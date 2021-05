Matchbericht & Noten FCL sündigt bei der Chancenauswertung und spielt in Sion nur 1:1-Unentschieden Der FC Luzern schafft es im Tourbillon nicht, mehrere erstklassige Torchancen zum siegsichernden 2:0 zu verwerten. Stattdessen markieren die abstiegsgefährdeten Sittener in der 90. Minute einen Konter zum 1:1-Endstand. Daniel Wyrsch aus Sion 12.05.2021, 22.24 Uhr

Luzerns Torschütze zum 1:0, Varol Tasar, hält nach seinem Treffer das Leibchen mit der Nummer 23 des gravierend verletzten Samuel Ndiaye in die Höhe. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone (Sion, 12. Mai 2021)

Überraschenderweise kehrt Innenverteidiger Lucas Alves in die Luzerner Startelf zurück: Der kopfballstarke Brasilianer kümmert sich um «Air» Hoarau. Lucas erfüllt seine Aufgabe während den ersten 45 Minuten, der dreifache YB-Meisterspieler Guillaume Hoarau kommt bis zur Pause zu keinem einzigen Abschlussversuch.

Der FCL muss erneut auf seinen Spielmacher Louis Schaub verzichten, der österreichische Internationale leidet unter muskulären Problemen am Oberschenkel. Auch nicht dabei ist Martin Frydek, der tschechische Linksverteidiger ist schon länger angeschlagen, hat zusammen mit Schaub die Reise ins Wallis gar nicht erst angetreten.

Die zur Verfügung stehenden Luzerner spielen eine vernünftige erste Halbzeit: Varol Tasar (15.), Pascal Schürpf (21.) und Ibrahima Ndiaye sowie Schürpf (32.) kommen zu Chancen. Entweder ist aber der aufmerksame Sion-Keeper Kevin Fickentscher zur Stelle oder ein blockender Verteidiger hindert sie am Führungstreffer. Der gegen den Abstieg kämpfende Tabellenletzte kreiert kaum eine echte Torchance. Die beste Gelegenheit für Sion haben in der 14. Minute Hoarau und Gaëtan Karlen, doch die beiden Stürmer rutschen am Flankenball von Anto Grgic vorbei.

In der 49. Minute geht der FCL ziemlich überraschend 1:0 in Führung: Silvan Sidlers Flanke wird von einem Sittener abgelenkt, Ndiaye schiesst direkt und zwingt Fickentscher zu einer Parade. Den vom Torhüter nach vorne abprallenden Ball netzt Tasar zu seinem sechsten Saisontor ein. Die Überraschung ist, dass Schiedsrichter Fedayi San nicht auf Abseits von Tasar entscheidet. Allerdings zeigen die TV-Bilder, dass der tiefer stehende Ivan Martic das Abseits aufgehoben hat.

Sion-Präsident Christian Constantin tigerte das ganze Spiel hinter der eigenen Ersatzbank hin und her. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone (Sion, 12. Mai 2021)

Die Innerschweizer kommen zu weiteren Chancen, eine hervorragende vergibt Ndiaye in der 66. Minute. Der Senegalese bringt die Hereingabe von Schürpf nicht an Fickentscher vorbei ins Tor, der Ball geht schliesslich über die Grundlinie ins Aus. Eine noch grössere Chance lassen Ndiaye und Tasar in der 71. Minute liegen, Tasar wollte Dejan Sorgic anspielen, statt aus guter Position zu schiessen. Nur zwei Minuten später legt Tasar für Ndiaye auf, der schiesst aber übers Sittener Gehäuse.

Filip Ugrinic (rechts) im Zweikampf mit Dimitri Cavaré.

Freshfocus

Mirakulös lenkt FCL-Keeper Marius Müller in der 79. Minute einen Kopfstoss des eingewechselten Roberts Uldrikis an den Pfosten. Vorausgegangen war eine feine Freistossflanke von Grgic. Es ist die beste Sittener Chance des ganzen Spiels.

Für die Innerschweizer hat der eingewechselte Lino Lang noch eine Möglichkeit in der 87. Minute, doch der 21-jährige Rothenburger verstolpert alleine vor Fickentscher im Strafraum. Und die Walliser markieren dann nach einem Corner der Luzerner doch noch den Ausgleich: Jared Khasa kommt steil angespielt an Christian Schwegler vorbei und schiesst in der 90. Minute den Ball auch an Müller vorbei in die Torecke zum 1:1.

Der FCL vergibt mangels Chancenauswertung einen sicheren Sieg im Tourbillon.

*** Update folgt ***

*** folgt später ***

*** folgt später ***

Der FCL ist am Samstag (20.30 Uhr) in der vorletzten Meisterschaftsrunde wieder auswärts im Einsatz. Im Berner Wankdorfstadion, wo er neun Tage später den Cupfinal gegen St. Gallen bestreitet, trifft er auf den Schweizer Meister Young Boys. Die Mannschaft des Ex-Luzerners Gerardo Seoane führt die Tabelle mit dem Rekordvorsprung von 28 Punkten auf den zweitplatzierten FC Basel an.