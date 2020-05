Quiz LZ-Quiz #8: Kennen Sie die wertvollsten FCL-Spieler aller Zeiten? Endlich wieder Fussball: Der FC Luzern hat am Montag das Training wieder aufgenommen. Er ist auch Thema des LZ-Quiz #8. Genauer: seine Spieler. Wissen Sie, welche 36 FCL-Spieler mindestens 2 Mio. Euro wert waren? Jonas von Flüe 18.05.2020, 19.01 Uhr

Sie haben mindestens eine Cupfinal-Niederlage des FC Luzern live im Stadion miterlebt, denken beim Namen Enzo Ruiz an Bier, beim Namen Rüdiger Hahn an ein Telefon oder erinnern sich an das legendäre 3:3 gegen GC? Dann sind Sie für dieses Quiz bestens qualifiziert.