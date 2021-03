Matchbericht & Noten «Wir haben uns selber geschlagen»: Die FCL-Spieler suchen nach dem Unentschieden gegen Sion keine Ausreden Der FC Luzern schenkte Sion den Führungstreffer und musste reagieren. Bereits zwei Minuten nach dem 1:0 gelang der Ausgleichstreffer. Doch das Unentschieden ist nicht das, was sich die Luzerner vorgenommen haben. Turi Bucher & Janick Wetterwald 21.03.2021, 21.28 Uhr

Jeder wusste, was FCL-Trainer Fabio Celestini meinte, als er nach Spielschluss und dem 1:1-Spielstand sagte: «Wir haben heute zwei Tore geschossen.» Dieses ultradefensive Sion hatte insbesondere in der zweiten Halbzeit nur noch den Plan, den 0:0-Punkt zu verteidigen ... und ging in der 76. Minute tatsächlich 1:0 in Führung.

Luzerns tschechischer Verteidiger Martin Frydek hatte sich nämlich entschieden, den Ball quer durch den eigenen Strafraum zu flanken. Das, was jedem Fussballjunior Strafrunden einträgt, landete auf dem Silbertablett serviert bei Sions Anto Grgic. Dieser nahm Frydeks «Assist» direkt aus der Luft ab und schoss den Flankenball ins FCL-Tor. FCL-Goalie Marius Müller streckte sich noch, konnte Grgics Schuss aber nur noch hinter der Torlinie hervorfischen. Es war ein vorzeitiges Osterei, das Frydek da dem FCL ins Nest, pardon, ins Netz gesetzt hatte.

Martin Frydek spielte einen Ball direkt vor das eigene Tor und zum gegnerischen Spieler. Bild: Martin Meienberger

Marius Müller im Luzerner Tor kam mit seiner Rettungstat zu spät. Bild: Martin Meienberger

Die Walliser Journalisten verabschiedeten sich nach dem Spiel schmunzelnd mit diesen Worten: «Merci pour le cadeau, danke für das Geschenk.» Und Marco Walker, der in dieser Woche beim FC Sion Trainernachfolger des entlassenen Fabio Grosso wurde, meinte zum FCL-Geschenk: «Wir haben gut verteidigt und das Glück auch ein bisschen erzwungen. Auch das Luzerner Tor entstand ja aus einer Situation, die nicht wirklich gefährlich war. Ich bin mit dem Punkt zufrieden. Aber meine Mannschaft nicht. Sie ist enttäuscht, dass sie die 1:0-Führung nicht bis zum Schluss verteidigen konnte.»

Denn der FC Luzern vermochte sofort zu reagieren. Das 1:1, laut Celestini das zweite FCL-Tor, folgte nur zwei Minuten nach dem 1:0-Geschenk. Immerhin: Der bedauernswerte Frydek gab auch bei diesem Tor die Vorlage. Filip Ugrinic versorgte seinen Pass mit einem scharfen, platzierten, unhaltbaren Flachschuss zum 1:1.

Ugrinic (links) feiert den Teamkollegen den Ausgleich. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

«Wir haben alles probiert, um zum Torerfolg zu kommen. Wir hätten es nicht verdient gehabt, dieses Spiel zu verlieren», erklärte Celestini später. Und: «Sion hat gar nicht wirklich mitgespielt.»

Das ist korrekt. Es war der FC Luzern, der den Sieg suchte, es war der

FC Sion, der dauernd das Remis anzubieten schien. Selbst in der insgesamt enttäuschenden ersten Halbzeit waren die Luzerner das überlegene und dominierende Team. Die Sittener vermochten zwar durchaus den einen oder anderen Nadelstich zu setzen, konzentrierten sich aber in erster Linie darauf, die Verteidigungsarbeit wie vom neuen Coach Walker gefordert fehlerlos zu erledigen.

Klar, dem FCL fehlte Topskorer Dejan Sorgic, der weiterhin wegen einer Entzündung der Patellasehne verletzt ist. Es fehlten für mehr Torgefährlichkeit auch das Tempo eines Ibrahima Ndiaye und die zündenden Ideen eines Louis Schaub. Beide mussten sie eine Spielsperre absitzen.

Aber die Luzerner vermochte auch ohne dieses Offensivtrio das eine oder andere Mal die massive Sion-Verteidigung zu durchdringen. Als Lorik Emini in der 26. Minute mit einem 50-m-Seitenwechsel Frydek solo vors Sion-Tor schickte, schien die FCL-Führung Tatsache. Frydek wollte es zu perfekt machen, wurde immer mehr abgedrängt, als er Sion-Torhüter Kevin Fickentscher zu umdribbeln versuchte. Es reichte noch zu einer Hereingabe auf Varol Tasar, der den Ball aber knapp neben das Tor platzierte.

