Interview FCL-Trainer Mario Frick nimmt Samuele Campo in Schutz und sagt: «Lorenzo Bucchi hat es in St. Gallen übertrieben» Mario Frick spricht noch einmal über die Ereignisse vom vergangenen Samstag bei der Luzerner Klatsche von St. Gallen. Er redet über die unpassende Aussage von Goalie Marius Müller und wie er den Disput zwischen Samuele Campo und Goalietrainer Lorenzo Bucchi sieht. Auch Ibrahima Ndiaye, Bradley Fink und der Cupmatch vom Samstag (15.30 Uhr) in Schötz sind Thema des Gesprächs. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 18.08.2022, 20.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mario Frick beim Coachen seines FC Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 10. August 2022)

Wie geht man als Trainer damit um, wenn man zwar keinen «Freitag, den 13.», aber im Fall des FC Luzern einen schwarzen Samstag, 13. August, erlebt hat?

Mario Frick: Ich funktioniere so, dass ich zuerst reflektiere, was wir hätten besser machen können. Das verlange ich auch von meinen Spielern, dass sie ebenfalls selbstkritisch sind. Wir hatten einfach einen rabenschwarzen Tag eingezogen plus ein sehr gutes St. Gallen als Gegner. Aber so etwas wird nicht mehr passieren. Wir sind ein bisschen selbstgefällig geworden, selbstzufrieden aufgrund der guten Resultate. Zehn Spiele in Serie waren wir zuvor nicht besiegt worden. Wahrscheinlich hatte ich zu viel auf die Schwächen von St. Gallen hingewiesen, diese konnten wir am Samstag nie aufdecken.

Die Mannschaft konnte während dem Spiel den Schalter nicht umlegen.

Die klare Niederlage ist zu akzeptieren, im Weltfussball gibt es kaum eine Mannschaft inklusive den Topteams, die immer ihre beste Performance abrufen können. Ich erinnere mich, dass der FC Bayern letzte Saison im DFB-Pokal 0:5 gegen Gladbach verloren hatte. Einen solchen Match haben wir jetzt eingezogen. Ich hoffe, wir ziehen unsere Lehren daraus und schauen in rund vier Wochen zurück und können sagen, dass dieser Match uns trotz allem gut getan hat.

Das Gewitter hat sich entladen und ist vorbei. Folgt danach wie praktisch immer schönes Wetter?

Nur, dass wir jetzt das Wetter beeinflussen müssen. Das ist ja sonst nicht möglich. Die Schötzer werden uns am Samstag im Cup nicht helfen und sagen: «Es ist schön, gegen Luzern zu spielen.» Sondern für sie ist es der «Match des Jahres» oder vielleicht sogar das «Spiel des Lebens». Darauf müssen wir gefasst sein, denn sie werden sich nach Kräften wehren und alles reinhauen. Darum braucht es eine hoch konzentrierte Leistung.

Samuele Campo und Lorenzo Bucchi entschuldigten sich gegenseitig beieinander und auch bei der Mannschaft. Bleibt es für beide wie bisher, wird Campo weiterhin zum Kader gehören und Goalietrainer Bucchi immer noch als Assistenzcoach während den Spielen auf der Bank sitzen oder wird er auf die Tribüne zurückkehren?

Nein, es gab die Problematik, dass zu wenig Emotionen aus der Mannschaft herausgekommen waren. Darum hatte ich Lorenzo Bucchi auf die Bank genommen, er war zuvor immer auf der Tribüne. Ich möchte seine Emotionen weiterhin an den Spielen haben, in St. Gallen übertrieb er es. Das ist einfach zu viel gewesen. Es kann nicht sein, dass er auf diese Art und Weise auf einen Spieler zugeht. Das haben wir auch offen und ehrlich angesprochen. Denn Samuele Campo hatte sich immer korrekt verhalten, er klatschte bei seiner Auswechslung in St. Gallen mit mir ab. Dass er anschliessend eine solche Reaktion zeigte (Campo kickte Material und Trinkflaschen weg; Anm. der Redaktion), hätte ich als Spieler (nach der sogenannten Höchststrafe mit Ein- und Auswechslung im selben Match; Anm. der Redaktion) auch gemacht. In dieser Situation hätte Lorenzo einfach sitzen bleiben müssen. Er hat sich vor der gesamten Mannschaft entschuldigt. Damit ist diese Geschichte abgehakt.

Wer steht im Tor beim Cupspiel am Samstag gegen Schötz?

Vaso Vasic. Das ist unabhängig vom Vorfall mit Marius Müller, hat also nichts zu tun mit seinem verbalen Fauxpas in St. Gallen. Wir hatten schon vorher geplant, dass Vaso in der 1. Cup-Runde unser Goalie sein wird.

Vaso Vasic ist ein sehr guter Ersatztorhüter, dass bewies er in der Vorrunde der vergangenen Saison als Sie noch nicht FCL-Trainer waren. Ist er in dieser Saison während mehreren Runden Luzerns Cup-Keeper?

Nein, das möchten wir nicht. Wie bei den Feldspielern ist es auch bei den Goalies dasselbe: Falls einer ausser Form ist oder schlecht trainiert hat, kann man ihn nicht spielen lassen. Wir wollen uns Spiel für Spiel entscheiden.

