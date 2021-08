FCL-Sportchef Remo Meyer im Interview

Interview Sportchef Remo Meyer: «Ich will die FCL-Mentalität spüren» Remo Meyer (40) sagt, was er von seiner Mannschaft im Auswärtsspiel bei Servette (Sonntag, 16.30, Stade de Genève) erwartet. Turi Bucher 20.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Remo Meyer ist seit 2017 Sportchef beim FC Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 25. Mai 2021)

Trainer Fabio Celestini sprach nach dem bescheidenen 1:0 im Cup gegen Cham von offensiven, defensiven, mentalen und physischen Mängeln. Muss man sich Sorgen um die sportliche Verfassung des FC Luzern machen?

Remo Meyer: Klar haben wir uns den Start ins neue Fussballjahr anders vorgestellt. Mit mehr Punkten, weniger Gegentoren und besseren Leistungen nämlich. Aber es gibt jetzt nichts Anderes, als fokussiert zu bleiben und gemeinsam weiterzuarbeiten. Ich bin überzeugt davon, dass wir eine gute Saison spielen werden.

Nochmals zurück zur Einschätzung des Trainers der FCL-Darbietung im Cup. Wie haben sie selber den Auftritt erlebt?

Wir sind eine Runde weiter, und das ist es, was im Cup zählt. Aber ja, wir haben nicht gerade vor Selbstvertrauen gestrotzt, der Unterschied zum SC Cham hätte klarer, deutlicher sein müssen. Ich spreche da nicht unbedingt das Resultat an, sondern die Leistung insgesamt.

Auf dem Boulevard wird bereits vermutet, der Trainer könnte in Bedrängnis geraten, wenn der FCL in Genf gegen Servette und insbesondere danach daheim gegen Lausanne nicht reüssiert.

Das ist nicht korrekt. Wir sind voll überzeugt von unserem Weg. Wir alle sind gefordert, es gibt keine Einzelkämpfer.

Der Blick in das Spielerkader des FCL besagt ja: Diese Mannschaft sollte sich im ersten Drittel der Tabelle platzieren können? Einverstanden?

Wir sind durchaus überzeugt von unseren Qualitäten und blicken positiv nach vorne. Obwohl in der Tabelle in der Regel immer alles eng beieinanderliegt, habe ich das Gefühl, dass wir in dieser Saison eine gute Rolle spielen werden. Kommt hinzu, dass der eine und andere verletzte Spieler bald wieder fit sein wird.

Richtig: Mit Goalie Marius Müller und Offensivkraft Pascal Schürpf fehlen zwei, die echte Leaderfiguren und Kämpfer mit Körpersprache sind.

Ja, aber …das passt mir jetzt nicht, das klingt oft nach einer Ausrede. Absenzen werden wir die ganze Saison lang immer wieder haben, und nicht nur wir. Wir sind ein Team mit über zwanzig Spielern, verfügen über ein ausgeglichenes Kader. Wenn einer ausfällt, kann und soll ein anderer in die Bresche springen, die sich ihm bietende Chance nutzen und seine Fähigkeiten auf dem Rasen präsentieren.

Trotzdem – wie geht es Müller, wie geht es Schürpf? Wann kommen sie zurück?

Müller, Schürpf, Samuele Campo, Tsiy Ndenge – bei allen zeichnet sich ab, dass sie spätestens nach der Länderspielpause, also Mitte September, wieder spielen werden können. Ich glaube nicht, dass einer von ihnen schon für die Spiele gegen Servette und Lausanne parat sein wird.

Der FCL kassierte in den Startspielen sowie in den Partien der Conference-League-Quali viele Gegentore. Die Taktik beziehungsweise das System mit dem gepflegten Spielaufbau von hinten heraus wird hinterfragt und kritisiert. Zu Recht, oder?

Wichtig ist, dass wir klare Ideen, klare Prinzipien haben. Letztlich liegt es auch an den Spielern, in den jeweiligen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Würden Sie es dem Trainer denn sagen, wenn Sie von seiner Idee nicht überzeugt wären?

Ich kann Ihnen versichern, dass ich im ständigen Austausch mit dem Trainer bin, ob wir nun einen Punkt aus drei Spielen geholt haben oder neun Punkte. Wir tauschen uns über alles aus. Erst wenn das nicht mehr der Fall wäre, dann hätten wir ein Problem. Nochmals: Wir sind keine Einzelkämpfer. Was bisher nicht gestimmt hat, ist die Teamleistung.

Das sogenannte Transferfenster schliesst Ende August. Geht noch was beim FCL?

Es ist möglich, dass in diesen rund zehn Tagen noch etwas passiert. Es kann, muss aber nicht.

Und die Akte Ugrinic, ist sie geschlossen?

Ich habe immer betont: Filip Ugrinic ist mit seiner spielerischen Qualität extrem wichtig für den FCL, und er hat in der letzten Saison eine enorme Entwicklung gemacht. Die Gespräche betreffend Vertragsverlängerung laufen.

Ihr Wunsch für das Spiel in Genf gegen Servette? Was möchten Sie, nebst Punkten natürlich, vom FCL sehen?

Eine gute Teamleistung, die uns zurück auf die Erfolgsstrasse bringt. Ein Ziel muss es sein, in Zukunft weniger Tore zu kassieren. Defensiv fehlerfrei spielen, offensiv mutig auftreten. Ich will die FCL-Mentalität spüren.