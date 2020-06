Matchbericht & Noten «Wir hätten das erste Tor machen müssen» – Celestini verliert in Lugano sein erstes Pflichtspiel mit dem FC Luzern Ausgerechnet an alter Wirkungsstätte in Lugano verliert Fabio Celestini als Trainer des FC Luzern mit 0:2. Es ist für ihn die erste Pflichtspiel-Niederlage mit den Innerschweizern. Daniel Wyrsch & Janick Wetterwald 25.06.2020, 00.01 Uhr

Fabio Celestini hatte sich gefreut auf seine Rückkehr ins Cornaredo-Stadion in Lugano. «Ich hatte mit dem FC Lugano in diesem Stadion viele schöne Erlebnisse gehabt», sagte er am Tag vor dem Auswärtsspiel mit dem FC Luzern im Südtessin. Am Mittwochabend war seine Laune weniger gut. Schon vor dem Spiel braute sich ein Gewitter zusammen. Nicht nur in der Luft, sondern auch beim FCL aus der Innerschweiz. Kurz vor dem Anpfiff musste Celestini umdisponieren.

Statt mit der gleichen Aufstellung wie drei Tage zuvor beim 2:1-Heimsieg gegen den FC Basel zu starten, hatte er plötzlich einen angeschlagenen Spieler. Pascal Schürpf hatte sich beim Aufwärmen leicht verletzt, der 30-jährige Basler entschied auf einen Einsatz zu verzichten. Eine Vorsichtsmassnahme. Der taktische Plan der Luzerner war damit nicht mehr umsetzbar.

Zu Beginn musste Celestini umstellen, am Ende war in Lugano die erste Plichtspiel-Niederlage besiegelt. Bild: Martin Meienberger

Silvan Sidler muss Pascal Schürpf ersetzen

Für den Führungsspieler Pascal Schürpf kam der 21-jährige Rechtsverteidiger Silvan Sidler von Anfang an zum Einsatz. Der Mann aus der eigenen Nachwuchsabteilung und U21-Nationalspieler besitzt bereits viel Erfahrung, aber ein richtiger Durchbruch ist ihm bislang beim FC Luzern nicht gelungen. So ist es Sidler als Defensivspezialist nicht gelungen, gefährliche Offensivaktionen zu lancieren. Die Mannschaft von Celestini musste statt mit einem 3-4-3-System wie gegen Basel nun mit einem 4-3-3 spielen. So spielten die Innerschweizer eine solide erste Halbzeit mit einem leichten Chancenplus. Kurz vor der Pause, als sich das Gewitter über Lugano entlud und es wie aus Kübeln goss, hatte Marvin Schulz zwei recht gefährliche Abschlüsse, dazu kam ein Weitschuss von Idriz Voca und ein Heber von Francesco Margiotta. Sehr defensiv verhielt sich der FC Lugano. Wie erwartet standen die Tessiner lange sehr tief.

Die Luzerner begannen die zweite Hälfte mit einer gefährlichen Aktion: Ibrahima Ndiaye passte quer in den Strafraum, der 20-jährige Mittelfeldspieler Lorik Emini getraute sich aber nicht, den Ball direkt zu nehmen. Der Zuger entschied sich zu einem Pass, der allerdings bei den Luganesi landete. Schade um diese erstklassige Chance für die Innerschweizer.

Die Mannschaft von Maurizio Jacobacci kam in der Folge immer besser auf. Dazu trug die Einwechslung des sehr agilen Mattia Bottani bei. Nachdem Fabio Celestini zuerst den angeschlagenen Ibrahima Ndiaye und später auch noch Mittelstürmer Francesco Margiotta auswechselte, war es um die offensive Durchschlagskraft der Luzerner geschehen.

Lugano geht nach einem Eckball in Führung

In der Folge sah es nach einem torlosen Unentschieden aus. Doch dann kamen die Luganesi in der 80. Minute zu einem Corner. Der frühere Luzerner Olivier Custodio schlug einen guten Eckball vor den zweiten Pfosten, wo die Innerschweizer den heraneilenden Lugano-Abwehrspieler Akos Kecskes vergessen hatten. Der Ungar köpfelte den Ball unhaltbar für Luzern-Goalie Marius Müller in die Torecke zum 1:0 für die Gastgeber.

