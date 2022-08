Luzerner Cup-Derby FCL mit erster Reaktion auf Schmach von St. Gallen – und Schötzer Regenbogen-Captainbinde ist kein Affront Der 1.-Liga-Klub FC Schötz bekommt im Cup zu spüren, dass der FC Luzern auf Wiedergutmachung aus ist – 4:0 siegt der Super-Ligist. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 21.08.2022, 09.00 Uhr

Restlos zufrieden war FCL-Trainer Mario Frick nach dem 4:0-Sieg gegen Schötz in der 1. Runde des Schweizer Cups nicht.

«Dafür gibt es keinen Grund. Jetzt können wir über die beiden verschossenen Penaltys lachen, aber in einer engeren Partie darf uns das nicht passieren»,

sagte der Liechtensteiner. Frick monierte vor allem das Auftreten seiner Mannschaft in den zweiten 45 Minuten: «Wir müssen über die Bücher, in der zweiten Halbzeit luden wir den Gegner zum Kontern ein, weil wir ein Ping-Pong-Spiel zuliessen. Es darf uns nicht passieren, dass wir einen Gegner aus der 1. Liga wieder herankommen lassen.»

Pius Dorn (links) beglückwünscht seinen Luzerner Mitspieler Joaquin Ardaiz (rechts) zu dessen Treffer zum 2:0 im Cupspiel in Schötz. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Schötz, 20. August 2022)

Hätten Mohamed Dräger und Jakub Kadak ihre Elfmeter in der ersten Halbzeit verwertet, wäre das Skore klarer ausgefallen. Jessy Nimi, der 32-jährige Schötz-Captain, war besonders froh, dass keine Penaltytore fielen. Er hatte die Elfer verursacht.

Aussenseiter Schötz kommt zu spät in die Gänge

«Einmal hat mich unser Torhüter Dominic Stadelmann gerettet», freute sich Nimi. Der 29-jährige FCS-Keeper hatte auf den Elfmeter von Kadak reflexstark reagiert, wurde von den Mitspielern und dem eigenen Anhang unter den 3200 Zuschauern auf Wissenhusen als Cup-Held gefeiert.

Das unterklassige Team von Roger Felber war lange Zeit nicht in die Zweikämpfe gekommen. Captain Nimi erklärte: «Vielleicht verhielten wir uns zu nervös und ängstlich, um die Duelle Mann gegen Mann anzunehmen. Erst nach einer Systemumstellung in der zweiten Halbzeit spürten wir, dass mehr möglich gewesen wäre.» Doch zu diesem Zeitpunkt musste Schötz bereits einem 0:3-Rückstand hinterherrennen. Pius Dorn mit einem Weitschuss (5.) sowie Joaquin Ardaiz (27.) und Kadak (40.) – beide mit ihrem FCL-Premierentor – hatten die Profis aus der Kantonshauptstadt zu einem Dreitorevorsprung geschossen.

In der 66. Minute jubelten die Schötz-Fans: Der eingewechselte Massimo Bühler traf zum vermeintlichen 1:3. Doch aus dem Ehrentreffer für den viertklassigen Kontrahenten aus dem Hinterland wurde nichts: Schiedsrichter Lukas Fähndrich aberkannte das Tor, weil ein Hands vorausgegangen war.

Schötz-Captain Jessy Nimi erklärt, warum er die Armbinde trägt

Der frühere FCL-U21-Spieler Jessy Nimi fand, «dass wir uns einen Treffer für die Leistungssteigerung verdient hätten». Er fiel nicht nur mit den beiden Penaltyfouls auf, sondern auch wegen seiner Regenbogen-Captainbinde. Er trug diese nicht, weil er auf die viel diskutierte homophobe Aussage von FCL-Goalie Marius Müller nach dem Spiel vom letzten Wochenende gegen St. Gallen ein Zeichen setzen wollte. Sondern:

«Ich erhielt diese Armbinde, nachdem ich zum Captain gewählt worden war. Wir haben auch bei uns im Radio Pilatus, wo ich im Verkaufsteam arbeite, homosexuelle Leute. Ebenso wie in meinem Umfeld. Für sie stehe ich ein.»

