FC Luzern schlägt Servette 4:0 – Spiel des Jahres gegen Sion

Fussball «Wir strotzen vor Moral»: Nach 4:0 gegen Servette folgt für den FC Luzern nun das Spiel des Jahres gegen Sion Stark: Der FC Luzern gewinnt daheim gegen Servette deutlich 4:0 (1:0) – am Mittwoch muss der FCL nach Sion. Turi Bucher, Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 08.05.2022, 21.35 Uhr

Der FC Luzern bleibt im Kampf um den Ligaerhalt dran und erledigt mit dem Sieg gegen Servette die Pflicht. Und wie!

Nikola Cumic, Filip Ugrinic, Ibrahima Ndiaye, Ardon Jashari, Dejan Sorgic, Lorik Emini und Marco Burch jubeln nach dem Tor zum 3:0. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 8. Mai 2022)

Nach einer beidseits ziemlich belanglosen ersten halben Stunde gingen die Luzerner ziemlich überraschend in Führung. Ein Schuss von Verteidiger Mohamed Dräger blieb bei Stürmer Asumah Abubakar hängen, der Ghanaer versorgte den Ball aus rund acht Metern und stark abseitsverdächtiger Position zum 1:0. Abseits? Es gab keine Intervention vom VAR, denn Servette-Verteidiger Moussa Diallo war auf der rechten Seite stehengeblieben und hatte so ein allfälliges Abseits aufgehoben. Es war eine glückliche Führung, der FCL hatte zwar mehr für das Spiel zu tun versucht, aber dies nicht besonders gut.

Nach der Pause lief dann alles für die frischen Frick-Fussballer: Luzern profitierte in der Schlussphase davon, dass Servette in seine Einzelteile zerfiel und nur noch haderte. Dem Heimteam aber gelang in der Schlussphase fast alles.

Nach der Heimniederlage der Grasshoppers gegen Sion (0:1) beträgt Luzerns Rückstand auf den rettenden 8. Rang (GC) drei Runden vor Schluss nur noch drei Punkte. Die Distanz auf Sion lautet vier Punkte.

Man muss gar nicht drum herum reden: Die Auswärtspartie am Mittwoch (20.30 Uhr) in Sion wird für den FCL zum «Spiel des Jahres». FCL-Trainer Mario Frick erklärte nach dem deutlichen Sieg gegen Servette: «Wir haben jetzt nur noch Spiele des Jahres, vielleicht sind es drei, vielleicht aber auch fünf.» Falls es Luzern nicht mehr auf den 8. Rang schafft, warten nach Sion (a), den Young Boys (h) und Meister Zürich (a) nämlich noch zwei Barragespiele (gegen den Zweiten der Challenge League), die über Sein und Nichtsein entscheiden.

Frick sagt deshalb vor dem totalen Abstiegsduell am Mittwoch: «Wenn wir in Sion verlieren, dann müssen wir nicht mehr von Rang acht reden.»

Der FCL-Trainer analysierte nach dem deutlichen Erfolg gegen die Genfer, «dass wir gegen Servette um ein, zwei Tore zu hoch gewonnen haben». Das 1:0, so Frick, sei der sogenannte Dosenöffner gewesen, «und die rote Karte gegen Servette hat dann das Spiel entschieden.»

Imeri: Freistoss an die Latte – dann zweimal Gelb

Klar, die Genfer stellten ihren Fussballbetrieb spätestens nach dem 0:2 (66.) ein; danach kassierte Kastriot Imeri die gelb-rote Karte – auf ziemlich dumme Art und Weise, nämlich eine Minute nachdem er sich die erste Gelbe eingehandelt hatte. Servettes Shooting Star Imeri hätte zuvor beinahe das 1:1 erzielt – sein Freistoss knallte an die Latte (53.). Aber wie der FC Luzern danach auftrat, geduldig blieb und dieses Saisonausklang-Servette schliesslich ausknockte, das war schon ziemlich beeindruckend. «Wir strotzen vor Moral», sagte Coach Frick. Dieser hatte im Verlaufe der zweiten Halbzeit wie zuletzt so oft die richtigen Spieler eingewechselt. Sorgic, Ndiaye und Cumic dankten es mit dem 2:0, 3:0 und 4:0. Frick:

«Mit derart viel Qualität auf der Ersatzbank kann ich als Trainer gar nicht so viel falsch machen.»

