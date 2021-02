Matchbericht & Noten «Wir waren zu wenig aggressiv»: Pascal Schürpf äussert nach der 2:4-Niederlage gegen Servette Selbstkritik Trotz früher 1:0-Führung und einer Fünferabwehrkette verliert der FC Luzern in Genf gegen Servette 2:4. Und das, obwohl Celestini nach dem zweiten Gegentor das Spielsystem umstellte. Daniel Wyrsch & Janick Wetterwald aus Genf 07.02.2021, 20.43 Uhr

Matchbericht

Fabio Celestini ärgerte sich drei Tage nach dem Luzerner 3:0-Sieg zum Start ins neue Jahr über eine vermeidbare 2:4-Niederlage in Genf gegen den gleichen Gegner. Der FCL war gegen Servette wie schon am Donnerstag 1:0 in Führung gegangen. In der 8. Minute passte Filip Ugrinic auf Louis Schaub, der Timothe Cognat mit einer Körpertäuschung ausspielte und flach einschoss. «Es ist schade, dass wir dieses Spiel nach unserem schönen ersten Tor nicht gewinnen konnten», meinte der enttäuschte FCL-Coach Celestini nach dem intensiven und unterhaltsamen Match im Stade de Genève.

Celestini hatte sein Team ungewohnt defensiv aufgestellt. Mit Christian Schwegler, Stefan Knezevic, Marvin Schulz, Marco Bürki und Martin Frydek setzte er auf eine Fünferkette in der Verteidigung. Doch als das erhoffte Abwehrbollwerk entpuppte sich dieses Ensemble aus Luzerner Sicht nicht.

Servette reagiert auf Rückstand mit zwei schnellen Toren

Stattdessen kassierte der FCL nur drei Minuten nach dem Führungstor bereits den 1:1-Ausgleich: Der überragende französische Mittelfeldmann Théo Valls passte vertikal und hoch in den Strafraum der Gäste, wo Schulz den Ball unterlief und Boubacar Fofana die Vorlage technisch stark zu einem erfolgreichen Torschuss (11.) verarbeitete. Doch damit nicht genug: Servette doppelte bereits in der 18. Minute nach und schaffte mit einem weiteren herausgespielten Tor die Wende. Diesmal war der frühere französische Internationale Gaël Clichy auf der linken Seite durchgebrochen, seine Hereingabe verwertete dessen Landsmann Grejohn Kyei zum 2:1. Der robuste Mittelstürmer hatte Bürki vor dem Abschluss zu leicht wegschieben können.

Der Berner Bürki hatte seit der 2:3-Niederlage am 4. Oktober in Basel nicht mehr von Anfang an gespielt, er war nur noch zu zwei Kurzeinsätzen gekommen. Die fehlende Spielpraxis konnte er nicht kaschieren. Aber Bürki war nicht der Einzige in der Luzerner Abwehr, der fehlerhaft agierte. Alle fünf Verteidiger spielten unter ihren Möglichkeiten.

Celestinis Plan mit der Fünferkette hinten ging nicht auf. Darauf angesprochen, reagierte der Coach genervt. «Ich wollte mit dieser Massnahme Energie sparen», begründete Celestini, «die Servettiens kamen in den ersten 20 Minuten zu zwei Chancen, erzielten zwei Treffer.» So hatte sich der FCL-Trainer das natürlich nicht vorgestellt, er stellte danach auf eine Viererabwehr um. Schulz spielte fortan im zentralen Mittelfeld – und dort deutlich besser. Aber man muss Verständnis haben für Celestinis Taktik: Keiner weiss besser als er, wie ungenügend seine Mannschaft auf diesen zweiten Saisonteil vorbereitet ist. Die zehntägige Team-Quarantäne hatte die Präparation auf die zwölf Partien in sechs Wochen vor Beginn der zweiten Saisonhälfte massiv gestört. Darum ist es nur verständlich, dass Celestini die Kräfte einteilen möchte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit realisierten die Genfer durch die Tore von Captain Steve Rouiller (54.) zum 3:1 und Boris Cespedes zum 4:1 (67.) einen nicht mehr einholbaren Vorsprung. Der FCL sah bei beiden Gegentoren erneut schlecht aus. Die Servettiens genossen ihre Freiheiten zu einer regelrechten spielerischen Machtdemonstration. Allen voran der 25-jährige Ex-Nîmes-Profi Valls, der wieder als Vorlagengeber brillierte und in dieser Verfassung zu den Attraktionen der Liga avancieren könnte. Celestini war nach dem Dreitorerückstand klar, «dass wir die Partie verlieren. Mir hat die Reaktion meiner Equipe gefallen. Die Spieler haben nicht aufgegeben.» Das war das Positive an dieser Auswärtsfahrt nach Genf. Angeführt von Pascal Schürpf und Marvin Schulz, waren die Innerschweizer immerhin noch zu einer Reaktion fähig, obwohl zu allem Überfluss das 1:4 direkt nach einem Dreifachwechsel gefallen war. Schürpf passte in der 75. Minute zu Schulz, der aus über 20 Metern mit einem platzierten und satten Schuss das 2:4 aus Sicht der Gäste erzielte. Kurz vor Schluss traf Schulz den Pfosten.

