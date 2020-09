Porträt Ein früherer FCL-Österreicher hat Anteil, dass Louis Schaub jetzt in Luzern ist: «Jakob Jantscher sprach sehr positiv über den Klub» Louis Schaub ist die neue Nummer 10 des FC Luzern: Der 25-jährige Österreicher hat noch etwas Trainingsrückstand, aber bereits Bezugspunkte zum FCL. Daniel Wyrsch 22.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Louis Schaub ist ein angenehmer Zeitgenosse. Der 25-jährige Mittelfeldspieler hat keine Starallüren, lauscht konzentriert den Fragen und gibt anschliessend höflich Antwort. «Rapid Wien ist mein Verein in Österreich», sagt er. «Als kleiner Junge von zwölf Jahren ging ich zu Rapid, mit 17 konnte ich mir den Traum erfüllen und mein erstes Profispiel bestreiten. Es war eine schöne Zeit, ich bin bis heute sehr verbunden mit dem Klub.»

Die Teilnahme an der Champions League verpassten die Rapidler nur knapp, in 23 Spielen der Europa League schoss Schaub 13 Tore und wurde in der österreichischen Heimat seiner Mutter als «Euro-Louis» gefeiert. Sein Vater Fred Schaub war Deutscher und Bundesliga-Profi bei Eintracht Frankfurt, Hannover 96 und kurz in Dortmund.

Papa schoss Frankfurt mit Rausch zum Uefa-Cup-Titel

1980 wurde Fred Schaub im Rückspiel des Uefa-Cup-Finals von Frankfurt-Trainer Friedel Rausch gegen Gladbach eingewechselt. Der Stürmer erzielte das 1:0-Siegtor, welches der Eintracht dank der Auswärtstorregel nach einer 2:3-Niederlage im Hinspiel den Pokal bescherte. Neun Jahre später führte Friedel Rausch bekanntlich den FC Luzern zum einzigen Meistertitel. Bereits vom zweiten lokalen Journalisten darauf angesprochen, findet Louis Schaub: «Für mich gibt’s deshalb nicht viele Bezugspunkte.» Verständlicherweise.

Dazu muss man wissen: Er verlor seinen Vater 2003 auf dramatische Weise bei einem Autounfall in der Nähe von Fulda. Als Achtjähriger war er mit Papa im Auto gesessen, erlitt einen Schlüsselbeinbruch und kleinere Verletzungen, während der Vater starb. In einem Interview mit dem «Kurier» sagte Louis Schaub auf die Frage, warum es ihm danach gelungen ist, ein glückliches Leben zu führen: «Ganz grossen Anteil daran hat meine Mutter. Sie hat uns viel Kraft gegeben.» So habe sie immer geschaut, dass er jedes Training besuchen konnte. «Ich bin ihr ewig dafür dankbar.»

Beim FCL Schwung holen für das Nationalteam

Seit drei Jahren ist Louis Schaub selbst Vater eines Sohnes. Er und seine Partnerin werden aus Österreich zu ihm ziehen, wenn er vom Hotel in seine Wohnung ausserhalb von Luzern zieht. Die Umgebung mit dem Vierwaldstättersee gefällt ihm. «Hier lässt es sich gut leben.» Im Verein und in der Mannschaft sei er gut aufgenommen worden. «Ich freue mich auf Sonntag und das erste Heimspiel.» Aufsteiger Lausanne ist der Gegner. Am Samstag bei der 1:2-Niederlage in Lugano gab der neue Spielmacher mit einem kurzen Teileinsatz seinen Einstand. «Ich habe noch etwas Trainingsrückstand, mir fehlt eine vollständige Vorbereitung.»

Louis Schaub (links) bei seinem Debüt im FCL-Dress am vergangenen Samstag in Lugano. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (19. September 2020)

Nach seiner Rückkehr vom Hamburger SV musste er im Sommer beim 1. FC Köln mit der U23 trainieren. Mit Köln war der spielstarke Mittelfeldmann in der Saison 2018/19 in die Bundesliga aufgestiegen, nach zwei Trainerwechseln zählte er unter Markus Gisdol aber nicht mehr zur ersten Wahl. Auch beim HSV verlor er unter Dieter Hecking seinen Platz im Team. Jetzt ist er von Köln bis Ende Saison an den FCL ausgeliehen mit Kaufoption. Nach Wien, Köln und Hamburg ist Luzern Fussball-Provinz, wie ist er hier gelandet? «Ich sehe das nicht so. Ich will schauen, dass ich so schnell als möglich fit bin, damit wir zusammen erfolgreich sein können.» Nach dem Nuller zum Saisonstart müssten sie anfangen, zu punkten.

«In acht, neun Monaten sehen wird dann, ob Luzern mich behalten will.»

Selbst die Rückkehr ins österreichische Nationalteam hat er nicht aufgegeben. «Spiele ich wieder regelmässig, steigen meine Chancen aufs Comeback.»

Offensive Spielphilosophie von Celestini sagt ihm zu

Der Kontakt zu Luzern sei sehr kurzfristig hergestellt worden. Sportchef Remo Meyer und Trainer Fabio Celestini mit der offensiven Philosophie hätten ihn im Gespräch überzeugt. Aber auch Landsmann Jakob Jantscher, der zwischen 2014 und 2016 für den FCL stürmte. «Er hat mir Luzern empfohlen, sprach sehr positiv über den Klub und ist ein Grund, dass ich hergekommen bin, alles angeschaut und mich für Luzern entschieden habe.» Nun ist er quasi «Köbi» Jantschers Nachfolger als Nummer 10 des FCL. Sein Vorbild bleibt Mario Götze. «Unbestritten ein super Fussballer mit einem ähnlichen Spielstil. Nur hat er schon ein paar ganz grosse Erfolge gefeiert», stellt Louis Schaub lächelnd fest.