Während von den Fans der Genfer schon vor dem Spiel eine Person vorübergehend festgenommen und vier weitere wegen Verstosses gegen das Vermummungsgesetz kontrolliert wurden, gab’s von der Luzerner Anhängerseite nach dem Schlusspfiff eine «Standing Ovation» und eine Siegesfeier, als ob der FCL bereits den Ligaerhalt realisiert hätte.

Einziger Wermutstropfen: Der zuletzt wieder sehr stark auftretende Luzerner Mittelfeldspieler Filip Ugrinic wurde nach Imeris Gelb-rot-Foul wegen Reklamierens verwarnt und fehlt dem FCL in Sion. Doch die Freude, die Festlaune, sie war durchaus nachvollziehbar. 4:0! Der FC Luzern hat vor der Fahrt ins Wallis nach Sion deutlich unterstrichen: Wir wollen nicht verlieren, wir wollen nicht absteigen, wir haben diesen neunten Rang satt.

Luzern (33 Punkte): Sion (a), Young Boys (h), Zürich (a).

Grasshoppers (36): Basel (a), St. Gallen (h), Young Boys (a).

Sion (37): Luzern (h), Lausanne (a), Servette (h).

Luzern – Servette 4:0 (1:0)

Swisspor-Arena. – 11596 Zuschauer. – SR Horisberger.

Tore: 38. Abubakar (Dräger) 1:0. 66. Sorgic (Abubakar) 2:0. 82. Ndiaye (Cumic) 3:0. 86. Cumic 4:0.

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Schulz, Frydek; Gentner (81. Emini), Jashari, Campo (81. Cumic), Ugrinic; Kvasina (59. Sorgic), Abubakar (78. Ndiaye).

Servette: Frick; Diallo (77. Bauer), Vouilloz, Sasso, Clichy; Stevanovic, Douline (77. Cespedes), Imeri, Cognat (77. Valls); Antunes (60. Oberlin), Rodelin (60. Bedia).

Bemerkungen: Luzern ohne Simani (gesperrt). Servette ohne Fofana, Mendes, Sawadogo und Pedat (alle verletzt). 53. Lattenschuss Imeri. Platzverweis: 71. Imeri (Gelb-Rot) Verwarnungen: 44. Burch, 45. (+1) Rodelin (Fouls), 45. (+2). Sasso (Reklamieren), 45. (+2) Dräger (Reklamieren), 70. Imeri, 71. Imeri (Fouls), 71. Ugrinic (Reklamieren), 79. Bedia (Foul), 85. Oberlin (Unsportlichkeit), 85. Schulz (Unsportlichkeit).

«Flasche leer»: Geiger zitiert «Trap»

Servette-Coach Alain Geiger erlebt mit den Genfern ungemütliche Wochen. Das 0:4 gegen den FC Luzern ist bereits die vierte Niederlage in Folge für den 17-fachen Schweizer Meister. «Wir liessen viele Chancen aus, am Schluss war bei uns ‹die Flasche leer›, genauso wie sich einst Trapattoni ausgedrückt hatte», fand Geiger enttäuscht. Er sorgte mit dieser Erinnerung an die legendäre Wutrede des damaligen italienischen FC-Bayern-Trainers Giovanni Trapattoni für Erheiterung bei der Medienkonferenz.

Auf Luzerner Seite zeigten sich die Protagonisten natürlich erfreut über das Ergebnis. Auch wenn der für diese Partie wieder einmal zum Innenverteidiger umfunktionierte Marvin Schulz zu den Journalisten sagte: «Der 4:0-Sieg ist toll, aber das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen.» Zum Schlussprogramm – der Match gegen Sion findet bereits am Mittwoch im Wallis statt – sowie später zu Hause gegen YB und auswärts gegen Meister FC Zürich stellte der nominelle Mittelfeldmann Schulz fest: «Das werden drei schwierige Spiele.»

Dejan Sorgic, der Torschütze zur wichtigen 2:0-Führung nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung, meinte über die Luzerner Chancen, die Barrage im Endspurt vielleicht doch noch abzuwenden: «Wir glauben daran, so lange wir rechnerisch den achten Tabellenrang noch erreichen können.»

Auch Stürmer Sorgic fand, «dass das Resultat hoch ausgefallen ist. Die rote Karte gegen Imeri spielte uns in die Karten, dieser Platzverweis und unsere Effizienz waren entscheidend.» Verteidiger Mohamed Dräger erklärte: «Treten wir weiter so entschlossen auf, erreichen wir das Ziel.» Den Ligaerhalt.

