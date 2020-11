Matchbericht & Noten «Jeder soll jetzt zuerst vor der eigenen Tür wischen» – der FCL muss nach einer «emotionslosen» Niederlage viel aufarbeiten Der FC Luzern verliert im Letzigrund beim FC Zürich nach zwei Gegentoren vom Elfmeterpunkt mit 0:2. Der FCL-Trainer und die Spieler sind sich nach dem Match einig: Es gibt einiges zu besprechen vor dem Kellerduell gegen Vaduz. Janick Wetterwald aus Zürich 08.11.2020, 05.00 Uhr

Varol Tasar sitzt nach seiner Auswechslung auf der Tribüne. Die Winterjacke hat er über seinen gesenkten Kopf gezogen. Ersatzgoalie David Zibung geht zu ihm hin, legt seinen Arm um den enttäuschten Mannschaftskollegen.

Was ist passiert? FCL-Neuzugang Tasar spielt nach 20 Minuten auf der Höhe der Mittellinie und von ganz am Seitenrand des Spielfelds einen fatalen Fehlpass in die Mitte vor das eigene Tor. Blaz Kramer bekommt so den Ball in die Füsse. Lucas Alves und Stefan Knezevic verfolgen den FCZ-Stürmer, Kapitän Alves macht das Foul im Strafraum – Penalty. Der Brasilianer sieht die direkte rote Karte und muss den Platz verlassen.

Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

Benjamin Kololli trifft vom Punkt zur Führung für das Heimteam. Wenige Minuten danach wechselt FCL-Trainer Fabio Celestini Varol Tasar aus und ersetzt ihn mit Verteidiger Silvan Sidler.

Die Emotionen von Tasar nach seiner Auswechslung, es sind Emotionen, welche Celestini auf dem Platz von seiner Mannschaft vermisst. Er zeigt sich nach dem Spiel enttäuscht über die bisher «schlechteste Saisonleistung»: «Ich muss herausfinden, wieso meine Spieler so emotionslos gespielt haben.» Es sei seine Aufgabe, Lösungen zu finden. Der Trainer stellt sich vor seine Mannschaft. Eine Mannschaft, die nach dem Rückstand und in Unterzahl, nicht wie eine Einheit aufgetreten ist.

Ein Beispiel dafür liefern Silvan Sidler und Louis Schaub in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Sidler geht auf der rechten Abwehrseite etwas naiv auf seinen Gegenspieler zu, Schaub arbeitet mit zu wenig Elan nach hinten mit. So spielen die Zürcher Kololli im Strafraum frei. Der Torschütze will in die Mitte spielen, Marvin Schulz wirft sich in den Schuss, Schiedsrichter Fähndrich pfeift und zeigt erneut auf den Elfmeterpunkt. Der VAR kontrolliert das geahndete Handspiel und stützt die Entscheidung des Schiedsrichters. Umstritten, denn der Deutsche hat seinen linken Arm direkt am Körper angelegt und der Ball springt an die Brust, dabei berührt er wohl auch den Oberarm von Schulz. Den Penalty verwertet Antonio Marchesano souverän. Kurios: Vor beiden Elfmetern wurden den Zürchern ein Tor wegen einer Abseitsposition korrekterweise aberkannt.

Louis Schaub: Der Österreicher zeigte gegen Zürich eine schwache Leistung. Bild: Martin Meienberger

Aufarbeitung vor dem Heimspiel gegen Vaduz

Das Geschehen in der zweiten Halbzeit ist schnell erzählt. Es war zu Beginn gar kein Aufbäumen der Luzerner ersichtlich. Nach der zweiten gelben Karte und dem Platzverweis gegen Aiyegun Tosin immerhin ein ganz kurzes Aufbäumen. Tsiy Ndenge trifft nach einem tollen Pass von Sidler in der 66. Minute aus spitzem Winkel den Pfosten. Mehr kam nicht vom FC Luzern und der FC Zürich kam ohne grosse Mühe zum dritten Sieg im dritten Spiel unter Interimstrainer Massimo Rizzo.

Die Luzerner Spieler sowie der Trainer sprachen nach dem Spiel klare Worte. Es gehe jetzt darum, dieses Spiel und die Situation mit zwei Punkten nach sechs Spielen aufzuarbeiten. Celestini geht es dabei nicht um die individuellen Fehler: «Ich akzeptiere Fehler, sie gehören zum Fussball dazu. Vielmehr habe ich heute keine Mannschaft, keine Einheit auf dem Platz gesehen. Ich habe 11 Einzelspieler gesehen.» Er habe nicht gespürt, dass nach einem Fehler die Mitspieler da waren, um zu helfen.

