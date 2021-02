Matchbericht & Noten «Dieser Spielausgang fühlt sich an, als ob wir verloren hätten»: Nach dem späten Ausgleich des FC Vaduz herrscht beim FCL Enttäuschung Ein Traumtor von Louis Schaub genügt dem FC Luzern nicht: Beim Tabellenletzten FC Vaduz reicht es nur zu einem 1:1-Unentschieden nach dem Ausgleich der Liechtensteiner in der Nachspielzeit. Daniel Wyrsch 24.02.2021, 22.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lange konnten die Luzerner im Fürstentum Liechtenstein den 1:0-Vorsprung verteidigen. Drei wichtige Punkte wären damit im Trockenen gewesen. Der Sprung auf Platz 6 und nur drei Zähler Rückstand auf Rang 3 wären der Lohn gewesen. Als FCL-Keeper Marius Müller in der 91. Minute einen harten und präzisen Schuss von Pius Dorn mit einer spektakulären Parade um den Pfosten lenkte, konnten die Gäste einen Moment aufatmen.

FCL-Torhüter Marius Müller zeigte in der Nachspielzeit – kurz vor dem Vaduzer Ausgleich – eine starke Parade. Bild: Michael Zanghellini/Freshfocus

Doch dieses Krampf- und Kampfspiel im Rheinpark-Stadion war mit dieser Aktion noch nicht zu Ende. In der 93. Minute verlor Varol Tasar ein Kopfballduell nahe am eigenen Sechzehner, der eingewechselte Elvin Ibrisimovic passte am Luzerner Rechtsverteidiger Christian Schwegler vorbei – und in der Mitte konnte der ebenfalls eingewechselte Matteo Di Giusto unbedrängt aus nächster Nähe zum 1:1-Endstand einschiessen.

Verteidiger Burch ist sauer über verlorene zwei Punkte

FCL-Innenverteidiger Marco Burch ärgerte sich nach Spielschluss über zwei verlorene Punkte. «Das ist wirklich dumm, wenn man in der Nachspielzeit noch den Ausgleich bekommt», stellte der 20-jährige Alpnacher fest. Obwohl Burch der klar beste Verteidiger der Gäste war, liess er sich von den Komplimenten für die persönliche Leistung nicht trösten. Er wirkte so enttäuscht wie nach einer Niederlage. Er befand: «Dieser Spielausgang fühlt sich auch an, als ob wir verloren hätten.» Und Bruch enervierte sich:

«Die Handlungsschnelligkeit ging uns bei diesem Gegentor ab. Einen kurzen Moment schneller als der Gegenspieler am Ball sein, dann wäre dieser Treffer von Di Giusto zu verhindern gewesen»

Wer der nicht reagierende Verteidiger gewesen war, wollte Burch nicht verraten. Am Ende muss allerdings festgehalten werden, dass auch dieses Gegentor eine Verkettung von Abwehrfehlern oder fehlender Konsequenz im Defensivverhalten war. Dann müsste man mit Tasar, Schwegler und wohl Stefan Knezevic drei sogenannte Sünder aufzählen.

Marco Burch (rechts) war der klar beste Verteidiger der Luzerner. Bild: Michael Zanghellini/Freshfocus

Wie dem auch sei, der FC Luzern verlor zwei von fast schon sicheren drei Zählern vor allem darum, weil er in der zweiten Halbzeit nur noch verteidigte. Die Innerschweizer agierten zu passiv, konnten ihre spielerischen Qualitäten nicht mehr abrufen. Angreifer Pascal Schürpf stellte enttäuscht fest:

«Es ist mir unerklärlich, dass wir nicht mehr Fussball gespielt haben. Eigentlich haben wir richtiggehend um den Ausgleich gebettelt.»

Natürlich hatten die Liechtensteiner grossen Anteil daran, dass die Innerschweizer in der eigenen Zone festgehalten wurden. Direkt nach dem Beginn der zweiten Halbzeit pressten die Vaduzer, schnürten den Gegner ein. Luzern kam nur selten aus der eigenen Spielfeldhälfte. Auch FCL-Trainer Fabio Celestini fragte sich: «Ich weiss nicht was passiert ist, aber in der zweiten Halbzeit haben wir aufgehört zu spielen. Zudem wollten wir die Vaduzer nicht konsequent attackieren.» Am Schluss sei er froh gewesen, dass sie wenigstens den einen Punkt für das Unentschieden mit nach Hause nehmen konnten. «Hätte der Gegner kurz vor Abpfiff eine Überzahlsituation zu Ende gespielt, wären wir wohl als Verlierer vom Platz gegangen», sagte Celestini.

