Klatsche für den FCL – die Luzerner sind in St. Gallen chancenlos und verlieren deutlich Ein Spiel zum Vergessen. Der FC Luzern hat in St. Gallen keine Chance und unterliegt diskussionslos mit 1:4. Die Höhe der Niederlage geht in Ordnung. St. Gallen ist damit zurück auf dem Leaderthron. Simon Wespi 16.07.2020, 22.21 Uhr

Der St. Galler Jordi Quintilla tritt auf der rechten Seite zum Freistoss an und befördert die Kugel an die Kante des Fünfmeterraums. Cedric Itten kommt unbedrängt an den Ball und sorgt per Kopf mit seinen zweiten Treffer des Abends zur Vorentscheidung – 3:0.

Der FC Luzern zieht einen rabenschwarzen Abend ein und verliert klar und deutlich mit 4:1. Die St. Galler waren in allen Belangen klar besser und haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen.

St. Gallens Cedric Itten, links, gegen Luzerns Marco Bürkli. Die St. Galler jubeln zum 4:0 Tor. St. Gallens Trainer Peter Zeidler, links, spricht mit St. Gallens Cedric Itten. Simon Grether (Luzern) gegen Cedric Itten (St.Gallen). Idriz Voca (Luzern) kämpft mit Andre Ribeiro (St.Gallen) um den Ball. Marco Bürki (Luzern) gegen Cedric Itten (St.Gallen). Marvin Schulz (Luzern) gegen Betim Fazliji (St.Gallen). FCSG-Präsident Matthias Hüppi jubelt nach dem 1:0. St. Gallens Jordi Quintilla trifft zum 4:0 Penalty Tor gegen Luzerns Torhüter Marius Müller. Torschütze Cedric Itten (FC St. Gallen) bejubelt sein 2:0 gegen den FC Luzern. Torschütze Andre Ribeiro bejubelt sein 1 : 0 gegen den FC Luzern.

Die St. Galler legen los wie die Feuerwehr. Nach 10 Minuten führt das Heimteam bereits. André Ribeiro triff nach einem schönen Passspiel zum 1:0. Nach einem Doppelschlag (27.) und (29.) stellt der FCSG bereits auf 3:0. Der ehemalige Luzerner Cedric Itten schnürt einen Doppelpack. Die Luzerner finden in der ersten Halbzeit keinen Zugriff aufs Spiel und sind mit dem Tempo der St. Galler überfordert. Mit dem Drei-Tore-Rückstand zur Pause sind die Luzerner noch gut bedient. Die wichtigsten Szenen:

10. Minute – Tor St. Gallen: Eine schöne Ballstafette der St. Galler. André Ribeiro wird mustergültig angespielt und trifft zur verdienten Führung. Das Heimteam ist klar spielbestimmend.

21. Minute: Die nächste gute Aktion der St. Galler. Nach einem glücklichen Abpraller fällt der Ball Jordi Quintilla vor die Füsse. Doch FCL-Goalie Marius Müller ist schneller und schnappt sich das Spielgerät.

27. Minute – Tor St. Gallen: Cedric Itten erhöht auf 2:0. Nach einem Einwurf von der rechten Seite, folgt ein Querpass an den kurzen Pfosten, Itten steht goldrichtig und muss nur noch einschieben. Die Luzerner sind heillos überfordert. Die St. Galler lassen den Ball laufen. Der FCL hat kein Zugriff auf die Partie.

29. Minute – Tor St. Gallen: Und schon steht es 3:0 für das Heimteam. Nach einem Einwurf kommt Itten an den Ball und trifft per Kopf.

St. Gallens Cedric Itten, rechts, jubelt nach seinem Tor zum 2:0 mit St. Gallens Jordi Quintilla. Bild: Keystone (St. Gallen, 16. 7. 2020)

34. Minute: Quintilla probiert es mit einem Direktschuss aus knapp 20 Metern. Doch der Ball fliegt knapp am Tor vorbei. Der FCL ist chancenlos. Grün-weiss dominiert und erarbeitet sich Chancen beinahe im Minutentakt.

Luzern bringt mit Blessing Eleke und Silvan Sidler zwei Neue in die Partie. Doch sogleich kommen die St. Galler zu einem Penalty. Quintilla verwertet eiskalt. Es ist die definitive Entscheidung. Nach knapp einer Stunde erzielt der junge Mark Marleku den Ehrentreffer für den FCL. Die wichtigsten Szenen:

47. Minute – Tor St. Gallen: Elfmeter für die Hausherren: Da kam viel Pech für die Gäste zusammen: Zunächst rutscht Captain Lucas Alves im Zweikampf aus, wodurch der Ball zu Guillemenot kommt und der dann von Simon Grether zu Fall gebracht wird. Der fällige Penalty verwärtet Quintilla.

59. Minute – Tor Luzern: Der FC Luzern mit dem ersten wirklichen Angriff im zweiten Umgang. Pascal Schürpf bedient den kurz zuvor eingewechselten Mark Marleku, der ohne Probleme einschieben kann. Ein Lebenszeichen des FCL.

85. Minute: Noch einmal eine grosse Chance für St. Gallen. Silvan Hefti trifft das Aluminium! Nach schneller Kombination kommt Hefti zum Abschluss und überwindet Keeper Marius Müller. Der Rechtsschuss landet aber an der Innenseite des Pfostens und rutscht von dort aus wieder aus dem Tor heraus. Glück für die Luzerner.