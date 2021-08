FCL muss 7000 Franken Busse wegen unbewilligter Cupfeier zahlen

Luzern FCL-Präsident kassiert Busse für unbewilligte Cupfeier 7000 Franken muss der FC Luzern bezahlen, weil er den Cupsieg ohne Bewilligung mit seinen Fans gefeiert hat. An der verbotenen Veranstaltung nahmen rund 10'000 Personen teil. Aktualisiert 24.08.2021, 14.59 Uhr

10'000 Fans waren zur unbewilligten Feier auf der Allmend geströmt. Bild: Luzerner Zeitung

Jetzt ist klar: Die Feier auf der Allmend nach dem Cupsieg des FC Luzern hat einen Strafbefehl zur Folge. Der Präsident des Fussballklubs werde als Hauptverantwortlicher wegen der Durchführung einer Veranstaltung ohne Bewilligung mit einer Busse von 7000 Franken bestraft, informierte die Staatsanwaltschaft Luzern am Dienstag. Der FCL habe den Strafbefehl akzeptiert, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Staatsanwaltschaft Luzern kommt nach ihrer Untersuchung zum Schluss, dass die Cupfeier vom 24. Mai in einer verbotenen Veranstaltung mündete. Die Siegermannschaft vom FC Luzern hat sich demnach insbesondere auf dem Balkon der Messehalle unnötig und übermässig lange präsentiert und mit der Installation einer Musikanlage inklusive Mikrofon dazu beigetragen, dass der Anlass als Grossveranstaltung ohne Bewilligung zu beurteilen ist.



Hier präsentieren Luzerns Christian Schwegler und David Zibung den Pokal den Fans. Bild: Luzerner Zeitung

Nachdem der FC Luzern am 24. Mai den Schweizer Cup gewann, strömten rund 10'000 FCL-Fans zur Allmend und feierten dort spontan den Sieg. Die Luzerner Polizei erstattete im Juli Anzeige gegen die FC Luzern Innerschweiz AG wegen der unbewilligten Feierlichkeiten. Nebst der Busse hat der FCL die Verfahrenskosten zu tragen. Der Strafbefehl ist rechtskräftig.

Gegen weitere Einzelpersonen, die an der unbewilligten Feier teilgenommen haben, hat die Staatsanwaltschaft keine Strafverfahren eröffnet. «Wenn man von mehreren tausend Teilnehmenden ausgeht, so wäre ein solches Vorgehen unverhältnismässig», wird in der Mitteilung argumentiert. Die Luzerner Polizei habe auch am 24. Mai 2021 vor Ort aus Gründen der Verhältnismässigkeit darauf verzichtet, gegen Teilnehmenden der Feierlichkeiten Ordnungsbussen auszustellen.