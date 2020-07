Marius Müller ist der neue FCL-«Giftzahn» – von Roger Wehrli hat er die volle Unterstützung Luzern-Goalie Marius Müller kritisiert seine Vorderleute lautstark. Er erinnert damit an Meistercaptain Roger Wehrli. Der Abwehrchef war vor 30 Jahren der unbestrittene Chef auf der Allmend. Daniel Wyrsch 28.07.2020, 05.00 Uhr

Captain Marius Müller ist der Chef beim FC Luzern. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Bern, 26. Juli 2020)

Schleichen sich beim FC Luzern in der Defensive Fehler ein, nimmt Marius Müller kein Blatt vor den Mund. Am Sonntag im fast leeren Berner Wankdorfstadion mit den über 31000 Plätzen war seine Stimme gut hörbar. Der eine oder andere Verteidiger wurde vom 27-jährigen Torhüter lautstark aufs mangelhafte Abwehrverhalten hingewiesen. Dank der Paraden des Deutschen setzte es für den FCL lediglich eine 0:1-Niederlage ab.

Nach dem YB-Match wurde Idriz Voca von einem Radioreporter gefragt, ob Müllers Verbalattacken an die Adresse eigener Spieler kontraproduktiv sein könnten. Mittelfeldmann Voca antwortete: «Derzeit sind alle unzufrieden. Unser Goalie will uns anstacheln. So lange keiner abfällige Gesten gegenüber Teamkollegen macht, ist das nicht demotivierend.»

Während der vergangenen drei Wochen gab es zahlreiche Pannen bei den Innerschweizern. Seit dem 3:0-Heimsieg über Thun am 5. Juli hat die Mannschaft von Fabio Celestini in sechs Partien fünf Niederlagen eingesteckt und nur ein Unentschieden errungen. Müller kassierte total 14 Gegentore.

Müller erklärt, warum Luzern nicht vorne mitspielt

Nach der 1:4-Niederlage in St.Gallen, wo Luzern am 16. Juli nach knapp 30 Minuten mit 0:3 hinten gelegen war, analysierte Marius Müller im Interview beim SRF den Niedergang mit unmissverständlichen Worten: «So kommt’s heraus, wenn man schläft und keine Mentalität auf den Platz bringt!» Er erkannte eine fehlende Konstanz, Ausreden liess er nicht gelten – und das Lazarett war bis vor einer Woche noch überschaubar. «Wir hatten eine super Rückrunde gespielt, alle sind im gleichen Spielstress. Aber wenn man als Team nicht zusammenarbeitet, reicht’s nicht. Ich hätte gerne weiter vorne mitgespielt. Es tut weh, aber mit dieser Leistung haben wir keine Chance.»

Marius Müller weiss, dass ihm zuletzt zwei, drei Torwartfehler unterlaufen sind. «Ich bin auch nicht perfekt. Aber ich will mir nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht jedes Spiel gewinnen will und mit Mentalität agiere.»

Die klaren Worte erinnern an Roger Wehrli. Der 64-jährige Aargauer spielte zwischen 1985 und 1990 für Luzern, war Abwehrchef und trug wie jetzt Marius Müller die Captainbinde. Wehrli war der Chef, seine Meinung galt. Der Captain des Luzerner Meisterteams von 1989, dem einzigen der Clubhistorie, bekam für seine Direktheit den Übernamen «Giftzahn.» Ist Müller sein legitimierter Nachfolger? Roger Wehrli: «Ich kenne Marius Müller nicht gut. Aber er ist ein überragender Goalie, der zuletzt zwar auch den einen oder anderen Bock produzierte, was aber dazu gehört. In Luzern sollten sie von Müller profitieren. Er ist ein absoluter Profi. Meine Unterstützung hat er.»

Roger Wehrli, Captain der FCL-Meistermannschaft von 1989.



Bild: Severin Bigler (Gränichen, 22.März 2018)

Wehrli ist von Celestini und Müller überzeugt

Roger Wehrli glaubt, dass Müller eine Ausnahmeerscheinung ist. «Früher gab’s noch mehr Persönlichkeiten. Beim FCL hatte ich mit Jürgen Mohr, Sigi Gretarsson und Martin Müller drei Spieler, die mich unterstützten. Friedel Rausch mischte sich nicht ein. Trainer sind froh um Führungsspieler.» Wehrli ist überzeugt, dass es Fabio Celestini nicht anders geht mit Marius Müller. Er ist sicher: «Sowohl Celestini wie Müller bringen den FCL weiter.»