Bei Marius Müller muss der FC Luzern wahrscheinlich mit zwei Spielsperren rechnen. Erwarten Sie auch ein Strafmass der SFL-Disziplinarkommission in dieser Höhe?

Wir lassen das auf uns zukommen. Ich weiss es nicht, hoffe natürlich, dass es keine Spielsperre für ihn gibt. Aber sollte es eine geben, akzeptieren wir das Urteil der Liga. Marius Müller muss die Konsequenzen tragen, es ist sein Fehler gewesen. Er würde sich selbstverständlich hinstellen und jedes Strafmass akzeptieren.

Sollte die Liga die Sanktion vor dem Match vom Samstag bekanntgeben und Müller sperren, könnte er ein Spiel im Cup gegen Schötz absitzen?

Das wäre der Fall. Wenn es so sein sollte, würden wir in Schötz als Ersatz von Vaso Vasic einen jungen Goalie auf der Bank haben.

Sportchef Remo Meyer hat bei Blue im Pauseninterview von St. Gallen gesagt, dass der FCL einen zusätzlichen Innenverteidiger verpflichtet. Können Sie das bestätigen?

Das ist so, bis das Transferfenster schliesst (am 31. August, Anm. der Redaktion) ist der neue Innenverteidiger sicher bei uns. In den verbleibenden fast zwei Wochen ist das möglich. Wir möchten zudem im Mittelfeld einen Neuzugang tätigen, das ist ganz klar.

Wenn Sie nun sehen, dass der beim FCL bis zum Alter von 16 Jahren ausgebildete Stürmer Bradley Fink nach drei Saisons bei Borussia Dortmund zum FC Basel in die Schweiz zurückwechselt, ärgert Sie das?

Ich weiss, dass wir Gespräche führten mit Bradley Fink. Er hat sich leider gegen uns und für Basel entschieden. Das ist natürlich schade, wenn der Verein ein solches Toptalent ausbildet, dieser dann bei Borussia Dortmund eine super Entwicklung macht, aber nicht zum Zug kommt, wie er es gerne hätte, dann ist es klar, dass man sich um ihn bemüht.

Wie ist der Stand der Dinge bei Ibrahima Ndiaye? Trainiert er noch mit der Mannschaft?

Nein, er ist nicht mehr im Trainingsbetrieb. Ich weiss nicht, ob er schon bei seinem neuen Klub ist (die Rede ist von einem Wechsel zu Zamalek oder Al Ahly, den ägyptischen Spitzenklubs aus Kairo; Anm. der Redaktion). Es ist gemäss meinen aktuellen Informationen noch nichts unterschrieben. Ich kann nur sagen, dass es weh tut, denn «Ibra» ist ein toller Fussballer und toller Mensch. Es ist ein Abgang, der uns schmerzt.

Allerdings spielte er unter Ihnen in der neuen Saison nur gegen Zürich von Anfang an, in den beiden anderen Spielen stand er im Aufgebot – in Lugano und gegen GC – und wurde eingewechselt. Gegen St. Gallen war er schon nicht mehr dabei, weil er bereits den Transfer anstrebte.

Er hatte sicher keinen einfachen Stand bei mir, da ich ein gewisses Positionsspiel voraussetze und er halt schon sehr viel «Freestyle» macht, wie ich das jetzt mal so bezeichne. Er war sehr torgefährlich, hat sehr wichtige Tore für uns geschossen. Ich werde ihn vermissen.

Gegen den FC Schötz erwarten die Fans und sicher auch der Trainer ein diskussionsloses Weiterkommen, gerade zehn Jahre nach dem letzten Ausscheiden des FC Luzern in der 1. Cup-Runde gegen die Amateure aus der 1.Liga von SR Delémont.

Sie kennen mich mittlerweile auch. Wir beschäftigen uns damit, was wir erreichen können und nicht, was passieren könnte, Für mich ist klar: Das Glas ist immer halb voll. Bei allem Respekt für Schötz, es ist klar, dass wir unbedingt eine Runde weiterkommen wollen.

Sie kennen sicher auch Stephan Andrist, den früheren Stürmer von Thun, Basel, Luzern und Aarau?

Ich kenne ihn und einige Spieler des FC Schötz sehr gut. So beobachtete ich die Mannschaft gegen unsere U21 im Frühling, da waren schon sehr viele Spieler dabei. Ich sah sie auch vor vier, fünf Wochen gegen Aarau selber live.

Für den FC Luzern und seinen Trainer ist zu hoffen, dass der Samstag, 20. August, ein guter Tag wird.

Das hoffe ich natürlich auch – und gehe davon aus. Besten Dank.

Personelle Information zum FCL vor dem Cupmatch in Schötz

Nicky Beloko wurde operiert, der Kamerun-Schweizer kann dann nach zwei Wochen Pause an seiner Rückkehr arbeiten. Der FCL geht von insgesamt sechs Wochen aus, bis Mittelfeldmann Beloko wieder einsatzbereit ist. Innenverteidiger Marco Burch hat seine Magen-Darm-Grippe immer noch nicht 100 Prozent überwunden. Mario Frick: «Ich hoffe, dass er bis Samstag parat ist.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen