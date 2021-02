Matchbericht & Noten «Haben eine fantastische Mentalität an den Tag gelegt»: Darum gewann der FCL trotz zweimaligem Rückstand gegen Lugano Dem FC Luzern gelingt in Lugano die Wende: Dank zweier später Tore von Varol Tasar feiert er einen 3:2-Sieg. Coach Fabio Celestini ist voll des Lobes für seine Mannschaft. Daniel Wyrsch aus Lugano 21.02.2021, 21.25 Uhr

Marvin Schulz stand nach dem Spiel mit breiter Brust vor der Journalistenschar. Der Luzerner Leistungsträger erklärte, warum seine Mannschaft in Lugano die fast nicht mehr für möglich gehaltene Wende in den Schlussminuten schaffte, aus einem 1:2-Rückstand einen 3:2-Sieg machte: «Wir haben keine Lust mehr zu verlieren, schliesslich gilt es, viele unglücklich verlorene Punkte aus dieser Saison wettzumachen», sagte der 26-jährige Deutsche.

Er selber steuerte einen verwerteten Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zu diesem bedeutenden Vollerfolg im Cornaredo-Stadion bei. Schulz traf bei seinem vierten Penalty der Saison zum vierten Mal. «Eine hundertprozentige Ausbeute», meinte er zufrieden lächelnd.

Sicherer Schütze vom Punkt: Marvin Schulz trifft auch gegen Lugano mittels Penalty. Bild: Martin Meienberger/freshfocus

Der Schuss vom Punkt war der 1:1-Ausgleich. Die Luzerner profitierten vorher vom Eingreifen des Video Assistant Referee (VAR): Stefan Horisberger hatte in dieser Rolle aus Volketswil interveniert, nachdem ein Schuss von Ibrahima Ndiaye von Lugano-Verteidiger Akos Kecskes im Strafraum mit ausgestrecktem Arm über der eigenen Schulter abgewehrt worden war. Schiedsrichter Alessandro Dudic pfiff schliesslich nach der berechtigten VAR-Intervention Penalty.

Lugano geht gegen anfällige Gäste zweimal in Führung

Den Innerschweizern gab das 1:1 unmittelbar vor dem Halbzeitende Auftrieb. Somit konnten sie den frühen Rückstand aus der 10. Minute egalisieren, als Miroslav Covilo einen präzisen Eckball von Alexander Gerndt zur 1:0-Führung der Südtessiner eingeköpfelt hatte. Wieder kassierte der FC Luzern ein Tor nach einem Standard. Schulz war gegen den Kopfballspezialisten Covilo gar nicht ins Luftduell gekommen. Doch wie erwähnt wurden die Luzerner nach dem Seitenwechsel stärker. Sie suchten die Führung – und in der 48. Minute hatte der österreichische Nationalspieler Louis Schaub das 2:1 auf dem Fuss. Aus guter Abschlussposition schoss er den optimal aufgelegten Ball des durchgebrochenen Ndiaye aber knapp am Tor vorbei. Die Lugano-Abwehr inklusive Goalie Noam Baumann hätte das Nachsehen gehabt.

Auf der anderen Spielfeldseite machten es die Luganesi besser: Nach einer schnellen Bilderbuchkombination über Covilo, Adrian Guerrero und Stefano Guidotti kam Mattia Bottani zum Abschluss, von Luzern-Verteidiger Marco Burch abgelenkt landete der Ball in der 65. Minute unhaltbar im Tor des machtlosen FCL-Goalies Marius Müller zum 2:1 aus Sicht der Gastgeber. Doch die erneut defensiv anfälligen Innerschweizer liessen sich trotz des zweiten Rückstands in diesem Match nicht von ihrem Weg abbringen. Luzern-Trainer Fabio Celestini lobte nach der Begegnung.

«Wir haben eine fantastische Mentalität an den Tag gelegt.»

Fabio Celestini ist nach dem Spiel sichtlich stolz auf seine Spieler. Bild: Martin Meienberger/freshfocus

Celestini ist zugutezuhalten, dass er trotz der ziemlich dezimierten Mannschaft mutig Offensivspieler einwechselte. Nach dem Rückstand brachte er den Vorkämpfer Pascal Schürpf für den etwas unglücklich agierenden Schaub, noch vor dem zweiten Lugano-Treffer hatte er Varol Tasar für Mittelfeldmann Lorik Emini ins Spiel gebracht.

Vorerst wollte dem Deutsch-Türken Tasar nicht besonders viel gelingen. Wie schon bei der 1:2-Niederlage am vergangenen Mittwoch in St.Gallen verlor er im Konterspiel den einen oder anderen Ball, weil er diesen etwas zu weit vorlegte – oder einfach zu ungeduldig ans Werk ging. Aber der 24-jährige Linksfuss aus Waldshut-Tiengen, der die hohen Erwartungen in Luzern bisher noch zu selten erfüllen konnte, zeigte in der Schlussphase Vollstreckerqualitäten.

