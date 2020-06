Interview Lucas Alves, Abwehrchef beim FC Luzern: «Ich bin überzeugt, dass wir den Siegeswillen nicht verloren haben» Für den verletzten Christian Schwegler wird Lucas Alves den FCL beim Re-Start gegen Basel (Sonntag, 16.00) als Captain anführen. Der 27-jährige Brasilianer spricht über seine Wunde beim Auge, Niederlagen in den Testpartien, Geisterspiele und die körperliche Belastungsprobe. Daniel Wyrsch 16.06.2020, 18.11 Uhr

In einem Kopfballduell haben Sie sich vor zehn Tagen im Testspiel gegen Schaffhausen verletzt, mussten in Augennähe genäht werden. Wie geht es Ihnen?

Lucas Alves: Bis am Samstag war das Auge geschwollen, ich konnte nur mit dem anderen Auge sehen. Dazu verspürte ich Schmerzen. Es ist nicht das erste Mal, ich hatte mich schon zu Saisonbeginn im vergangenen August im Auswärtsspiel gegen Servette an dieser Stelle verletzt. Wahrscheinlich leidet das Auge an einem kleinen Trauma – und bereitete mir deshalb wieder Probleme.

Im vergangenen Sommer mussten Sie deswegen einige Spiele mit einem Kopfschutz bestreiten. Müssen Sie diesen am Sonntag gegen Basel wieder tragen?

Gegen Espanyol Barcelona in der Europa-League-Qualifikation spielte ich mit dem Kopfschutz. Wo das Ding jetzt liegt, weiss ich gar nicht. Ich denke aber, dass ich ohne Schutz spielen kann.

Lucas Alves (links), Abwehrchef und Antreiber beim FC Luzern. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 18. Mai 2020)

Vom Fitnesszustand her haben Sie nicht viel verloren?

Der Verzicht auf die letzten beiden Testspiele war eine Vorsichtsmassnahme. Ich habe die ganze Zeit normal mit der Mannschaft trainiert. Gegen Schaffhausen war ich nach 20 Minuten verletzt ausgeschieden.

In diesen zwei Vorbereitungsspielen machte der FCL keine Werbung in eigener Sache. Gegen Challenge-League-Leader Lausanne verlor das Team 0:5, in Vaduz setzte es gegen den Tabellenzweiten aus der zweithöchsten Liga eine 0:3-Niederlage ab. Wie schätzen Sie diese Luzerner Leistungen ein?

Ich konnte nur die Begegnung mit Lausanne sehen, gegen Vaduz hinderte mich das geschwollene Auge daran. Zum Match gegen Lausanne ist festzuhalten, dass die Westschweizer eine wirklich gute Mannschaft haben. Was auf dem Feld genau passiert ist, möchte ich nicht beurteilen, weil ich nicht dabei gewesen bin.

Trainer Fabio Celestini hat in Vaduz direkt nach Spiel zum Ausdruck gebracht, wie erleichtert er ist, dass Sie als Abwehrchef und Antreiber zum Liga-Neustart gegen Basel wieder dabei sind.

Hat er das gesagt? (lächelt) Fabio und ich haben die gleiche Mentalität, wir wollen immer gewinnen. Unter ihm sind wir sehr gut in die Rückrunde gestartet. 13 Punkte aus fünf Spielen, das ist stark. Ich bin überzeugt, dass wir den Siegeswillen in der Coronapause nicht verloren haben. Ich glaube an die Mannschaft, an unseren Staff und den ganzen Verein. Gegen Basel bekommen wir zum Re-Start einen guten Gegner. Doch wenn wir alles raushauen, ist alles möglich.

Alves weiss auch, wie man Tore bejubelt. Bild: Urs Flueeler / Keystone (Luzer, 1. September 2019)

Trotzdem, Hand aufs Herz: Haben die Testspiel-Leistungen zu einem Stimmungsdämpfer im Team geführt?

Davon spüre ich gar nichts, diese Spiele sind vorbei. Mit dem Kopf sind wir beim nächsten Match gegen Basel. Am Sonntag geht’s um Punkte, das zählt. Das Programm ist happig: 13 Spiele in anderthalb Monaten. Grossen Einfluss wird die Einstellung haben, alles findet im Kopf statt, wir müssen und werden mental stark sein.

Dafür stehen Sie.

Ich will dem Team und speziell den jungen Mitspielern Power geben. Basel ist eine gute Mannschaft. Aber wir sind für die Basler auch kein leichter Gegner. Darum sage ich zum Team: Wir sind Luzern! Und im letzten Duell besiegten wir ja Basel 2:1.

Was halten Sie von Geisterspielen?

Der Fussball lebt von den Emotionen der Zuschauer. Aber wir müssen nun leider ohne Fans auskommen, dafür wollen wir sie vor dem Fernseher glücklich machen.

So verteilen sich die Eintritte zu FCL-Spielen Nun ist bekannt, welche 300 Personen an den Heimspielen des FCL Einlass bekommen – eingeteilt in fünf Gruppen: 1. Gruppe mit 20 geladenen Gästen (Verwaltungsräte, Aktionäre, wichtige Sponsoren und Donatoren, Angehörige der Spieler). 2. Gruppe mit 30 Abo-Card-Inhabern. Für jedes der verbleibenden sieben Heimspiele werden 15-mal 2 Tickets verlost. 3. Gruppe mit 10 Personen: Bandentechniker, Greenkeeper, Sanitäter und Cateringpersonal. 4. Gruppe mit 30 Leuten: Stewards, Personen für die Desinfektionen und die Eingangskontrolle. 5. Gruppe mit 9 Personen für Notfälle/Unvorhergesehenes. Dazu kommen die 201 Einlässe für Spieler, Trainer, Staff, Ballbuben, Ordner, Medien etc.



Noch 13 Ligaspiele und zumindest ein Cupmatch sind in knapp sieben Wochen zu bestreiten. Haben Sie Angst um den Körper?

Angst ist es nicht, aber ich weiss nicht, wie die Belastung sein wird. Wir sind keine Maschinen, brauchen Erholung. Trotzdem werden wir in jedem Spiel alles geben. Das Ergebnis sehen wir am Schluss.