Matchbericht & Noten «Wir verteidigen im Strafraum so oft so schülerhaft» – diese Szene leitet die FCL-Niederlage in St. Gallen ein Der FC Luzern hatte in St. Gallen fast eine Stunde lang alles im Griff, ehe die Partie unglücklich 1:2 verloren ging. Daniel Wyrsch und Janick Wetterwald 17.02.2021, 22.35 Uhr

Die spielentscheidende Szene: Martin Frydek (links) bringt den St.Galler Kwadwo Duah im Strafraum zu Fall. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (St.Gallen, 17. Februar 2021)

Am Schluss war die Enttäuschung gross. Torhüter Marius Müller schrie sich seinen Frust aus der Seele. 1:2 verloren die Luzerner gegen einen FC St. Gallen, der in diesem kampfbetonten Match lange Zeit verunsichert wirkte und im Abschluss harmlos agierte. Der auf Konter lauernde FCL hatte die Sache fast eine Stunde lang im Griff, die Abwehr um den starken Müller stand sattelfest. Unaufgeregt und abgeklärt spielten die Innenverteidiger Stefan Knezevic und vor allem der 20-jährige Marco Burch. Erst von einer monatelangen Knieverletzung zurückgekehrt, machte er einen erstaunlich guten Job.

Auch wenn es keine brillante Leistung der Gäste aus der Innerschweiz war, sie vom frühen 1:0-Führungstor ihres gefährlichsten Stürmers Dejan Sorgic (14.) profitierten, erfolgte die Wende in dieser Partie wie aus heiterem Himmel: Martin Frydek stand in der 56. Minute zu weit weg vom St. Galler Stürmer Kwadwo Duah, als dieser im Strafraum freigespielt wurde. Der Linksverteidiger aus Tschechien wusste sich nur noch mit einem Foul zu helfen, er riss den Gegenspieler vor dessen Torschuss um – ohne eine Chance auf die Ballereroberung zu haben. Die Regeln sind in solchen Situationen eindeutig: Schiedsrichter Stefan Horisberger entschied korrekterweise sofort auf Foulpenalty und Platzverweis für Frydek. Den Elfmeter verwertete Victor Ruiz in der 58. Minute mit einem satten Schuss ins Lattenkreuz zum 1:1.

FCL-Trainer Fabio Celestini konnte gegen den Entscheid des Unparteiischen nichts einwenden, bestätigte nach der Partie: «Das war 100 Prozent ein Penalty und ebenso 100 Prozent eine rote Karte gegen uns.» Er musste zur Tragweite dieser fehlerhaften und am Ende ungestümen Aktion seines erfahrenen Abwehrmanns Frydek eingestehen:

«Mit einem Spieler weniger konnten wir in der Folge gegen diese St.Galler nicht mehr dagegenhalten.»

Der Ausgleich knapp vor Ablauf einer Stunde Spielzeit war tatsächlich der Wendepunkt dieser Begegnung. Celestini wollte selbstverständlich wenigstens einen Punkt retten, beorderte Marvin Schulz aus dem zentralen Mittelfeld in die Innenverteidigung. Aber damit konnte das Unentschieden in den verbliebenen mehr als 30Minuten nicht verteidigt werden. Dazu hätten die eingewechselten Angreifer Ibrahima Ndiaye und Varol Tasar sowie der ebenfalls eingewechselte Mittelfeldmann Lorik Emini für mehr Entlastung bei den Kontern und etwas defensive Stabilität sorgen müssen. Dafür fehlte ihnen die Qualität, die Bälle landeten zu schnell wieder beim hungrigen Gegner. St.Gallen wollte nach fünf Spielen ohne Sieg unbedingt zu den drei Punkten kommen.

Ausserdem erhielten die Gastgeber von Präsident Matthias Hüppi und zehn Aktionären der FCSG AG Unterstützung von der Haupttribüne. Ein junger Ostschweizer Radioreporter meinte verwundert: «Da hat es aber viele Leute im Stadion!» In Zeiten des monatelangen Lockdowns ist man es sich tatsächlich nicht mehr gewohnt, dass mehr als einzelne Betreuer stimmgewaltig in den Arenen auffallen. Es schien, als hätten die St. Galler im Kybunpark zu ersten Lockerungen der Massnahmen aufgerufen. Aber Hüppi konnte man die Freude über den ersehnten Sieg wirklich nicht verübeln: «Klar, hatten wir elf Personen Gas gegeben, unser Team lautstark angefeuert.» Die Erleichterung war dem Klubchef sowie Trainer Peter Zeidler anzusehen. Vor allem nach dem 2:1-Siegtreffer durch Duah in der 72. Minute. Der kräftige Stürmer schoss nach einer schnellen Kombination von Lukas Görtler und dem überragenden Passgeber Ruiz unhaltbar ein. Schlussmann Müller hatte keine Chance, Captain Christian Schwegler war zu spät gekommen, um Torschütze Duah am Abschluss zu hindern.



