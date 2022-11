Die ordentliche GV des FCL im Live-Ticker

Live Die GV der FC Luzern-Innerschweiz AG im Ticker: 3,2 Millionen Franken Verlust für den FCL Die ausserordentliche Generalversammlung, an der Bernhard Alpstaeg den Verwaltungsrat hätte abwählen wollen, ist zwar verschoben. Aber dennoch ist er das Thema Nummer eins am Donnerstag auf der Allmend. Jetzt kommentieren 03.11.2022, 18.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fans vor der Swissporarena. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. November 2022)

Ab 20.30 Uhr sollte am Donnerstag eine ausserordentliche Generalversammlung der FCL Holding AG durchgeführt werden, an der 52-Prozent-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg den aktuellen Verwaltungsrat abwählen wollte, um sich als alleiniges Mitglied dieses Gremiums einzusetzen. Daraus wird bekanntlich nichts an diesem Donnerstag, da diese ausserordentliche Generalversammlung vom Verwaltungsrat verschoben wurde. Er will zuerst offene Fragen in Zusammenhang mit Alpstaeg Aktienübernahme prüfen lassen, bevor dieser an einer ausserordentlichen GV Fakten schaffen kann.