Der FC Luzern verpflichtet Innenverteidiger Marco Bürki Der 26-jährige Berner Marco Bürki wechselt per sofort von Zulte Waregem zum FC Luzern. Der Innenverteidiger erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 11.02.2020, 18.00 Uhr

Marco Bürki wechselt zum FC Luzern Bild: PD

(fmü/dw) Marco Bürki wird beim FC Luzern die Nummer 6 tragen und am Mittwoch seine erste Trainingseinheit bei der Mannschaft von Fabio Celestini absolvieren. Das schreibt der FCL in einer Medienmitteilung. Marco Bürki ist der jüngere Bruder von Roman Bürki, dem 29-jährigen Torhüter von Borussia Dortmund.

Als Junior durchlief der Berner alle Jugendmannschaften des BSC YB und feierte in der Saison 2011/12 sein Debüt für die Young Boys in der Super League. Nach einer zweijährigen Ausleihe zum FC Thun und der anschliessenden Rückkehr zu seinem Stammklub wechselte der Linksfuss auf die Saison 2018/19 nach Belgien in die Jupiler Pro League zu Zulte Waregem.

«Marco Bürki ist ein interessanter Spieler, den wir schon länger beobachtet haben», wird FCL-Sportchef Remo Meyer in der Mitteilung zitiert. Er dürfte beim FCL vor allem in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen und somit ein Konkurrent von Stefan Knezevic und Lucas Alves werden. Bürki kann aber auch auf den Aussenverteidigerpositionen spielen.