Für den FCL resultierte im 19. Spiel bereits die neunte Saisonniederlage. Bei noch einem ausstehenden Nachholspiel am Mittwoch in Vaduz verharren die Luzerner weiterhin auf dem Barrage-Platz, dem neunten Tabellenrang. Zuvor muss das Celestini-Team am Sonntag in Lugano antreten. Unter den Augen des neuen FCL-Präsidenten und Ex-St.-Gallen-Verwaltungsrats Stefan Wolf offenbarten die Gäste auch physische Schwächen. Celestini stellte denn auch fest:

«Mein Team zeigte viel Lust, um die angestrebten drei Punkte zu gewinnen, aber die Mannschaft ist derzeit müde.»



Das heisst in der Konsequenz, dass jetzt der Regeneration die grösste Aufmerksamkeit zukommen muss. Celestini wechselte zum Kräftesparen Louis Schaub und Sorgic (je 62.) früh aus.



FCL-Captain Christian Schwegler sagt nach dem Spiel zur Penaltyszene und der roten Karte für Martin Frydek:

«Diese Situation kehrt das Spiel, das ist ärgerlich. Es ist unerklärlich, dass wir uns im Strafraum so oft so schülerhaft verhalten. Wir haben diese Saison schon zu viele Elfmeter verursacht und heute tut er besonders weh. Wir gingen in Führung und hatten es in der Defensive gut gespielt.»

Angesprochen auf den von Beginn an sehr defensiv- und tiefstehenden FCL meint Schwegler: «Wir wollten kompakt stehen, aber ganz so tief war eigentlich nicht der Plan. Wir haben es aber gut gelöst, sie hatten bis 30 Meter vor unserem Tor das Spieldiktat, aber keine wirklichen Torchancen.» Wieso konnte das Team das Unentschieden nicht verteidigen?

«Klar, nach dem Ausgleich und dem Platzverweis musst du versuchen, den einen Punkt zu verteidigen. Die St.Galler bekamen nochmals Aufschwung und unsere Wege wurden in Unterzahl sehr lang, es gingen uns auch etwas die Kräfte aus.»

Gerade in der momentanen Phase mit so vielen Spielen sei es dann mit dieser Ausgangslage besonders schwer. Schwegler bekommt für das nächste Spiel in Lugano eine Zwangspause: Der Verteidiger ist nach seiner vierten Gelben Karte in dieser Saison gesperrt.

St. Gallen – Luzern – 2:1 (0:1)

Kybunpark, Zuschauer: 0. – SR: Horisberger

Tore: 14. Sorgic (Ugrinic) 0:1. 58. Ruiz (Penalty) 1:1. 72. Duah (Ruiz) 2:1. St.Gallen: Ati Zigi; Stergiou, Nuhu (65. Kräuchi), Fazliji, Traorè (76. Cabral); Quintillà, Görtler, Stillhart, Ruiz (88. Letard); Guillemenot (65. Babic), Duah (88. Duah).

Luzern: Müller; Schwegler, Burch, Knezevic, Frydek; Schaub (62. Emini), Schulz (78. Grether), Wehrmann (78. Sidler), Ugrinic; Schürpf (52. Ndiaye), Sorgic (62. Tasar).

Bemerkungen: 56. Platzverweis Frydek. St.Gallen ohne Gonzalez. Muheim und Campos (verletzt). Luzern ohne Lucas Alves, Ndenge, Alabi (alle verletzt) Vaduz ohne Wieser (verletzt).

Verwarnungen: 19. Traorè. 61. Schaub. 70. Schwegler. 87. Görtler.

Am Sonntag spielt der FC Luzern im Tessin gegen den FC Lugano. Zuletzt spielten die beiden Mannschaften in der Swissporarena 1:1-Unentschieden.