LUZERNER U21-EM-TEILNEHMER FCL-Profi Silvan Sidler vor der EM in Slowenien: «Wir sind ein gefährlicher Aussenseiter, für jeden von uns sind das grosse Spiele» Für Silvan Sidler beginnt am Donnerstag (15.00 Uhr, SRF 2) das Abenteuer der U21-EM gegen England. Trotz Premier-League-Stars beim Gegner erstarrt der Luzerner Verteidiger nicht vor Ehrfurcht. Daniel Wyrsch 24.03.2021, 05.00 Uhr

Training der Schweizer U21-Nationalmannschaft vor der EM in Slowenien im GC-Campus (von links): Fabian Rieder, Silvan Sidler, Alexandre Jankewitz, Felix Mambimbi und Jan Bamert. Bild: Andy Mueller/Freshfocus (Niederhasli, 22. März 2021)

Mit den Aussenangreifern Callum Hudson-Odoi von Chelsea und Mason Greenwood von Manchester United nennt Silvan Sidler die zwei klingendsten Namen der englischen U21-Nationalmannschaft. Auf sie wird der 22-jährige Aussenverteidiger am Donnerstag (15.00 Uhr, SRF 2) im ersten EM-Spiel mit der Schweiz in Koper/Slowenien treffen. Hudson-Odoi hat einen geschätzten Marktwert von 35 Millionen, jener von Greenwood liegt bei 50 Millionen Euro. Im Vergleich zum 19-jährigen Greenwood ist Sidlers Marktwert 100 Mal tiefer (geschätzt 500'000 Euro).

Diese Zahlen kümmern das FCL-Eigengewächs aus dem Knonaueramt nicht. Silvan Sidler sieht im Startspiel eine Chance: «England ist zwar ein Brocken, aber besser kann die Europameisterschaft nicht losgehen!» Dass die Schweizer an der U21-EM nur Aussenseiter sind, ist den Schützlingen von Mauro Lustrinelli klar: «Kein Spiel wird einfach sein, den Ball werden wir nicht 90 Minuten in unseren Füssen haben», ist sich Sidler bewusst. Er betont:

«Wir wollen mutig auftreten, kompakt verteidigen und unsere Chancen nutzen.»

Als Vorbild nehmen sich die Schweizer den herausragenden Auftritt in der EM-Qualifikation in Neuenburg gegen Frankreich. «Wir bewiesen, dass wir mit Courage gegen grosse Nationen gewinnen können», stellt Sidler im Rückblick auf den 3:1-Heimsieg fest. In Frankreich dagegen war der Respekt zu gross, so setzte es im Rückspiel eine 1:3-Niederlage ab.

In der «Hammergruppe» mit England, Kroatien und Portugal

Die Schweizer haben Lust. «So kurz vor dem Turnier ist die Vorfreude auf der Spitze. Wir treffen in Slowenen auf England, Kroatien und Portugal, das ist eine Hammergruppe. Ich bin stolz, die Schweiz zu vertreten», sagt Sidler. Beim FCL ist er in die Startelf zurückgekehrt, seit sich der 14 Jahre ältere Captain Christian Schwegler wieder mit Blessuren herumschlägt. Gegen St. Gallen gelang Sidler im 86. Super-League-Spiel sein erstes Tor, welches er zum 4:2-Heimsieg beisteuerte.

«Ich musste lange auf meinen ersten Treffer warten, oft stand ich knapp davor, umso schöner das Gefühl, das 3:2 spektakulär erzielt zu haben.»

Mauro Lustrinelli sah diesen unterhaltsamen Match im Stadion. «Er gratulierte mir direkt danach zum Sieg, später analysierte er mit mir das Spiel.» Der Nationalcoach setzt seit Anfang der Zusammenarbeit vor über zwei Jahren auf Sidler. 13 Länderspiele (ein Tor) hat der Abwehrmann für die U21 absolviert. «Ich habe stets das Vertrauen von Mauro Lustrinelli gespürt, er gab mir viel Einsatzzeit», sagt der FCL-Profi.

Trotz der Konkurrenz von Jordan Lotomba als Rechtsverteidiger oder auch von Jasper van der Werff, Jan Bamert und Leonidas Stergiou scheint die Position von Sidler stark zu sein. Er dürfte in Slowenien (gegen Kroatien am Sonntag ebenfalls in Koper; gegen Portugal am Mittwoch nächster Woche in der Hauptstadt Ljubljana) unter dem früheren Schweizer Nationalstürmer und Profi von Luzern, Bellinzona, Thun, YB und Sparta Prag zum Einsatz kommen.

Silvan Sidler will die prozentualen Chancen zum Weiterkommen für die Viertelfinals ab 31. Mai nicht beziffern, er betont: «Wir sind ein gefährlicher Aussenseiter. Für jeden von uns sind das grosse Spiele.»

Seine Zukunft in Luzern ist vorerst nur bis Sommer 2022 vertraglich fixiert

Wie die längerfristige Zukunft des zuverlässigen Verteidigers beim FCL aussieht, ist ungeklärt. Er hat noch einen Vertrag bis Sommer 2022. Sidler:

«Nach den EM-Gruppenspielen werde ich mich wieder voll auf den FCL fokussieren. Anschliessend stehen Gespräche mit dem Verein an.»