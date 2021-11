Interview FCL-Stürmer Dejan Sorgic: «Natürlich spielt der Kopf mittlerweile auch eine Rolle – doch wir stehen wieder auf» Die bittere 0:1-Heimniederlage gegen Sion hat den FC Luzern nach zuletzt fünf ungeschlagenen Pflichtspielen zurückgeworfen. Dejan Sorgic spricht über die Krise, den Platz im Tabellenkeller, seine isolierte Situation im Angriff und das abgegebene Captainamt. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 07.11.2021, 15.34 Uhr

Schwerer Stand für FCL-Stürmer Dejan Sorgic (rechts) gegen Sion-Innenverteidiger Nathanael Saintini. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 6. November 2021)

In den letzten 19 Spielen hat der FC Luzern immer mindestens ein Tor erzielt. Bei der 0:1-Niederlage gegen Sion am Samstag ging man leer aus – fehlt das Selbstvertrauen im letzten Drittel?

Dejan Sorgic: Ein Erfolgserlebnis fehlt im ersten Drittel und im letzten Drittel des Platzes. Wir sind nicht effizient genug. Zwar haben wir uns Torchancen erarbeitet, doch dann kommt das Gegentor im dümmsten Moment. Später wird uns ein Penalty aberkannt, in der Schlussphase können wir nicht mehr reagieren.

Der FCL hatte sich viel vorgenommen, die Niederlage muss bitter sein.

Die Kleinigkeiten, die Details gaben in diesem ausgeglichenen Duell den Ausschlag gegen uns, die Enttäuschung ist riesig.

Für Sie als Strafraumstürmer war es schwierig, sich in Szene zu setzen. Sie bekamen kaum brauchbare Bälle.

Wir tun uns schwer, trotzdem hatten wir zwei, drei gute Torchancen. Aber generell tun wir uns schwer, Möglichkeiten herauszuspielen. Im Moment fehlen mir schon ein wenig die Worte.

Nur ein Sieg steht auf dem Konto. Neben sieben Unentschieden ist dies nun bereits die fünfte Niederlage im 13. Match. Wie kommt das Team aus dem Tabellenkeller?

Vor diesem Spieltag waren wir fünf Partien hintereinander ungeschlagen. Trotzdem konnten wir uns hinten nicht absetzen, weil wir zu oft nur einen Punkt holten. So ist es im Moment, es ist schwierig zu erklären. Klar ist: Wir brauchen Siege.

Die persönliche Situation mit nur zwei Ligatoren in zwölf Spielen ist ebenfalls angespannt. Wobei Sie kaum brauchbare Vorlagen bekommen. Wie gehen Sie mit der unangenehmen Lage als eigentlicher Goalgetter um?

Es ist sowieso unangenehm, wenn man verliert, vor allem solche Niederlagen wie gegen Sion. Nicht nur ich bekomme wenig Bälle vorne, das betrifft allgemein den Angriff. Die letzte Aktion, der letzte Pass fehlt im Moment. Wir haben Torchancen, aber nicht klare, keine 100-prozentigen. Die Abschlüsse können reingehen, müssen jedoch nicht. Wir müssen daran arbeiten.

Erst zwei Ligatore und ein Cuptreffer für FCL-Goalgetter Dejan Sorgic in persönlich 15 nationalen Pflichtpartien dieser Saison. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schaffhausen, 27. Oktober 2021)

Schaut man zurück in die Vorbereitung und aufs erste Saisonspiel, dann sieht man vor dem inneren Auge eine Mannschaft spielen, die beim 3:3 im Testspiel gegen Dynamo Kiew und bei der 3:4-Auftaktniederlage gegen YB toll kombinierte und effizient war. Wieso ist diese Sicherheit im Zusammenspiel wie weggeblasen?

Es ist tatsächlich so, als ob derzeit alles wie nicht mehr vorhanden wäre, vielleicht ist es uns in der Vorbereitung zu gut gelaufen. Wir können es selber nicht erklären, natürlich spielt der Kopf mittlerweile auch eine Rolle. In so eine Phase fällt alles etwas schwerer. Mit einem Erfolg wäre es einfacher.

Wie fühlt es sich an, so in die 14-tägige Nati-Pause zu gehen?

Es bleibt uns nichts anderes übrig, als nach vorne zu schauen, das Beste daraus zu machen. Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, uns zu verbessern, wieder auf Vordermann zu kommen.

Nach der Länderspielpause ist der FC Lugano am Sonntag, 21. November, im Cornaredo der nächste Gegner. Aus Erfahrung wird das keine einfache Angelegenheit.

Lugano ist kein leichter Konkurrent, aber wir konnten dort auch schon gewinnen (letzten Frühling 3:2-Sieg in der Liga und im Cup-Viertelfinal 2:1-Erfolg nach Verlängerung; Anm. der Redaktion). Wir stecken den Kopf jetzt sicher nicht in den Sand, stehen wieder auf. Die Niederlage gegen Sion tut weh, wir haben allerdings noch genügend Spiele vor der Brust. In der vergangenen Saison hatten wir solche Phasen auch durchgemacht.

Bei der Auswechslung von Christian Gentner nach einer Stunde übernahm Pascal Schürpf die Captainbinde. Bis vor vier Pflichtspielen waren Sie Captain, jetzt würden Sie an zweiter Stelle stehen wie vor einer Woche in Lausanne. Gibt das keine Diskussion, weil Schürpf die Binde an Ihrer Stelle anzog?

Überhaupt nicht, das ist gut für mich. Für mich ist das gar kein Problem, mit dieser Sache hatte ich mich während des Spiels keinen Augenblick befasst.