Die Lugano-Spieler bejubeln das 1:0, die Luzerner sind konsterniert. Bild: Davide Agosta / KEYSTONE/Ti-Press

Die Luzerner konnten nicht mehr reagieren. Zu wenig spielerische Power hatten sie nunmehr in ihren Reihen. Dagegen kamen die Tessiner noch einmal zu einer Chance per Freistoss. Sandi Lovric schoss den Standard scharf und flach in Richtung Luzerner Mauer. Die stand sehr schlecht. Von einem Spielerbein der Gäste wurde der Ball wiederum unhaltbar für Müller abgelenkt. Mit diesem Treffer zum 2:0 war der Sieg des FC Lugano vor 800 begeisterten Zuschauern im Cornaredo in trockenen Tüchern.

Für Fabio Celestini und den FC Luzern ging ausgerechnet an der früheren Wirkungsstätte des Trainers die Serie der Ungeschlagenheit zu Ende. Nach sechs Spielen mit fünf Siegen und einem Unentschieden hat es die erste Niederlage gegeben. Eine nicht unbedingt nötige, aber auch nicht unverdiente. «Wir zeigten nicht unsere beste Leistung», fand Celestini. Doch sei ihm immer klar gewesen, dass die erste Niederlage früher oder später Tatsache würde. Deswegen würden sie jetzt aber nicht den Kopf hängen lassen, versicherte der FCL-Trainer. Am Samstag (18.15 Uhr) folgt bereits das Heimspiel gegen Servette. Dann muss Luzern wieder offensiv entschlossener agieren.

Celestini im SRF-Interview:

«Es war ein schwieriges Spiel gegen Lugano, sie haben gut verteidigt. Wir hätten das erste Tor machen müssen, doch verwerteten unsere Chancen nicht.»

Marvin Schulz gegenüber Teleclub:

«Nach vorne haben wir uns schwergetan, hatten nicht gute Bewegungen und kaum Torchancen. Wir waren nicht genug agressiv und müssen das Spiel schnell vergessen.»

Marius Müller, Torhüter: Note 5.

Er macht das Spiel mit seinen Abschlägen schnell. Zeigt starke Reflexe auf der Linie.

Stefan Knezevic, Innenverteidiger: Note 4.

Er steigt konsequent und mit internationaler Härte in die Zweikämpfe. Lucas Alves, Innenverteidiger: Note 5.

Der Captain lässt in der Abwehr fast nichts anbrennen. In der 28. Minute klärt er vor Janga – und mehrmals mit dem Kopf. Marco Burch, Linker Verteidiger: Note 4.

Erstmals kommt er in der Super League auf der linken Abwehrseite zum Einsatz. Zeigt lange eine solide Leistung. Silvan Sidler, Rechter Verteidiger: Note 3

Weil Schürpf kurz vor dem Match ausfällt, rutscht er in die Startelf. Agiert aber zu wenig stilsicher. Marvin Schulz, Linkes Mittelfeld: Note 4,5.

Erneut ist der blonde Deutsche einer der Besten auf dem Platz. Physisch und spielerisch eine recht ansprechende Leistung. Idriz Voca, Zentrales Mittelfeld: Note 4.

Agile Leistung auf der Schaltstation zwischen Abwehr und Angriff. Baut in zweiter Halbzeit ab.

Lorik Emini, Rechtes Mittelfeld: Note 4.

Er kommt nicht mehr so zur Geltung wie gegen Basel, hat aber seine Aktionen. Schade, schiesst er nicht nach Ndiaye-Pass (48.). Ibrahima Ndiaye, Linker Flügel: Note 4.

Er ist gewohnt aktiv, nur eine Hereingabe gelingt optimal, doch Emini (48.) schliesst nicht ab. Francesco Margiotta, Mittelstürmer: Note 4.

Der beste Luzern-Torschütze (7 Treffer) ist bemüht, gefährlich vor das Lugano-Tor kommt er aber nur zweimal (41./67.). Ryder Matos, Rechter Flügel: Note 3,5.

Immer wieder zeigt der bewegliche und schnelle Techniker gute Ansätze, allein der letzte Pass will ihm nicht gelingen. Darian Males, Linker Flügel: Note 4.

Kommt für den angeschlagenen Ndiaye ins Spiel, bringt nur kurz frischen Elan in den Angriff. Simon Grether: Linker Verteidiger: Note 3

Der Defensivspezialist kommt beim Stand von 0:0 für Margiotta ins Spiel, kann die Abwehr nicht wie erhofft stabilisieren. Mark Marleku: Nicht bewertbar