Interview FCL-Sportchef Remo Meyer nach dem Ligaerhalt auf Messers Schneide: «Klar bin ich der Hauptverantwortliche» Personelle Neuigkeiten kann FCL-Sportchef Remo Meyer nicht bekannt geben. Der 41-Jährige muss dafür die abgelaufene Saison erklären. Und er spricht über die Wechselgerüchte von Trainer Mario Frick. Daniel Wyrsch 1 Kommentar 31.05.2022, 05.00 Uhr

FCL-Sportchef Remo Meyer bläst nach dem in extremis abgewendeten Abstieg medial ein eisiger Wind ins Gesicht, in mehreren Kommentaren wird er als Hauptschuldiger für die verkorkste Saison bezeichnet. Meyer hat immer noch den Support von Stefan Wolf. Der FCL-Präsident sagt: «Bei uns entscheiden wir zusammen. Für die Belange der Profis sind wir in einer Sportkommission zuständig, also bin ich mitverantwortlich.»

FCL-Sportchef Remo Meyer am Montagnachmittag bei der Medienkonferenz in der Swissporarena. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 30. Mai 2022)

Wie haben Sie den erlösenden 2:0-Sieg im Barrage-Rückspiel am Sonntag gegen Schaffhausen erlebt?

Remo Meyer: Es stand viel auf dem Spiel, es war eine extreme Drucksituation. Ich spürte eine Riesenerleichterung nach dem gewonnenen Match.

Wäre der Abstieg eine persönliche Niederlage für Sie als Sportchef gewesen?

Es wäre eine Niederlage für alle gewesen. Für den Klub und für mich. Klar, ich bin der Hauptverantwortliche. Ein Abstieg wäre das Schlimmste gewesen.

Was waren die Gründe, dass der FCL überhaupt in die Barrage musste?

Es gab mehrere Gründe in der Vorrunde. Im Winter hatten wir ein Riesenhandicap, um überhaupt in die Barrage zu kommen. Wir benötigten eine sehr gute Rückrunde, um am direkten Ligaerhalt zu schnuppern. Damit hatte eigentlich niemand mehr gerechnet.

Im Nachhinein ist man immer gescheiter: Die Königstransfers im Sommer waren die alternden Ex-Bundesliga-Stars Christian Gentner und Holger Badstuber. Würden Sie diese Transfers immer noch machen?

Neuzugänge hatten nicht funktioniert, aber auch Spieler, die schon da gewesen sind, hatten ihre Leistung in der Vorrunde nicht abrufen können. Das grosse Ganze des Teams hatte nicht funktioniert. Die Homogenität fehlte, in der Rückrunde wurde die Einheit deutlich besser.

David Domgjoni stand bei den beiden höchsten Niederlagen – beim 1:4 gegen Servette und 0:4 gegen Zürich bis zur Halbzeit auf dem Platz. Der Innenverteidiger wurde ausgewechselt und musste nach wenigen Monaten gehen. Können Sie bestätigen, dass Ihnen dieser Transfer misslungen ist?

Es ist uns vieles misslungen in der Vorrunde. Ich will keine Namen nennen. Wie erwähnt, das grosse Ganze hat nicht funktioniert. Verletzungen kamen dazu.

Vor Domgjoni hatten Sie Marco Bürki geholt. Auch er ein Innenverteidiger, der sich nicht durchsetzte bei den Trainern – und den Klub vorzeitig verlassen musste.

Es ist grundsätzlich immer so: es geht um die Plätze. Entweder setzt man sich durch oder nicht. Unser Kader besteht aus mindestens 25 Leuten.

Winter-Neuzugang Serkan Izmirlioglu kam in keinem Pflichtspiel zum Einsatz. Was ist der Zweck dieses Innenverteidiger-Zuzugs?

Bei der Kaderplanung geht es grundsätzlich immer darum, die Positionen doppelt zu besetzen. In der Rückrunde hatten zwei Innenverteidiger (Marco Burch und Denis Simani) gespielt, die relativ gut funktionierten. Dahinter können nicht immer alle spielen, der Spieler kommt aus der Challenge League, er kann sich entwickeln. Zuletzt hatten wir sogar 30 Kaderspieler. Der Konkurrenzkampf ist wichtig.

Kann es sich der FCL leisten, Spieler zu holen, die gar nicht zum Einsatz kommen?

Es braucht eine gute Gruppe, die funktioniert. Ich kann nicht 25 Spieler verpflichten, die immer spielen.

Mit Fabio Celestini passte die Zusammenarbeit in der dritten Saison nicht mehr. Hatte sich das Verhältnis mit ihm abgenützt?

Es handelt sich dabei grundsätzlich nicht um eine Abnützung. Es gehören immer zwei Parteien dazu. Wir haben jetzt mit Mario Frick einen Trainer, der sehr gern hier ist. Das war bei Fabio nicht mehr der Fall. Es ist sicher etwas kaputt gegangen nach dem Cup-Sieg. Ein Trainer muss aus voller Überzeugung mit der Mannschaft arbeiten.

Interimstrainer Sandro Chieffo stellten Sie kürzlich als U21-Coach frei. Würden Sie ihm nicht mehr die vier Spiele – mit nur einem geholten Punkt – nach der Freistellung von Celestini geben?

Er hatte uns gesagt, dass er den Verein im Sommer verlasse. Wir haben den Trainerwechsel in der U21 vorgezogen. Ende der Vorrunde hatten wir gemeinsam entschieden, dass wir den Trainerwechsel bei den Profis in der Winterpause vollziehen. Wir wollten uns Zeit nehmen. 3,5 Wochen waren es. Sicher konnten wir in diesen Spielen nicht abrufen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir würden es wieder gleich machen, denn wir haben nun den richtigen Trainer.

Sie bezeichnen Mario Frick als Glücksfall für den FCL. Wird er trotz reizvollen freien Jobs in Luzern bleiben?

Wir schauen ganz klar gemeinsam vorwärts.

Kehrt Michel Renggli aus Basel als U21-Coach zum FCL zurück?

Ich bin nur darüber informiert, dass Michel Renggli den Vertrag beim FC Basel aufgelöst hat. Wir suchen nach unserer Interimslösung einen neuen U21-Trainer.

Auf welchen Positionen werden Sie Spieler holen?

In allen Linien werden wir Neuzugänge verpflichten und uns verstärken.

1 Kommentar René Bättig vor 21 Minuten Diese unendliche Arroganz sowie Selbstüberschätzung von Meyer Ist einfach unglaublich! So lange das Gespann Wolf/Meyer am „wursteln“ bleiben darf, wird sich beim FCL leider kaum was ändern! Man müsste jetzt wirklich alles tun, um die Strukturen des FCL‘s zu verändern und die Führungspositionen neu zu besetzen!Ebenso müsste man die Spieler Jasahri und Ugrinic unter allen Umständen versuchen zu halten! Diese zwei Spieler sind Identikationsfiguren, Leistungsträger und können den Unterschied ausmachen! Fakt ist, das der FCL nicht zweimal so viel Glück haben dürfte und die Spiele gegen den FCS haben trotz der guten Rückrunde gezeigt, das beim FCL vieles im Argen liegt und das Kader (für welches Meyer verantwortlich ist) ungenügend ist! Insbesondere die Verteidigung und der Sturm genügen in keiner Weise den Super League Asprüchen! Man darf sich auch auf keinen Fall vom glücklichen Sieg gegen den etwas unmotivierten FCZ blenden lassen! Auch da war man innert wenigen Minuten mit 2:0 im Rückstand! Alle Kommentare anzeigen