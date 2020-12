Matchbericht & Noten FCL-Trainer Celestini nach Niederlage gegen Basel: «Die Tabelle schaut nicht positiv aus, da gibt es nichts zu beschönigen» Trotz klarer Überlegenheit in der zweiten Halbzeit gibt es die siebte Niederlage für den FCL: 1:2 gegen Basel. Trainer Fabio Celestini ist sich vor der kurzen Pause bewusst, um die heikle Lage seiner Mannschaft. Daniel Wyrsch und Janick Wetterwald 23.12.2020, 23.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabio Celestini hat man in Luzern noch nie so desillusioniert wie gestern Abend nach dem mit 1:2 verlorenen Heimspiel gegen den FC Basel gesehen. Der FCL-Coach weigerte sich in der Medienkonferenz, eine Spielanalyse zu machen. «Ich will mich nicht wiederholen und immer das Gleiche sagen.» Angesprochen auf seinen mentalen Zustand sagte er:

«Es geht nicht um meine Gefühlslage, die Realität ist, dass wir schon wieder verloren haben. Obwohl wir diesmal gegen Basel 34 Torabschlüsse hatten. Gegen Zürich waren es ebenfalls über 30.»

FCL-Trainer Fabio Celestini musste einmal mehr eine komische Niederlage erklären. Bild: Martin Meienberger

Tatsächlich erinnerten die vielen Luzerner Torchancen an das Heimspiel gegen den FCZ vor einer Woche. 0:0 hatte dieser Match geendet. Der Unterschied im Vergleich mit dem Spitzenteam aus Basel: Der FCB hat zwei überdurchschnittliche Spieler in seinen Reihen, welche die beiden Klassetore zur 2:0-Führung der Gäste schossen. Arthur Cabral markierte den ersten Treffer in der 23. Minute mit der Hacke. Der FCL hatte einmal mehr nach einem Corner zu wenig konsequent verteidigt, der Kopfball von Filip Ugrinic kam nur bis zu Julian von Moos. Dessen Zuspiel nutzte der brasilianische Mittelstürmer Cabral zur Führung.

Luzerner geben trotz Zweitorerückstand nicht auf

Das zweite Basler Tor markierte der frühere FCL-Profi Pajtim Kasami in der 36. Minute mit einem Prachtsschuss aus 22 Metern. Der Ball ging von der Lattenunterkante auf den Boden und dann ins Netz. Dejan Sorgic hatte Kasami zu ungestüm attackiert, der FCB-Mittelfeldmann bekam so viel freien Raum, um den Ball zu platzieren. Erneut muss man den Innerschweizern zugutehalten, dass sie trotz des 0:2-Rückstands nicht aufsteckten. Sie hatten in der ersten Halbzeit ebenfalls ihre Chancen, spielten mutig nach vorne. Allerdings fehlte den Angriffen die Stilsicherheit – das hatte auch mit den Abschlüssen zu tun. Wiederum mangelte es bei den letzten Pässen und überhaupt im gegnerischen Strafraum an der Präzision.

Die Basler hatten guten Grund zum Jubeln. Marc Schumacher

Noch vehementer suchte der FCL in der zweiten Halbzeit das Anschlusstor. In der 66. Minute brachte Pascal Schürpf den Ball nach einer unübersichtlichen Situation über die Basler Torlinie. Der sonst reflexstarke FCB-Torhüter Heinz Lindner hatte einen harten Schuss von Filip Ugrinic nach vorne abprallen lassen. Die Luzerner Innenverteidiger Stefan Knezevic und Lucas Alves setzten nach. So kam Schürpf zu seinem dritten Saisontor – zum 1:2-Anschluss. Schon elf Minuten vor diesem Treffer hatte Louis Schaub eine kapitale Möglichkeit besessen. Die Hereingabe von Marvin Schulz prallte dem österreichischen Internationalen unglücklich ans Schienbein und von dort am Tor vorbei.