Bedeutende Heimspiele gegen Lugano und Vaduz

Der FCL musste die dreistündige Heimfahrt in die Innerschweiz ohne Punktezuwachs antreten. Weil das Tabellenschlusslicht Vaduz den FC Zürich am Samstag mit 3:2 besiegt hatte, ist der Luzerner Vorsprung auf die Liechtensteiner auf einen Zähler geschrumpft. Fabio Celestini und seinen Schützlingen ist bewusst, dass in dieser Woche mit den Heimspielen gegen Lugano am Mittwoch (20.30 Uhr) und gegen Vaduz am Sonntag (16 Uhr) ganz wichtige Begegnungen bevorstehen. Selbstverständlich hat der FC Luzern durch die Quarantäne noch immer einige Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz, trotzdem lautet die allgemeine Direktive, die Abstiegszone möglichst schnell zu verlassen.

Reaktionen

«Das wird eine andere Geschichte als am Donnerstag», sagte FCL-Trainer Fabio Celestini vor dem Spiel in Genf – er sollte recht behalten. Seine Mannschaft kassierte eine 2:4-Niederlage. Pascal Schürpf sagte nach dem Spiel: «Wir wussten, die Genfer werden heiss sein nach der Niederlage am Donnerstag. Es war super, konnten wir in Führung gehen, aber wir haben nicht ins Spiel gefunden.» Die Abstände seien zu gross gewesen, monierte Schürpf. Der FCL habe keinen Zugriff auf das Spiel gehabt. Zum ersten Gegentor sagte Schürpf: «Da standen wir im Mittelfeld zu weit weg, so kommt der lange Ball ohne Druck. Danach müssen wir das aber auch in der Defensive besser verteidigen. Der Ausgleich für Servette war zu einfach.»



Nach dem zweiten Gegentor stellte Celestini das Spielsystem um – doch der FCL fand weiterhin nicht ins Spiel. Schürpf: «Manchmal ist nicht das System wichtig, sondern wie du in die Zweikämpfe gehst. Wir waren zu wenig aggressiv, das fing schon in der Offensive an.» Torschütze Louis Schaub bilanzierte: «Die fehlende Energie war nicht der Grund für die Niederlage. Wir bekommen nach der Führung zwei einfache Gegentore, da müssen wir besser verteidigen.» Es sei nun wichtig, die Fehler gut zu analysieren. «In unserer Situation brauchen wir unbedingt Punkte.»

Das harte Programm soll keine Ausrede sein

Es geht Schlag auf Schlag, am Mittwoch folgt das nächste FCL-Spiel zuhause gegen Lugano. Was kann in dieser kurzen Zeit angepasst werden? «Das Wichtigste ist, gut zu regenerieren», meinte Schürpf. «Das Programm ist streng und es wird mit jedem Match strenger, aber das darf keine Ausrede sein. Ich hoffe, wir haben genug Substanz für die kommenden Spiele.»

Die Noten der FCL-Spieler

Telegramm

Servette - Luzern 4:2 (2:1)

SR: Alain Bieri

Tore: 8. Schaub (Ugrinic) 0:1. 11. Fofana (Valls) 1:1. 18. Kyei (Clichy) 2:1. 54. Rouiller (Valls) 3:1. 67. Cespedes (Stevanovic) 4:1. 75. Schulz (Schürpf) 4:2.

Servette: Frick; Rouiller, Clichy, Severin; Cespedes (88. Vouilloz), Valls, Fofana (55. Schalk), Cognat (74. Mendy), Stevanovic (88. Azevedo), Diallo; Kyei (55. Koné)

Luzern: Müller; Kneževic, Schulz, Schwegler (66. Sidler), Bürki (66. Tasar); Emini, Frýdek, Schürpf, Schaub (74. Burch), Ugrinic (66. N'Diaye); Sorgic (74. Balaruban)

Verwarnung: 2. Fofana. 22. Cespedes. 28. Kyei. 33. Schwegler. 39. Zibung. 54. Kneževic. 69. Severin. 84. Emini.

Resultate und Tabelle

Ausblick

Am Mittwoch spielt der FCL in der Swissporarena gegen den FC Lugano. Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Am Sonntag empfangen die Luzerner dann den FC Vaduz.