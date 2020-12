Matchbericht & Noten «Warum können wir uns nicht belohnen?»: Der FC Luzern verliert das Spiel gegen Lausanne innerhalb von fünf Minuten Luzern spielt in Lausanne eine gute erste Halbzeit – führt 1:0, bezieht am Ende mit 1:2 aber die 6. Niederlage. Daniel Wyrsch und Janick Wetterwald aus Lausanne 20.12.2020, 22.10 Uhr

Pascal Schürpf schaute nach Spielschluss ungläubig in das weite, leere Rund des schmucken neuen Lausanner Stadions. «Warum können wir uns nicht belohnen?», fragte er enttäuscht. Es war eigentlich ein typischer Match des 31-jährigen Luzerner Vorkämpfers am linken Flügel. In der ersten Halbzeit hatte er in der 8. Minute bei einem Konter den Ball scharf an den Pfosten geschossen. Zehn Minuten vor der Pause gelang ihm nach einem Fehlpass des sonst überragenden Lausanner Goalies Mory Diaw das 1:0 (35.). Louis Schaub hatte ihm den Ball vorgelegt.

Jubel nach dem 1:0. Pascal Muller / Freshfocus

Nach der Pause machte Schürpf weiter Dampf auf der Aussenbahn. Seine beste Szene der zweiten Hälfte hatte er in der 65. Minute. Er passte scharf und flach in den Strafraum, Dejan Sorgic liess den Ball geschickt durch zum hinter ihm lauernden Louis Schaub. Doch der österreichische Internationale liess diese erstklassige Chance aus, der 25-jährige Ex-Profi des 1. FC Köln und des Hamburger SV scheiterte mit seiner Direktabnahme an Mory Diaw.

Lausanne-Goalie Diaw pflückt alle Flanken runter

Der 27-jährige Franzose mit senegalesischen Wurzeln war am Ende so etwas wie der Matchwinner für den FC Lausanne-Sport. Er verhinderte nicht nur den 2:2-Ausgleich durch Schaub, er machte ebenso unzählige Flanken und Cornerbälle der Luzerner unschädlich. Diaw beherrschte den Luftraum vor seinem Tor, er fing die hohen Hereingaben mit bestechender Sicherheit. Auf der anderen Seite müssen sich die Gäste den Vorwurf gefallen lassen, die Flanken und Standards zu nahe vor das Lausanner Tor gespielt zu haben.

Lausanne-Torhüter Mory Diaw. Martin Meienberger

Aber das war nicht die einzige Unzulänglichkeit bei der Mannschaft von Fabio Celestini: Zu Beginn der zweiten Halbzeit kassierte sie die beiden Gegentore innerhalb von nur fünf Minuten. Ärgerlich beim 1:1-Ausgleich der Gastgeber in der 52. Minute war, dass dem Corner ein Fehlentscheid von Schiedsrichter Luca Piccolo vorausgegangen war. Marvin Schulz hatte den Ball dem Lausanner Rafik Zekhnini ans Bein gespielt, ehe die Kugel über die Grundlinie rollte. Die heftigen Reklamationen halfen nichts, Stjepan Kukuruzovic trat den Eckball, Per-Egil Flo lenkte den Corner vors Tor, wo Evann Guessand die Kugel über die Torlinie drückte. Flo hatte den Ball mit dem Arm gespielt. Da hätte der Video Assistant Referee (RAV) eingreifen sollen. Der hatte in der Anfangsphase noch für Luzern eingegriffen, nachdem Schulz den Ball vor Aldin Turkes im Strafraum weggespitzelt und Piccolo zu Unrecht auf Penalty entschieden hatte. Bereits in der 57. Minute setzte sich wieder der Leihspieler der OGC Nice, Guessand, mit technischer Raffinesse und Pass auf Flo in Szene. Dem Norweger Flo gelang mit der Hereingabe der zweite Assist in diesem Match, Zekhnini vollendete zum 2:1-Siegtreffer für Lausanne.

FCL-Coach Fabio Celestini meinte nach der schon sechsten Saisonniederlage: «Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte haben wir das Spiel nach der Pause innerhalb von nur fünf Minuten verloren. Wir hatten zwar noch eine super Chance von Schaub, kamen aber nicht mehr zurück.»

