder 6 spielen, sondern mittelfristig wieder international am Start sein.

FCL-Präsident Stefan Wolf auf einem der Plakate für den Aufschwung der Tourismusregion Luzern an der Horwerstrasse beim Stadion. Bild: Daniel Wyrsch (Luzern, 13. Mai 2021)

Können Sie erklären, um was es bei der Plakatkampagne geht?

Es handelt sich um eine Initiative von Luzern Tourismus, Hotellerie Suisse Zentralschweiz, Kultur Luzern, Cityvereinigung Luzern und Sportstadt Luzern. Ziel ist es, den Tourismus nach der Pandemie wieder anzukurbeln, die Wertschöpfungskette anzustossen. Dazu passt ideal der FC Luzern mit der Aufbruchstimmung.

Zurück zur hohen Niederlage in Bern: Acht Pflichtspiele in Serie war Luzern zuvor unbesiegt mit total 14:5-Toren. Gegen YB gab’s gleich fünf Gegentreffer in einem Match. Schmerzt das klare Verdikt?

Natürlich tut diese Niederlage weh, wir wurden brutal bestraft. Den 2:2-Ausgleich bekamen wir früh, machten blöde Fehler und sind den Bernern reingelaufen. YB mit seiner Klasse nützt das gnadenlos aus, nicht umsonst führt der Meister die Tabelle mit 28 Punkten Vorsprung an. Allerdings bin ich nicht beunruhigt, unsere vorherige Serie bleibt bestehen. Die Mannschaft hatte das hervorragend gemacht. Übrigens auch am Samstag: In der ersten Halbzeit waren wir ebenbürtig, wenn nicht sogar besser als YB.

Am Pfingstmontag bestreitet der FCL im Wankdorf den Cupfinal gegen St.Gallen. Ist es ein Alibi fürs Team, wenn Celestini nach der YB-Pleite sagt, dass Fussball auf Kunstrasen kein Fussball sei?

Das ist definitiv ein anderer Fussball auf der Plastik-Unterlage. Damit muss man leben. Natürlich sind sich die Berner Young Boys gewöhnt, darauf zu spielen. Aber gegen den FC St.Gallen, der wie wir auf Naturrasen spielt, darf die Unterlage sicher kein Alibi sein.

Die Erwartungen in der Innerschweiz gegen die Ostschweizer sind, dass der FCL im fünften Anlauf die Sandoz-Trophäe endlich wieder heimbringt. Lastet ein grosser Druck auf dem Team?

Wenn die Erwartungen gross sind, ist das ein Kompliment an die Mannschaft für die Leistungen während der vergangenen Wochen und Monate. Anders wäre es, wenn wir uns den Ligaerhalt glücklich gesichert hätten. Die Mannschaft hat eine sehr gute Mentalität und einen herausragenden Teamspirit bewiesen. Die Spieler versuchen alles, den Pott nach 29 Jahren wieder in die Innerschweiz zu holen.

Luzern-Präsident Stefan Wolf ist angetan von der Mentalität und dem Teamgeist der Mannschaft von Fabio Celestini. Bild: Francesca Agosta/Keystone (Lugano, 21. Februar 2021)

Sie spielten 1992, als der FCL zum letzten Mal den Kübel gewann – 3:1 nach Verlängerung gegen Lugano. 1997 waren Sie Doppeltorschütze zum 3:3 gegen Sion, verloren aber mit Luzern im Elfmeterschiessen.

Meinen dritten Treffer schoss ich übrigens im Penaltyschiessen, das wir leider verloren. Es herrschte eine überragende Cupfinal-Stimmung mit 40'000 Fans aus beiden Lagern, die bereits vor dem Match in der Berner City miteinander feierten. Bis fünf Minuten vor Schluss führten wir unter Coach Kudi Müller 3:2, ehe Chassot über das Bein von Gmür stolperte und Sion das Penaltygeschenk zum späten Ausgleich verwertete. Für mich war es der letzte Match mit Luzern, bevor ich zum Doublegewinner Sion wechselte.

Nehmen Sie in einer Woche die Erinnerungen an einen zweiten Cup-Triumph mit ins Wankdorf?

Stimmt. 2001 konnte ich mit Servette unter dem damals schon sehr akribischen Trainer Lucien Favre im St.-Jakob-Park in Basel einen 3:0-Finalsieg über Yverdon feiern. Unser drittes Tor schoss mein Zimmerpartner Alex Frei, der vor dieser Zeit als junger Goalgetter vom FCL nach Genf gewechselt war.

Young Boys – Luzern 5:2 (1:2)

Wankdorf. – 100 Zuschauer. – SR Fähndrich.

Tore: 9. Grether (Tasar) 0:1. 35. Aebischer (Lefort) 1:1. 40. Tasar (Carbonell) 1:2. 47. Fassnacht (Mambimbi) 2:2. 60. Fassnacht (Sulejmani) 3:2. 74. Nsame (Fassnacht) 4:2. 77. Spielmann (Fassnacht) 5:2.

Young Boys: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger (62. Garcia), Lefort; Fassnacht, Martins, Aebischer (78. Sierro), Sulejmani (62. Gaudino); Nsame (78. Lauper), Mambimbi (62. Spielmann).

Luzern: Müller; Sidler, Lucas Alves, Knezevic, Frydek; Emini (66. Wehrmann); Grether (81. Balaruban), Carbonell (66. Ugrinic); Tasar, Sorgic (81. Alounga), Schürpf (66. Ndiaye).

Bemerkungen: YB ohne Lustenberger, Elia, Siebatcheu, Ngamaleu, Maier und Petignat (alle verletzt). Luzern ohne Burch (gesperrt), Ndenge, Schaub, Schulz, Alabi, Lang und Binous (alle verletzt). 65. Lattenschuss Spielmann. Verwarnungen: 5. Schürpf, 12. Camara (beide Foul). 38. Tasar und Zesiger (beide Unsportlichkeit). 83. Von Ballmoos (Reklamieren). 88. Sidler, 91. Ugrinic (beide Foul).