Louis Schaub trifft brillant zur Führung

Dabei hatten die Luzerner in diesem Nachtragsspiel ein Führungstor erzielt, das Fussball-Gourmets mit der Zunge schnalzen lässt. Nach einer Balleroberung von Jordy Wehrmann übernahm Louis Schaub das Spielobjekt. Der österreichische Internationale liess mit einem Haken Milan Gajic ins Leere laufen, ehe der begnadete FCL-Edeltechniker aus 22 Metern abzog und wunderschön ins hohe Toreck zum 1:0 (24.) traf. Der frühere Bundesliga-Kicker des 1. FC Köln, von wo er ausgeliehen ist, hatte mit dem Aussenrist seines starken linken Fusses geschossen. Für Schaub war es das vierte Ligator im Dress des FC Luzern. Zusätzlich hat der Offensivspieler acht Assists auf seinem Konto.

Louis Schaub brachte den FCL mittels Traumtor in Führung. Bild: Walter Bieri / KEYSTONE

Dieses Klassetor passte so gar nicht zum sonst Gebotenen im Rheinpark. Der «Ausserirdische» Schaub musste denn auch bereits in der 62. Minute vom Feld. Wahrscheinlich, damit er am Sonntag wieder fit ist. Dann kommt der klare Leader YB nach Luzern. Der neu siebtplatzierte FCL muss dann gegen den Meister wacher sein als in Vaduz, um eine Chance auf Zähler zu besitzen.

Mit Yannick Schmid aus Kriens-Obernau spielt ein früherer FCL-Spieler bei den Liechtensteinern. Der 25-jährige Innenverteidiger kam nach dem 1:1-Remis verschwitzt zur Journalistenschar. Selbstverständlich mit Schutzmaske – genauso wie die Medienleute. Schmid stand selbstbewusst mit stolzgeschwellter Brust hin und meinte:

«Das ist ein Unentschieden, das wir uns verdient haben.»

So wie Schmid die Fragen in der Mixed Zone beantwortete, so spielte der FC Vaduz: Überzeugend, hartnäckig, unnachgiebig, unaufhaltsam. Der Ausgleich musste kommen. Die Frage war nicht ob, sondern wann. Schmid, die Nummer 15 der Liechtensteiner, stellte denn auch schon fast provokativ fest:

«Schade, ist uns das Ausgleichstor erst so spät gelungen.»

Er deutete mit anderen Worten an, dass seine Mannschaft dann wahrscheinlich sogar den Siegestreffer erzielt hätte.



Mario Fricks Mannschaft glaubt an den Klassenerhalt

Dass die Liechtensteiner unter ihrem Trainer Mario Frick derart überzeugt von den eigenen Fähigkeiten auftreten, überrascht Kenner der Fussballszene nicht. Vaduz hatte schon in der Barrage gegen den haushohen Favoriten Thun den Aufstieg geschafft. Und in der Super League bezwangen sie zuletzt St. Gallen zu Hause, den FC Zürich auswärts und daheim. YB kam in Vaduz nicht über ein 0:0 hinaus. «Wir glauben daran, oben zu bleiben», versicherte Schmid, bevor er ging.

Der frühere FCL-Spieler Yannick Schmid sagt: «Das ist ein Unentschieden, das wir uns verdient haben.» Martin Meienberger

Vaduz – Luzern 1:1 (0:1)

Rheinpark Stadion. – Keine Zuschauer. – SR San.

Tore: 24. Schaub (Wehrmann) 0:1. 93. Di Giusto (Ibrisimovic) 1:1.

Vaduz: Büchel (46. Ospelt); Simani, Schmid, Schmied (82. Ibrisimovic); Dorn, Gajic, Lüchinger (70. Gomes), Hug; Cicek; Coulibaly (70. Di Giusto), Sutter (61. Djokic).

Luzern: Müller; Schwegler, Knezevic, Burch, Frydek; Tasar, Schulz, Wehrmann (70. Emini), Schürpf; Sorgic (82. Balaruban), Schaub (62. Ndiaye).

Bemerkungen: Vaduz ohne Wieser, Bajrami und Prokpic, Obexer (gesperrt). Luzern ohne Ndenge, Grether, Binous (alle verletzt) und Ugrinic (gesperrt).

Verwarnungen: 13. Schmied, 22. Frydek, 28. Cicek, 46. Gajic, 66. Schürpf, 68. Simani, 90. Ndiaye (alle Fouls).

Am kommenden Sonntag (16.00 Uhr) empfängt der FCL den klaren Leader Young Boys. Die Berner führen die Tabelle mit 18 Punkten Vorsprung auf Basel an. Meister YB muss vor dem Ligaspiel in Luzern am Donnerstag in Leverkusen in der Europa League antreten.