Der holprige Rasen hatte den Gastgebern auch nicht unbedingt in die Karten gespielt. Dennoch mussten sich die Basler bei Lindner und der Ineffizienz der Luzerner bedanken, dass es bis zum Schluss beim 2:1 zu ihren Gunsten blieb. Ugrinic mit einem weiteren Scharfschuss (74.) und Lucas Alves mit einem Kopfball (77.) scheiterten an Lindner, Schaub (82.) setzte seinen Schlenzer am Tor vorbei. Der frühere FCL-Coach Ciriaco Sforza meinte als Basel-Trainer zu Recht über Luzerns krasse Überlegenheit während der zweiten Halbzeit: «Weihnachten und alle Festtage haben wir bereits gehabt.»

Schürpf, der in der Nachspielzeit auf der Basler Torlinie mit dem Fuss am Ball vorbeischrammte, sagte nach dem Abpfiff genervt:

«Jetzt kommen die Ferien, danach wissen wir, was wir zu tun haben: Immer wieder aufs Tor schiessen!»

Pascal Schürpf im Zweikampf gegen Timm Klose. Bild: Martin Meienberger

Celestini bereitet die Tabellenlage Mühe

Der FCL hat nach 14 Spielen nur 13 Punkte auf dem Konto. Das ist weniger als vor einem Jahr unter dem anschliessend entlassenen Thomas Häberli (18 Spiele, 18 Punkte). Für Celestini ist die Lage ungemütlich, obwohl er seinem Team viel Courage und Offensivgeist eingehaucht hat.

«Die Tabelle schaut nicht positiv aus, da gibt es nichts zu beschönigen», meinte er niedergeschlagen, «man muss die Realität sehen.»

Die Luzerner waren sichtlich enttäuscht. Bild: Marc Schumacher

Zum letzten Mal im Jahr 2020 stehen die FCL-Akteure nach einem Spiel hin – zum wiederholten Mal müssen sie eine Niederlage erklären, trotz dominanten Spiels. Christian Schwegler bilanziert: «Ja, man kann diese Niederlage als unglücklich bezeichnen, gerade nach den vielen Chancen in der zweiten Halbzeit. Aber die Hypothek nach der ersten Halbzeit war gross, und eine Aufholjagd braucht immer viel Kraft.» Der FCL-Verteidiger spricht von einer bislang speziellen Saison, «aber es geht allen gleich. Wir haben zu wenig Punkte auf unserem Konto. Diese Punkte, die wir in den letzten Matches oft verspielt haben, müssen wir im nächsten Jahr holen, um von den untersten Plätzen der Tabelle wegzukommen.»

Angesprochen auf eine allfällige Müdigkeit sagt Schwegler: «Wir waren nicht leer, haben uns viel vorgenommen. Man hat in vielen Spielen gesehen: Die Mannschaft hat Moral, auch trotz Rückständen. Es fehlt einfach die Torausbeute.» Was braucht es jetzt für die Vorbereitung ab dem 4. Januar 2021? Wie kann Schwegler als Routinier helfen?

«Ob es ein mentaler Aspekt ist? Ich glaube, je mehr man sich den Kopf zerbricht, desto schwieriger wird es, die Kugel im Netz unterzubringen. Wir müssen Ruhe bewahren und daran glauben, aber wir müssen uns trotzdem der heiklen Situation bewusst sein.»

Mittelfeldspieler Marvin Schulz wirkt nach dem Spiel etwas ratlos: «Ich stehe oft hier und sage nach den letzten Spielen meistens dasselbe. Wir machen die Tore nicht und dann verlieren wir auch die Spiele. Ich glaube, die Pause tut uns jetzt ganz gut.» Seine Bilanz fällt kurz aus: «Der Tabellenplatz zeigt, dass wir zu wenig Punkte mitgenommen haben, obwohl wir oft gut spielten – das ärgert uns sehr.»

Der FCL fängt am Montag, 4. Januar 2021 mit der Vorbereitung auf die Rückrunde an. Das nächste Spiel in der Super League findet dann 24. Januar in der Swissporarena gegen Lugano statt.