Innerhalb von wenigen Minuten vom Buhmann zum Helden

Tasar führte auch vor Augen, wie schnell ein Spieler im Fussball vom Buhmann zum Held avancieren kann. In der 81. Minute schlenzte er den Ball via Innenpfosten ins Tor zum umjubelten 2:2. In der 88. Minute konnte er aus 18 Metern zum Freistoss antreten, er zirkelte die Kugel um die Mauer ins Netz – damit wurde der 3:2-Sieg Tatsache. Tasar freute sich als Matchwinner zu Recht mit seinen Mitspielern. Angesprochen auf seine Schussqualitäten meinte der 1,74-Meter-Angreifer ganz bescheiden:

«Ich habe einen guten Schuss.»

FCL-Matchwinner Varol Tasar freut sich über seine beiden Tore. Bild: Francesca Agosta / Keystone

Mit dem Doppelpack hatte er seine Tore Nummer 2 und 3 für Luzern erzielt, sein erster Treffer war das 2:1-Siegtor in Sion gewesen.

Für den FC Luzern sind die drei Punkte enorm wertvoll. «Diesen Dreier wollten wir in diesem dreckigen Kampfspiel einfach mal mitnehmen», betonte Schulz. Luzern hat vor dem Nachholspiel am Mittwoch (18.15 Uhr) in Vaduz endlich Rang 9 verlassen, belegt neu Tabellenplatz 8. Der erneute Aufwärtstrend muss beim Schlusslicht in Liechtenstein aber zuerst bestätigt werden.

Im TV-Studio von blue Sport sass Rolf Fringer, der frühere FCL-Trainer und Sportchef, und gab eine Kurzfassung der zweiten Hälfte wieder. «Lugano hat es verpasst, den Deckel drauf zu tun», sagte er. «Und das haben sie teuer bezahlt.»

Wie hoch der Preis war, liess sich unschwer im Gesicht von Noam Baumann ablesen, trotz Maske. Der 24-jährige Zuger ist Torhüter beim FC Lugano. Er sagte: «Der Frust ist riesig. Dieses Spiel haben wir ziemlich dämlich aus der Hand gegeben. Momentan sind wir in den letzten Minuten einfach nicht bereit.» Schon am vergangenen Mittwoch hat Lugano kurz vor Schluss ein Tor kassiert gegen Servette und musste sich mit einem Unentschieden begnügen. Trotz der Selbstkritik anerkannte Baumann auch die Leistung der Gäste:

«Der FC Luzern hat, übers Ganze gesehen, mehr für das Spiel getan.»

Doppeltorschütze Varol Tasar sah dies selbstredend genauso. «Unser Aufwand wurde belohnt. Wir hatten in den letzten Spielen nicht immer das Glück auf unserer Seite, heute aber schon.» Marvin Schulz, der in der Innenverteidigung zum Einsatz kam und das 1:1 erzielte, würdigte die Leistung des Kollektivs.

«Wir haben sehr wenig zugelassen. Überragend war dann, wie wir nach dem 1:2-Rückstand reagierten.»

Das starke FCL-Kollektiv trugt zum Sieg gegen Lugano bei. Bild: Martin Meienberger/freshfocus

Lugano – Luzern 2:3 (1:1)

Cornaredo. – Keine Zuschauer. – SR Dudic.

Tore: 10. Covilo (Corner Gerndt) 1:0. 45. Schulz (Handspenalty) 1:1. 65. Bottani 2:1. 81. Tasar 2:2. 88. Tasar 2:3.

Lugano: Baumann; Lavanchy, Kecskes, Daprelà, Guerrero; Covilo; Gerndt (63. Oss), Guidotti (86. Centinaro), Lovric, Bottani (80. Lungoyi); Abubakar (86. Ardaiz).

Luzern: Müller; Knezevic, Schulz, Burch; Sidler, Wehrmann (79. Balaruban), Emini (52. Tasar), Ndiaye; Schaub (73. Schürpf), Sorgic, Ugrinic.

Bemerkungen: Lugano ohne Maric und Custodio (beide verletzt), Sabbatini und Macek (beide gesperrt). Luzern ohne Grether, Lucas Alves, Ndenge, Binous (alle verletzt), Alounga (verletzt), Schwegler und Frydek (beide gesperrt).

Verwarnungen: 1. Covilo (Foul). 14. Emini (Hands). 45. Kecskes (Hands). 72. Bottani (Foul). 76. Burch (Foul). 77. Lovric (Foul). 89. Daprela (Foul). 90. Ugrinic (Foul).

Zehn Tage nach dem letzten Aufeinandertreffen kommt es am Mittwoch (18.15 Uhr) erneut zum Kellerduell zwischen Vaduz und Luzern. Erstmals in dieser Saison spielt der FCL in Liechtenstein - nach zwei Heimspielen (1:1 und 4:0).