Ich verstehe einfach nicht, dass sich ein Mehrheitsaktionär, der die jetzige Leitung und den gesamten Vorstand entlassen will, sich immer noch nicht in der Öffentlichkeit erklärt hat, WARUM er das tun will, bzw. welches die Fakten für solches Tun sind. Er muss doch wissen, dass er sich den gesamten Unmut der Fans und der sensationslüsternen Presse auf sich lädt. Liebe Luzerner Zeitung: wo sind die Fakten? Wer fragt Alpstaeg mal um seine Beweggründe nach? Ist das nicht die heilige Pflicht der Presse in einer solchen verfahrenen Situation?