Seine Spieler haben ihre Chancen nicht wahrgenommen. Martin Meienberger

Warum Carbonell und Christian Schneuwly fehlten

Im Aufgebot des FCL hatte der 23-jährige Mittelfeldmann Alex Carbonell gefehlt, Celestini nahm dazu Stellung: «Auf Alex lastete viel Druck, wir haben uns dazu entschieden, ihn früher in den Weihnachtsurlaub zu seiner Familie in Spanien zu entlassen, damit er sich erholen kann.» Bei Lausanne fehlt schon länger der 32-jährige Ex-Luzerner Christian Schneuwly im Aufgebot, dazu nahm Lausanne-Coach Giorgio Contini Stellung: «Ich hatte Christian zu Lausanne geholt, er ist mit uns aufgestiegen. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir in Zukunft auf ihn verzichten und er nur noch mit uns trainiert.»

Schneuwlys früherer FCL-Teamkollege Pascal Schürpf ärgerte sich derweil über die Benachteiligung durch Ref Piccolo, der Basler Luzern-Profi fand aber auch:

«Es lag nicht nur am Schiedsrichter, denn bei den Gegentoren schliefen wir.»

Luzern bleibt mit lediglich 13 Punkten aus 13 Partien auf Platz 8.

Pascal Schürpf fasst nach der Niederlage zusammen: «Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Fast wurden wir wieder mit einem Penalty bestraft, gut, schaute sich der Schiedsrichter die Szene nochmals an. Die Führung tat uns gut, wir haben uns für einen phasenweise guten Auftritt belohnt.» In der zweiten Halbzeit spricht Schürpf die Eckball-Entscheidung des Schiedsrichters vor dem ersten Lausanner Tor an. Er sagt aber auch:

«Wir haben beide Male schlecht verteidigt im Strafraum.»

Der FCL hätte nach dem Rückstand nochmals alles nach vorne geworfen und versucht, den Ausgleich noch zu erzielen. «Wir hatten auch gute Chancen, doch der Ball wollte diesmal nicht ein zweites Mal für uns ins Tor.»

Vier Luzerner gegen Lausanne-Spieler Noah Loosli. Pascal Muller/Freshfocus

FCL-Torhüter Marius Müller ist nach dem Spiel genervt: «Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, wir haben zu viele Chancen liegen gelassen. Wenn du die Punkte holst, ist das egal, aber wenn du die Punkte nicht holst, dann ist es eben problematisch, wenn du die Dinger nicht rein machst.» Der Deutsche spricht anschliessend über die Schiedsrichter: «Es ist eine Ecke, die keine Ecke ist. Aus dieser Fehlentscheidung resultiert am Ende nach dem Eckball der Gegentreffer. Und dann soll ich dem Schiedsrichter applaudieren?»



Unzufrieden mit der Leistung der Schiris: Marius Müller. Martin Meienberger

Müller hadert weiter und sagt: «Ihr habt einen guten Schiedsrichter in der Schweiz. Es gibt Leute, welche die Schiedsrichter schulen sollten. Das scheint nicht zu funktionieren.» Der Torhüter betont, dass er damit nicht die Niederlage rechtfertigen will. Es gehe ihm darum, das Thema mal anzusprechen. Er findet:

«Wir Spieler werden auch kritisiert, wenn wir nicht gut spielen. Jetzt darf ich auch mal sagen, dass die Leistungen der Schiedsrichter in der Schweiz nicht gut sind.»



Teamkollege Schürpf schaut noch auf die letzte Partie im 2020, zu Hause gegen Basel, voraus und sagt: «Wir müssen jetzt nochmals alle Kräfte mobilisieren. Es wäre super, wenn wir dieses Jahr mit einem guten Gefühl und drei Punkten abschliessen könnten.»

Lausanne – Luzern 2:1 (0:1)

5 Zuschauer. – SR Piccolo. Tore: 35. Schürpf (Schaub) 0:1. 52. Guessand (Flo) 1:1. 57. Zekhnini (Flo) 2:1.



Lausanne-Sport: Diaw; Boranijasevic, Monteiro, Nanizayamo (73. Loosli), Flo; Kukuruzovic, Barès (90. Trazié Thomas); Puertas; Zekhnini (79. Zohouri), Turkes, Guessand (90. Brazão).



Luzern: Müller; Sidler (71. Schwegler), Lucas (83. Emini), Knezevic, Frydek; Schulz; Ugrinic, Schulz, Schaub (70. Alounga); Tasar (62. Ndiaye), Schürpf; Sorgic.



Bemerkungen: Lausanne-Sport ohne Falk und Geissmann (beide verletzt). Luzern ohne Binous, Burch, Ndenge (alle verletzt). 8. Lattenschuss Schürpf. Verwarnungen: 24. Boranijasevic (Foul). 52. Müller (Reklamieren). 84. Emini (Foul).

Am Mittwochabend um 18:15 Uhr spielt der FCL seine letzte Partie im 2020. Zu Gast ist dann der FC Basel.