Beim FCL gibt es nach der Niederlage beim FCZ viel zu besprechen. Bild: Martin Meienberger

Fabio Celestini, der ganze Staff und die Spieler haben nun zwei Wochen Zeit um die Wunden zu pflegen. Das nächste Spiel gegen den Aufsteiger aus Vaduz (Samstag, 21. November, 19 Uhr) rückt nach dem Auftritt im Letzigrund noch mehr in den Fokus. Das Kellerduell kann zur Chance werden, den ersten Saisonsieg zu holen und den Kopf frei zu bekommen. Bleibt der Sieg jedoch aus, bohrt sich die Negativspirale noch weiter in das fragile, neu zusammengesetzte FCL-Mannschaftsgefüge.

Lorik Emini: «Ich bin sehr enttäuscht und auch etwas wütend. Wir haben uns das vor dem Spiel ganz anders vorgestellt und in der Pause sind wir nach zwei Penaltys 0:2 im Rückstand – das ist bitter. Jetzt muss jeder Spieler zuerst vor seiner eigenen Tür wischen und nicht jemand anderem die Schuld geben.»

Dejan Sorgic zum Spiel: «Es war ein schwieriger Match mit langer Unterzahl. Die Zürcher haben es uns nicht einfach gemacht mit ihren guten Defensive. Wir müssen vielleicht noch etwas schneller spielen. Jeder Spieler muss mit sich selber ausmachen, wieso er heute nicht bereit war – so reicht es nicht. Wir müssen noch mehr eine Mannschaft werden. Jeder muss für seine Mitspieler zur Stelle sein, sie unterstützen.»

Dejan Sorgic über Varol Tasar: «Solche Fehler passieren, das ist Fussball. Wir werden ihm helfen und ihn aufmuntern.»

Dejan Sorgic hadert während dem Match gegen den FC Zürich. Bild: Martin Meienberger

Beim FC Luzern fehlte aufgrund des positiven Coronatests Mark Marleku. Die vier weiteren Spieler, welche daraufhin in Isolation gehen mussten, will der FCL auf Nachfrage weiterhin nicht kommunizieren. Auf dem Matchblatt wurden Balaruban, Hermann, Lang, Owusu, Radtke, Schwegler und Ugrinic als abwesend aufgeführt. Besonders Filip Ugrinic fehlte Celestini als gute Option im Mittelfeld. Man darf davon ausgehen, dass er einer der vier Spieler in Isolation ist.

Beim FC Zürich fehlten zwei Akteure, die beim Sieg gegen den FC Basel noch in der Startelf standen: Lasse Sobiech und Assan Ceesay. Der Abwehr-Routinier und der Offensivspieler sind wohl die beiden Spieler beim FCZ, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Offiziell wollten das auch die Zürcher nicht bestätigen. Trainer Massimo Rizzo sagte vor dem Spiel: «Die beiden Spieler fallen krankheitshalber aus.»

Zürich - Luzern 2:0 (2:0)

50 Zuschauer. - SR Fähndrich. - Tore: 23. Kololli (Foulpenalty) 1:0. 45. Marchesano (Handspenalty) 2:0.

Zürich: Brecher; Omeragic, Nathan, Wallner, Aliti; Domgjoni, Doumbia (60. Hekuran Kryeziu); Tosin, Marchesano (60. Schönbächler), Kololli (84. Winter); Kramer.

Luzern: Müller; Schulz, Alves, Knezevic, Frydek; Ndenge (81. Alounga), Carbonell (68. Bürki); Tasar (29. Sidler), Schaub, Ndiaye (68. Emini); Sorgic.

Bemerkungen: Zürich ohne Britto, Rohner (beide verletzt), Sobiech, Ceesay und Janjicic (alle krank). Luzern ohne Binous, Schürpf, Grether, Burch, Owusu und Schwegler (alle verletzt) und Marleku (krank). 22. Rote Karte gegen Alves (Notbremse). 61. Gelb Rote Karte gegen Tosin (Foul). 66. Pfostenschuss Ndenge.

Verwarnungen: 34. Schaub (Foul). 35. Sorgic (Foul). 39. Tosin (Foul). 47. Nathan (Foul). 54. Doumbia (Foul). 77. Bürki (Foul). 89. Brecher (Foul). 90. Alounga (Foul).