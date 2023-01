Interview FCL-Trainer Mario Frick über seine triste Miene nach dem Sieg in Basel: «Ich hatte starkes Kopfweh vom vielen Schreien» Der beinahe historische 3:2-Sieg in Basel hat dem FC Luzern gutgetan. Trainer Mario Frick spricht vor dem Cup-Achtelfinal von heute Dienstag (19 Uhr, SRF 2) in Thun über sein Befinden im St.-Jakob-Park, Resultatdruck und Aberglauben. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Luzerner Siegesfreude: Cheftrainer Mario Frick (links) und Assistenzcoach Claudio Lustenberger. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 28. Januar 2023)

Sie machten am Samstag in der Medienkonferenz nach dem 3:2-Sieg in Basel nicht das Gesicht eines Trainers, der soeben das erste Mal seit fast acht Jahren mit dem FC Luzern im St.-Jakob-Park gewonnen hat. Warum?

Mario Frick: Ich hatte starkes Kopfweh – richtig Schmerzen bekommen vom vielen Schreien. Ich war sehr müde nach diesem bewegten Spiel.

Die Freundschaft zu Basel-Trainer Alex Frei geht aber nicht so weit, dass Sie Mitleid mit ihm empfanden?

Das hatte mich schon auch etwas runtergezogen. Zudem fühlte ich mich in der Pressekonferenz wie ein Trainer einer Truppe, die niemand interessiert. Die Fragen der Journalisten drehten sich ausschliesslich um den FC Basel. Dabei hatten wir eine klare Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gezeigt und mit dem Sieg den Tabellenplatz mit dem FCB getauscht.

Aus den vorherigen vier Spielen hatte der FCL nur zwei Punkte geholt. Spürten Sie vor der Partie in Basel den Resultatdruck?

Für mich hat das Jahr neu angefangen, mir ist aber bewusst, dass Journalisten gerne auf Statistiken schauen und damit spielen. Es ist für uns eminent wichtig gewesen, ein positives Ergebnis zu holen. Dass wir den ersten Auswärtssieg in Basel nach so langer Zeit feierten, macht den Erfolg umso schöner.

Dazu hat der FCL bei Saisonhalbzeit eine erfreuliche Bilanz; in 18 Spielen 24 Punkte geholt und steht auf Platz 5. Doch der ambitionierte Trainer Mario Frick ist nicht ganz zufrieden – richtig?

Mit dem Start aus diesen zwei Spielen gegen Zürich und Basel schon; vier Punkte sind eine gute oder sogar sehr gute Ausbeute. Denn der FCZ ist nicht mehr zu vergleichen mit der Mannschaft im Herbst. Ambitioniert, wie ich bin, hätte ich mir sechs Punkte gewünscht. Trotzdem hat sich der späte 2:2-Ausgleich gegen Zürich nach 2:0-Führung bis zur 89. Minute ausgeglichen: In Basel hatten wir das nötige Glück, um am Schluss das 3:2-Siegtor zu erzielen.

In den letzten sechs Jahren hatte der FCL nur zweimal keine schlechte Vorrunde gespielt: jetzt unter Ihnen und in der Saison 2018/19, als man unter René Weiler aus 18 Spielen 25 Punkte sammelte. Sind Sie froh, diese negative Herbsttradition ebenfalls durchbrochen zu haben?

Das war unser grosses Ziel. Alle hier, die mit dem FC Luzern zu tun haben, reden von den schlechten Vorrunden. Je mehr Leute ihre Energie in dieses Denken geben, desto grösser ist die Chance, dass der erste Saisonteil immer misslingt. Darum bin ich froh, sind wir solide gestartet. Die Situation der Liga ist, dass YB über allen anderen thront und dahinter alles offen ist. Wir versuchen, uns hinter YB bestmöglich zu präsentieren.

In Basel haben Sie mit Benjamin Kimpioka den Débutanten im Sturm eingewechselt, der das goldene Siegtor schoss.

Das ist einfach auch Glück. Seit wir Trainer insgesamt fünf Spieler einwechseln dürfen, ist die Wahrscheinlichkeit aufs glückliche Händchen erhöht worden. Da darf schon mal der Siegtorschütze darunter sein. Ich möchte anmerken, dass Max Meyer in der zweiten Halbzeit der Unterschiedsspieler war. Er hat unseren Match komplett gekehrt.

Ihr Vertrauen in Max Meyer wird von ihm direkt zurückbezahlt.

Herausragend ist, wie professionell er sich verhält. Max hat schon so viel erlebt. Wie er immer vorneweg geht und sich als Musterprofi verhält, das hilft auch unseren jungen Spielern. Und es macht uns im Trainerstaff ebenfalls grossen Spass, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Im Cup-Achtelfinal trifft der FCL am Dienstag auf den FC Thun, der sich nach der 0:1-Niederlage in Aarau quasi im Niemandsland der Challenge-League-Tabelle befindet. Die Erwartungshaltung ist, dass Ihr Team mit einem klaren Sieg weiterkommt. Was sagen Sie dazu?

Ich bin einverstanden, dass alle unser Weiterkommen erwarten. Ein klarer Sieg darf nicht erwartet werden, das wäre komplett falsch. Für die Thuner ist es das Spiel des Jahres. Sie hätten eigentlich eine Mannschaft, mit welcher der Aufstieg geplant war. Darum ist das ein gefährlicher, spielerisch starker Gegner mit sehr schnellen Stürmern.

Aufgrund des Kunstrasens in Thun planen Sie mit ein, zwei neuen Spielern.

Das hat nicht nur mit dem Kunstrasen zu tun, sondern auf Neudeutsch mit der Belastungssteuerung im Hinblick auf den Sonntag. Dazu war ich in Basel mit dem einen oder anderen Spieler nicht zufrieden. Deshalb könnte es zu Änderungen kommen.

Am Sonntag kommt YB nach Luzern und am 28. Februar hoffentlich auch für den Cup-Viertelfinal. Freuen Sie sich schon auf diese zwei Heimspiele?

Ich habe lange in Italien gespielt, aus Aberglaube würde man dort nie von zwei Heimspielen gegen YB reden. Ich möchte nicht über YB, sondern nur über Thun sprechen. Dem nächsten Spiel gilt unser Fokus.

