Matchbericht & Noten «Wir spielten sehr dominant» – der FC Luzern beweist Siegermentalität gegen den FC Zürich Die Mannschaft von Fabio Celestini feiert beim 2:1 in Zürich ihren siebten Saisonsieg – muss aber wieder zittern. Den Grundstein für den Erfolg legt der FCL mit einer starken ersten Halbzeit.

Daniel Wyrsch & Janick Wetterwald aus Zürich Aktualisiert 05.03.2021, 00.30 Uhr

Der FC Luzern erlebte gegen den FC Zürich den Ketchup-Effekt. In den bisherigen zwei Saisonspielen gegen den Klub vom Letzigrund hatten die Innerschweizer keinen einzigen Torerfolg bejubelt. Gestern Abend aber fing das Spiel in Zürich gleich mit zwei Treffern an. In der 4. Minute flankte Martin Frydek präzis auf Goalgetter Dejan Sorgic, der gekonnt zum 1:0 einköpfelte. Nur zwei Minuten später gab Ibrahima Ndiaye vom linken Flügel eine scharfe Hereingabe in den Strafraum, Louis Schaub legte auf Filip Ugrinic zurück. Dessen Schuss wurde von einem Zürcher Verteidiger geblockt, doch Schaub konnte den Ball schliesslich unbedrängt zum 2:0 (6.) einschieben.



Silvan Sidler, Filip Ugrinic, Torschütze Louis Schaub und Dejan Sorgic (von links) bejubeln das frühe Luzerner 2:0. Bild: Sven Thomann/Freshfocus (Zürich, 4. März 2021)

Nach nicht einmal ganzen sechs Spielminuten führten die spielerisch stark beginnenden Luzerner mit zwei Toren Vorsprung. FCZ-Mittelfeldspieler Antonio Marchesano meinte nach der Partie: «Wir wurden von den Luzernern überrascht, sie spielten in der ersten Halbzeit sehr offensiv.»



Eine gute spielerische Leistung in der ersten Halbzeit



Nachdem die Gäste in diesem Frühjahr nicht weniger als viermal 1:0-Führungen (gegen Servette, St. Gallen, Vaduz und YB) nicht zu einem Sieg nutzen konnten – und aus diesen Begegnungen nur zwei Punkte mit zwei Unentschieden ins Trockene brachten, stellte sich die Frage, ob diesmal der doppelte Torvorsprung zu den angestrebten drei Punkten reichen würde.



Bis zur Halbzeitpause verdiente sich die Mannschaft von Fabio Celestini ausgezeichnete Noten. Sie setzte den Gastgeber mit einem gepflegten Offensivspiel über weite Strecken unter Druck. Die Zürcher kamen durch Fabian Rohner in der 36. Minute zum einzigen Abschluss, sein Schuss landete im Aussennetz.



Die Luzerner, hier Louis Schaub, waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Bild: Martin Meienberger

Im zweiten Umgang agierte der FCL allerdings nicht mehr derart souverän wie noch in den ersten 45 Minuten. Ein erstes Lebenszeichen nach der Pause setzte für den FCZ dessen Mittelstürmer Blaz Kramer in der 58. Minute. Der Slowake schloss eine genaue Flanke des Ex-Luzerners Fidan Aliti mit einem harten Volleyschuss ab, FCL-Keeper Marius Müller war aber mit einem starken Reflex zur Stelle.



Grössere Probleme bekundete die Innerschweizer nach den Auswechslungen von Offensivmann Varol Tasar (62.) und Innenverteidiger Marco Burch (65.). Während Lucas Alves den verletzten Obwaldner Burch noch recht gut in der Defensive ersetzte, konnte Flügelspieler Pascal Schürpf nach seinem Eintritt ins Spiel nicht für die erhofften offensiven Impulse sorgen. Stattdessen reihte der Basler einen Ballverlust an den anderen. Und FCZ-Coach Massimo Rizzo sorgte vor allem mit der Einwechslung des 17-jährigen Talents Wilfried Gnonto für die gewünschten Impulse der Offensive.



Der junge Italiener war es denn auch, der in der 79. Minute mit seiner Flanke auf Antonio Marchesano, grossen Anteil am 1:2-Anschlusstreffer hatte. Torschütze Marchesano lenkte den Ball am düpierten Marius Müller vorbei ins Tor der Gäste.



Der Anschlusstreffer von Zürichs Antonio Marchesano in der 79. Minute liess den FCL nochmals zittern. Bild: Ennio Leanza/Keystone (Zürich, 4. März 2021)

Die Luzerner kamen in der Folge erneut ins Zittern. Immer mehr wurde auch sichtbar, dass die Kraft nachliess. Kein Wunder, nach neun Spielen innerhalb von 29 Tagen. Dejan Sorgic, der nach seiner Rückkehr und mit 31 Jahren erstmals die Captainbinde des FC Luzern trug, meinte nach dem mit 2:1 gewonnenen Match: «In der zweiten Halbzeit ist bei uns die Müdigkeit dazugekommen. Aber wir wollten diese drei Punkte unbedingt und zeigten eine starke Mentalität.» Wie wahr, Celestinis Team verdiente sich diesen siebten Saisonsieg mit dem Willen.



