Knall beim FCL: Der ehemalige Kapitän Christian Schneuwly per sofort weg Das ist eine Überraschung: Der FC Luzern und Christian Schneuwly gehen per sofort getrennte Wege.

(Bild: Martin Meienberger/freshfocus)

(jwe) Der FC Luzern teilt am Mittwochmorgen mit, dass Christian Schneuwly den Verein auf eigenen Wunsch per sofort verlässt. Gemäss Mitteilung wurde die Trennung am Dienstagabend nach letzten Gesprächen im gegenseitigen Einvernehmen vollzogen.

Der 31-jährige Mittelfeldspieler war zum Ende der letzten Saison nicht mehr erste Wahl unter Trainer Thomas Häberli. Gegen Zürich am vergangenen Sonntag wurde er in der 75. Minute eingewechselt.