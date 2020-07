Marco Schneuwly kehrt zum FC Luzern zurück – und wird Talentmanager Marco Schneuwly wird Nachfolger von Claudio Lustenberger als Talentmanager beim FC Luzern. Der 35-jährige Berner wird nach Abschluss der laufenden Saison mit dem FC Aarau zur Nachwuchsabteilung des FC Luzern stossen. 16.07.2020, 10.15 Uhr

Marco Schneuwly kehrt zum FC Luzern zurück.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. Juli 2016)

(rem) Marco Schneuwly übernimmt die Verantwortung für die Weiterentwicklung der jungen Talente beim FC Luzern ab dem 1. August, wie der FCL in einer Mitteilung schreibt. Mit Marco Schneuwly stösst eine der prägendsten Figuren des letzten FCL-Jahrzehnts zurück auf die Allmend. Von 2014 bis 2017 konnte sich Marco Schneuwly in 121 Partien für den FCL 68 Tore und 20 Assists gutschreiben lassen und gehörte damit zu den erfolgreichsten Treffern der jüngeren FCL-Vergangenheit. Der bei YB gross gewordene Stürmer spielte während seiner Karriere ausserdem für den FC Sion, den SC Kriens sowie für den FC Thun und beendet seine Karriere nach dieser Saison beim FC Aarau in der Challenge League.