In den letzten zehn bis 15 Minuten inklusive Nachspielzeit kämpften sich die Luzerner über die Zeit. Das war nicht besonders schön anzusehen, aber am Schluss zählen die Punkte. Der FCL bleibt zwar auf Platz 8, hat aber mit 28 Punkten aus 23 Spielen den Anschluss ans Tabellenmittelfeld geschafft. Auf den zweitplatzierten FC Basel beträgt der Rückstand lediglich fünf Zähler.



Am Sonntag spielt der FCL gegen St. Gallen um einen Spitzenplatz



Bereits am Sonntag (16 Uhr) im Heimspiel gegen den drittplatzierten FC St.Gallen bietet sich den Innerschweizern die Chance, mit einem Sieg weiter nach vorne in der Tabelle zu rücken. Die Ostschweizer haben gegenwärtig drei Punkte mehr als der FCL, doch die Mannschaft von Celestini hat mit 39 Treffern zwölf Tore mehr als das Team von Peter Zeidler geschossen. Der FCL hat ein Torverhältnis von plus 3, während St. Gallen nur ein Plustor aufweist. In dieser engen Meisterschaft ist man mit zwei Siegen in Folge schnell weit oben.



«Hauptsache gewonnen», so das Fazit von Stefan Knezevic am Ende des Interviews nach dem 2:1-Sieg in Zürich. Der FCL-Verteidiger sagt das angesprochen auf die Zitterpartie am Schluss und fügt an: «Unser Ziel muss es sein, so dominant zu spielen wie in der ersten Halbzeit, auch wenn der Gegner mehr Druck macht.» Das verwalten des Resultats sei nicht das Spiel des FC Luzern so Knezevic. Zum frühen Doppelschlag und den ersten 45 Minuten sagt er: «Es lief super. Das war wohl eine unserer besten Halbzeiten seit langer Zeit.» Schaut man auf die Tabelle momentan? «Wir haben eigentlich bei dem dichten Programm gar keine Zeit zum auf die Tabelle schauen. Es ist aber sehr eng, das wissen wir.»

Stefan Knezevic und sein Trainer Fabio Celestini. Bild: Ennio Leanza/Keystone (Zürich, 4. März 2021)

Dejan Sorgic gibt mit einem Eisbeutel am Knie Auskunft: «Ich habe einen Schlag bekommen kurz vor Schluss. Ich denke es ist nicht all zu schlimm.» Der FCL-Stürmer erzielte mit dem 1:0 sein zehntes Saisontor: «Wir spielten in der ersten Halbzeit hervorragend, hatten sogar noch Chancen für mehr als zwei Tore. Als Spieler spürt man auf dem Platz, wenn es so gut läuft. Wir spielten sehr dominant.»

Sorgic trug die FCL-Kapitänsbinde und schoss sein 10. Saisontor. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Am Ende hätte wohl auch etwas die Müdigkeit eine Rolle gespielt, dass der FCL noch in Verlegenheit geriet. Der Sieg am Ende sei aber verdient. Der Topskorer lief in Zürich als Kapitän auf und sagt dazu: «Der Trainer hat mir das mitgeteilt ohne eine Begründung. Es ist für mich eine Ehre, aber Christian Schwegler und Lucas Alves haben das Amt inne, wenn sie spielen.»

Zürich – Luzern 1:2 (0:2)

Letzigrund. – Keine Zuschauer. – SR Bieri.

Tore: 4. Sorgic (Frydek) 0:1. 6. Schaub (Ugrinic) 0:2. 79. Marchesano (Gnonto) 1:2.

Zürich: Brecher; Wallner, Omeragic, Nathan, Aliti; H. Kryeziu (60. Seiler), Doumbia; Rohner (60. Gnonto), Marchesano, Ceesay; Kramer.

Luzern: Müller; Sidler, Knezevic, Burch (65. Lucas Alves), Frydek; Tasar (63. Schürpf), Wehrmann (84. Emini), Ugrinic, Ndiaye (84. Alounga); Schaub, Sorgic.

Bemerkungen: Zürich ohne Reichmuth, Sobiech, Tosin (alle verletzt). Luzern ohne Alabi, Binous, Ndenge, Schulz (alle verletzt).

Verwarnungen: 21. H. Kryeziu (Foul). 50. Rohner (Foul). 58. Doumbia (Foul). 64. Marchesano (Foul). 71. Nathan (Reklamieren). 88. Schürpf (Foul).

Am Sonntag empfängt der FCL in der Swissporarena den FC St.Gallen. Das Spielt beginnt um 16 Uhr. Im letzten Duell siegte der FCSG zuhause mit 2:1.