Die Torchance von Sions Ivan Martic in der 47. Minute darf nicht unerwähnt bleiben. Martic hatte im FCL-Strafraum freie Schussbahn und verzog nach links. Das war’s dann aber, was das Wallis an diesem Sonntag in Luzern zu bieten hatte. Sion hatte kaum noch Vorwärtsbewegung, versank in der Abwehrarbeit.

Luzern machte weiter Druck: Ein Freistoss von Luzerns Ugrinic zischte in der 67. Minute an sämtlichen Beinen im Fünferraum, auch am verdutzten Goalie Fickentscher und schliesslich Millimeter am Pfosten vorbei. In der 72. Minute hätte Yvan Alounga das Heimteam in Führung bringen müssen. Der junge FCL-Stürmer wird von Pascal Schürpf perfekt bedient und setzt sein Schuss freistehend aus sechs Metern an die Latte. Teilschuld hat wohl auch der Rasen, denn der Ball sprang kurz vor dem Schuss noch auf.

Ernüchterung bei Yvan Alounga. Bild: Martin Meienberger

Es folgten die 76. Minute, Frydeks Blackout, und die 78. Minute, Ugrinics vierter Treffer für den FC Luzern in dieser Saison.

Dann der Schlusspfiff. Das 1:1 ist letztlich ein Erfolg für Sion und eine Enttäuschung für Luzern. Der Luzerner Vorsprung auf den Barrage- und auf den Abstiegsrang beträgt nur sechs Punkte. Martin Frydek sank derweil verzweifelt auf den Boden, schlug die Hände über dem Kopf zusammen.

Martin Frydek nach dem 1:1 gegen Sion. Bild: Martin Meienberger

«Fehler sind Teil des Fussballs», sagte sein Trainer Celestini. Aber doch nicht solche Fehler, bitteschön. Frydek, der am Mittwoch Geburtstag hat und 29 Jahre alt wird, bleibt wohl noch für ein paar Stunden untröstlich.

Pascal Schürpf, FCL-Captain im Spiel gegen Sion, sagt nach dem 1:1: «Es war für uns extrem schwierig, weil Sion mit fünf oder sechs Spielern auf einer Linie in der Defensive stand. Unser Spiel konnten wir so schlecht entfalten. Trotzdem hatten wir in der zweiten Halbzeit doch einige gute Offensivaktionen – es fehlte der letzte Pass und die Effizienz.» Zum Gegentor sagt Schürpf: «Martin weiss, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat. Wir müssen nicht weiter über dieses Tor diskutieren, jeder macht Fehler. Als Team müssen wir nun Martin wieder aufbauen.» Die Natipause komme nun zum richtigen Zeitpunkt. Das Programm sei intensiv gewesen.

Pascal Schürpf gegen Birama Ndoye. Bild: Martin Meienberger

In der FCL-Verteidigung bekam Marco Burch den Vorzug gegenüber Lucas Alves. Der Obwaldner sagt im Anschluss an das Spiel: «Für mich persönlich sind es zwei verlorene Punkte. Wir hatten viel Ballbesitz und in der zweiten Halbzeit auch einige Chancen auf den Führungstreffer. Wir haben uns selber geschlagen.»

Marco Burch hatte im Spiel gegen Sion wenig Abwehrarbeit. Bild: Martin Meienberger

Burch zu den abwesenden Offensivspieler Ndiaye, Schaub und Sorgic:

«Klar kann man jetzt sagen, wir haben sie vermisst oder es hätte unserem Spiel gut getan. Das wären aber alles Ausreden – wir haben ein genug gutes Kader.»

FCL-Goalie Marius Müller sagte im SRF-Interview: «Mit dem Resultat kann ich mich nicht anfreunden. Sion hat wenig für das Spiel getan, stand sehr defensiv. Ich hätte auch gerne zu null gespielt. Martin weiss, dass es ein Fehler war. Schade, dass ich den Ball erst knapp hinter der Linie abwehren konnte.»

Luzern – Sion 1:1 (0:0)

Swisspor-Arena. – Keine Zuschauer. – SR Jaccottet.

Tore: 76. Grgic 0:1. 78. Ugrinic (Frydek) 1:1.

Luzern: Müller; Sidler, Knezevic, Burch, Frydek; Tasar, Wehrmann, Emini (79. Alabi), Ugrinic (90. Grether); Schürpf, Alounga.

Sion: Fickentscher; Martic (87. Uldrikis), Bamert, N’Doye, Abdellaoui; Tosetti (77. Araz), Baltazar, Serey Dié, Theler; Grgic; Tupta (63. Karlen).

Bemerkungen: Luzern ohne Ndiaye, Schaub (gesperrt), Binous, Ndenge, Schulz (verletzt). Sion ohne Andersson, Clemenza, Doldur, Hoarau, Iapichino, Kabashi, Khasa, Ruiz, Wesley, Zock (alle verletzt). Verwarnungen: 33. N’Doye. 39. Serey Dié. 53. Tosetti. 57. Emini. 75. Theler.

Nach der Nati-Pause tritt der FCL am Ostersamstag, 3. April, in Lausanne an. Anpfiff ist um 18:15 Uhr.