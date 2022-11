Interview «Mario Frick hat mich wiederbelebt»: Mo Dräger bedankt sich vor der WM beim FCL-Trainer Offensivverteidiger Mohamed Dräger (26) über sein erstes Jahr beim FC Luzern, das letzte Ligaspiel am Sonntag (16.30) in Bern gegen Leader YB und die bevorstehende WM in Katar mit Tunesien. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mohamed Dräger erzielte insgesamt sieben Pflichtspieltore für den FC Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 22. Oktober 2022)

Was für ein Fazit ziehen Sie nach dem ersten Jahr beim FC Luzern?

Mohamed Dräger: Individuell, aber auch als Gruppe haben wir zehn erfolgreiche Monate erleben dürfen. Wir haben die Klasse verdient gehalten und haben in dieser Saison ein anderes Gesicht gezeigt als in der vorherigen Spielzeit. Die 20-Punkte-Marke knackten wir erst relativ spät in der Rückrunde (26. Spieltag mit einem 1:0-Heimsieg über GC am 13. März 2022; Anm. der Red.). Wir haben eine gute Entwicklung genommen, und ich selbst habe eine positive Entwicklung genommen.

Sie passen zur Mannschaft und zum Trainer.

Ich habe es nicht oft erwähnen können, aber ein grosses, grosses Dankeschön an Mario Frick, der mich wiederbelebt hat. Ich war nach meinem Erlebnis in Nottingham mental wirklich tief unten, dann bin ich hierher gekommen und habe gleich im ersten Spiel ein Tor geschossen und direkt losgelegt. Mein Dank geht natürlich ans ganze Trainerteam mit Roman Matter, Claudio Lustenberger, Lorenzo Bucchi und den Fitnesstrainern unter der Leitung von Christian Schmidt, mit dem ich übrigens regelmässig und oft individuell an meiner Physis arbeite. Ich bin dankbar und glücklich, glaube aber auch, dass ich mit meiner Leistung zurückzahle.

Ihr Beispiel mit Frick zeigt einmal mehr, wie wichtig ein Vertrauensverhältnis zwischen Trainer und Spieler ist.

Unfassbar wichtig ist das. Entscheidend ist, einen guten Draht zueinander zu haben. Mario weiss, wie er mich kriegt. Das ist gut, das freut mich.

Ans letzte Spiel in Bern haben Sie positive Erinnerungen, Sie schossen kurz vor Schluss ein Klassetor zum 2:2-Endstand gegen YB. Gehen Sie mit guten Gefühlen ins letzte Ligaspiel 2022?

Das war ein schönes Tor, an das ich mich gerne erinnere. YB ist eine Macht im Schweizer Fussball, aber im letzten Vergleich zu Hause verloren wir gegen die Macht aus Bern knapp. Und die vorherigen beiden Duelle gingen je 2:2 unentschieden aus. Seit letzter Saison haben beide Teams eine Schippe draufgelegt. Das wird ein interessantes Spiel.

FCL-Spieler locken zusätzliche drei Ferientage Luzern-Trainer Mario Frick erzählt vor dem letzten Spiel des Jahres gegen YB: «Sollten wir in Bern siegen, hätten wir nach 16 Partien 23 Punkte auf dem Konto. In diesem Fall würden die Spieler drei Tage mehr Ferien bekommen.» Verliert der FCL oder spielt er Remis beim Leader im Wankdorf, wo YB in dieser Saison noch ungeschlagen ist (fünf Siege, zwei Unentschieden), gibt’s lediglich zwei Wochen Ferien. Der Trainingsstart findet in Luzern also am 28. November oder – bei einem Vollerfolg – erst am 1. Dezember statt. Die Innerschweizer haben im mit 31'120 Fans ausverkauften Stadion Aussenseiterchancen. In der Fremde holten sie elf Punkte in sieben Spielen. Das ergibt Platz 3 der Auswärtstabelle. Da Frick gesperrt ist, muss er auf die Tribüne. An seiner Stelle coacht Claudio Lustenberger. «Er ist unser Defensivtrainer», so Frick. Gute Organisation ist gegen YB Voraussetzung.

Die Stimmung wird gut sein, denn mit über 31 000 Fans ist das Wankdorfstadion ausverkauft. Ist das wie ein Übergang für Sie zur WM?

Ich wusste gar nicht, dass es ausverkauft ist. Das ist schön. Ob es dann ein Übergang sein wird, das bezweifle ich eher. Denn ich glaube, die tunesischen Fans werden an der WM schon noch für eine lautere Stimmung sorgen. Ein gutes Warm-up dürfte es in Bern aber sicher geben.

Aus tunesischer Sicht können Sie dem Gastgeberland Katar Positives abgewinnen?

Viele Tunesier leben in Katar und Umgebung. Die Stadien werden bei unseren Spielen entsprechend gefüllt sein. Ich spielte im vergangenen Dezember mit Tunesien am Arab-Cup in Katar, da sah man, was los ist. Darauf können wir uns freuen.

Harissa werden Sie in Tunesien genannt. Wie kommt ein Deutsch-Tunesier zu dieser Bezeichnung?

Das hat sich irgendwann so ergeben mit Harissa. Das ist unser bekannter nordafrikanischer Chili. Mein Spitzname in Tunesien, zwar noch keine Marke wie CR7, aber vielleicht kommt das noch (schmunzelt).

Sie sind einer der wenigen Spieler aus der Schweizer Super League, die einen WM-Stammplatz haben ...

... ich muss Holz anfassen. Bei uns ist die Kaderliste noch immer nicht veröffentlicht worden. Am Montag wird sie bekannt.

Fliegt das tunesische Nationalteam am Montag an den Persischen Golf?

Ein Teil der Mannschaft ist bereits in Saudi-Arabien, sie absolvieren dort Testspiele. Zehn Spieler, die am Wochenende noch mit ihren Klubs Meisterschaftsspiele bestreiten, fehlen noch. Solange die 26-Mann-Liste noch nicht raus ist, will ich weder von meinem Kader- noch vom Startelfplatz reden. Ich mache jetzt zuerst meinen Job am Sonntag mit Luzern, dann schaue ich, ob es am Montag ein Flugticket gibt.

Mit Weltmeister Frankreich, EM-Halbfinalist Dänemark und Australien hat Tunesien eine starke Gruppe erwischt.

Es gibt für uns wahrscheinlich nur sieben Punkte und den ersten Platz, bloss ein Remis gegen Frankreich ... (Augenzwinkern) Im Ernst: Klar ist die Gruppe gut. Wir sind auch ein unbequemer Gegner. Die WM-Qualifikation, die wir in Afrika hinter uns brachten, war ein hartes Ding.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen