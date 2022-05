Interview Samuele Campo zu den Chancen des FCL, der Barrage zu entgehen: «YB und der FCZ sind gute Gegner, aber wird sind auch gut» FCL-Regisseur Samuele Campo über die Aufholjagd im Abstiegskampf, seine Rolle unter Mario Frick und den Umgang mit kritischen Fans. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Samuele Campo weiss, wie Abstiegskampf geht: Der Techniker bei seiner Chance gegen Sion-Goalie Kevin Fickentscher. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Sion, 11. Mai 2022)

Was empfinden Sie nach dem 3:1-Auswärtssieg gegen Sion im Duell um den direkten Ligaerhalt?

Samuele Campo: Die Freude und Erleichterung nach dem Gewinn dieser drei verdienten Punkte ist gross. In diesem Match haben wir einmal mehr bewiesen, dass wir in der Tabelle nicht dort unten hingehören.

Trotz Abstiegskampf haben Sie Ihren Platz in der Mannschaft gefunden. Ist das nicht schwierig als Profi, der eher als Schönwetterspieler gilt?

Wir müssen uns alle der Situation anpassen, in der wir derzeit stecken. Wir stehen unten drin: Das ist Abstiegskampf! Ich erlebe diesen Existenzkampf in der Liga nicht zum ersten Mal. Wenn wir unsere Qualitäten im Team weiterhin so ausspielen und als Mannschaft auftreten, dann ist vieles möglich.

Gegen Sion haben Sie mit präzisen feinen Pässen das Spiel schnell gemacht und mit einer Flanke das 1:0 vorbereitet. Spüren Sie den steigenden Formbarometer?

Das ist so. Aus den gelungenen letzten Leistungen tankten wir Vertrauen, dann fällt alles leichter. Wir haben drei überragende Spiele gezeigt. Ich hoffe, wir bringen diese Form auch in den letzten zwei Partien aufs Feld.

Samuele Campo in seiner ersten Saison beim FC Luzern – hier während dem Auswärtsspiel gegen den FC Basel, das aus Luzerner Sicht unglücklich 0:3 verloren ging. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 24. April 2022)

YB am Donnerstag zu Hause und der neue Meister FC Zürich drei Tage später sind die Gegner – beides Spitzenteams. Was sagt Ihr Gefühl?

Natürlich sind das gute Gegner, aber wird sind auch gut, dass haben wir bewiesen. Im Abstiegskampf ist eigentlich egal, gegen wen man spielt. Wir können gegen YB und den FCZ bestehen und Zählbares holen.

Im Cup-Halbfinal von Lugano haben Sie, direkt vor dem Penaltyschiessen eingewechselt, souverän getroffen. Schlug Ihr Herz drei Tage später vor der Muttenzer Kurve mit den Fans des FCB lauter? Scheiterten Sie deshalb an Heinz Lindner?

Ich spürte meinen Herzschlag nicht, aber selbstverständlich war die Situation für mich als Basler etwas Spezielles. In Lugano hatte ich den Penalty, ohne vorher den Ball zu berühren, sicher reingemacht. Ein paar Tage später verschoss ich. Wichtig ist, immer wieder aufzustehen und versuchen, der Mannschaft zu helfen. Das ist mir in den letzten Partien ziemlich gut gelungen.

Im Podcast «Yynedruggt» von zwei FCB-Fans im mittleren Alter meinten diese rotzfrech: «Als der Badmeister Campo zum Punkt schritt, war klar, das wird nichts.» Sind das respektlose Basler Anhänger?

Solche Äusserungen gibt es immer, damit muss ich umgehen können. Ich finde, das ist nicht tragisch, nicht schlimm. Wichtig ist einzig und allein, dass ich mich auf meine Leistung und meine Mannschaft konzentriere. Wir machen das sehr gut. Da spielt ein vergebener Elfmeter keine Rolle mehr, obwohl dieses Tor wichtig gewesen wäre.

Mit der Erfahrung von rund sechs Jahren und 134 Spielen in der Super League scheinen Sie als 26-jähriger Profi mit Rückschlägen und Kritik umgehen zu können. Stimmt die Einschätzung?

Natürlich gehören negative Erfahrungen zum Leben eines Fussballers. Es wird immer wieder solche Situationen geben. Die Leute haben ihre Meinung zu den Spielern, Trainern und Vereinen, selbstverständlich dürfen sie sich frei äussern.

Nach einer erfolgreichen Zeit bei Lausanne erlebten Sie am Schluss beim Stammklub FC Basel unter Ciriaco Sforza eine schwierige Zeit. Sie wurden Anfang 2021 an Darmstadt in die 2. Bundesliga ausgeliehen, wo Sie kaum spielten.

Das war in der Tat eine schwierige Karrierephase. Das erste Halbjahr 2021 brachte mich nicht weiter: Ich kam in der 2. Bundesliga zu fast keiner Spielzeit. Schon zuvor beim FCB unter Ciri Sforza war ich von einem auf den anderen Tag auf die Tribüne verbannt worden.

Samuele Campo präsentierte Anfang Saison unserer Fotografin sein Trikot mit der Nummer 10 des FC Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 22. Juli 2021)

Obwohl Fabio Celestini, Ihr Mentor schon in Lausanne, im Herbst beim FCL freigestellt wurde, haben Sie unter dessen Nachfolger Mario Frick recht bald viel Spielzeit erhalten. Sind Sie zufrieden?

Natürlich macht mich das sehr glücklich und ich schätze das auch. Für mich persönlich ist sehr bedeutend, nach einem Jahr ohne Spielpraxis, dass ich wieder oft eingesetzt werde. Jetzt kann ich sagen, dass ich wieder im Spielrhythmus bin und das Vertrauen bekomme. Dementsprechend läuft es besser.

Das Restprogramm besteht wie erwähnt aus den Vergleichen gegen YB und den FCZ. Schafft der FCL den direkten Ligaerhalt ohne Barrage?

Klar hoffe ich, dass wir unser Ziel ohne Umweg erreichen. Aber wie die zwei Spiele ausgehen, das weiss niemand.