Der Schötzer Captain Jessy Nimi (links) mit der Regenbogen-Armbinde gegen Luzerns Mittelfeldspieler Lorik Emini (oben) und Innenverteidiger Marco Burch (Mitte). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schötz, 20. August 2022)

Symbol für den Frieden an einem friedlichen Fussballfest

Nimi erklärte, dass der Regenbogen für Frieden stehe. Dieses Symbol passte zum Schötzer Cupfest, das friedlich verlief und vom Verein mit viel Liebe zum Detail perfekt organisiert wurde. Nimi stellte klar: «Meine Regenbogen-Captainbinde ist kein Affront gegen Marius Müller.» Die Luzerner Nummer eins sass als Ersatz auf der Bank, spielen durfte erstmals in dieser Saison Vaso Vasic. Der Ersatzkeeper mit der 90 auf dem Rücken wurde von den 800 FCL-Fans hinter dem Tor frenetisch gefeiert. Vasic hielt seinen Kasten 90 Minuten sauber – und lobte am Ende sein Gegenüber:

«Ein Kompliment an Dominic Stadelmann für die tolle Parade gegen Jakub Kadaks Elfmeter.»

Der Schötzer Goalie Dominic Stadelmann hält den Ball vor FCL-Stürmer Asumah Abubakar (Mitte) fest. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schötz, 20. August 2022)

Not amused war FCL-Coach Frick. Wobei Dräger seinen Penalty sogar am Tor vorbeischoss. Dafür krönte der eingewechselte Sofyan Chader seine schöne Einzelaktion mit dem Tor zum 4:0-Endstand. Frick: «Hauptsache, wir sind eine Runde weiter.»

Das erklärte Saisonziel des FCL ist, den Cup-Triumph von 2021 zu wiederholen. Letzte Saison scheiterte der Super-Ligist erst im Halbfinal gegen den späteren Cup-Sieger Lugano. Notabene im Penaltyschiessen. Die Disziplin, die man trainieren sollte.

Luzern-Torhüter Vaso Vasic ist in seinem ersten Saisonmatch gleich ohne Gegentor geblieben. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schötz, 20. August 2022)

Frick lobte sein Team für den «sehr professionellen Auftritt in der ersten Halbzeit. Wir gingen die Aufgabe sehr seriös an. Gerade nach den Geschehnissen von letzter Woche wollten wir eine Reaktion zeigen.» Und er blickte bereits nach vorne: «Auch in der Meisterschaft wollen wir jetzt auf die Schmach von St. Gallen reagieren und wenn möglich die kommenden zwei Heimspiele gegen Sion und Servette gewinnen.»

Schötz – Luzern 0:4 (0:3)

Wissenhusen. – 3200 Zuschauer. – SR Fähndrich.

Tore: 5. Dorn 0:1. 27. Ardaiz 0:2. 40. Kadak 0:3. 85. Chader 0:4.

Schötz: Stadelmann; Nimi, Williner, Roth, Mijatovic; Andrist (50. Rüedi), Yao Tieby (62. Mazreku), Gauchat, Rapelli (46. Nando Bühler); Frey (46. Massimo Bühler), Eschmann (75. Schmid).

Luzern: Vasic; Dräger, Burch, Simani, Meyer; Emini (77. Schürpf); Gentner, Dorn (46. Jashari); Kadak (46. Campo); Ardaiz (59. Sorgic), Abubakar (64. Chader).

Bemerkungen: Luzern ohne Beloko, Jaquez und Toggenburger (alle verletzt), Tasar und Nidaye (beide abwesend). – 16. Dräger verschiesst Foulpenalty. 44. Kadak scheitert mit Foulpenalty an Stadelmann. 44. Dräger mit Pfostenschuss. 66. Tor von Massimo Bühler wegen eines Hands aberkannt. – Verwarnungen: 3. Williner, 10. Burch, 65. Dräger (alle Foul), 66. Mazreku (Reklamieren), 67. Simani, 80. Schürpf (beide Foul).

