Matchbericht und Noten «In unserer Situation gibt es nichts anderes, als alles zu geben» – der FCL gewinnt gegen den FCZ Ein fleissiger und effizienter FC Luzern verschafft sich mit dem 3:1-Heimsieg über Zürich Luft im Abstiegskampf. Der Edeljoker Varol Tasar und der bis zum Schluss fleissige Pascal Schürpf schiessen je ein Tor. Den Ausgleich für den FCL schiesst Ibrahima Ndiaye.

Daniel Wyrsch & Janick Wetterwald 25.04.2021, 21.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Varol Tasar wird langsam aber sicher unheimlich mit seinen Jokertoren. Gegen den FC Zürich entscheidet der Einwechselspieler bereits den vierten Ligamatch dieser Saison für den FC Luzern. Nur vier Tage nach dem späten und technisch anspruchsvollen 1:0-Siegtreffer gegen den FC Lausanne-Sport gelingt dem 24-jährigen Angreifer im Heimspiel gegen Zürich der wichtige 2:1-Führungstreffer. Dieses Tor bringt die Innerschweizer auf die Siegerstrasse. Am Ende lautet das Skore 3:1 für den FCL, das Game-Winning-Goal, wie es im Eishockey heisst, schoss Tasar.

Alles anzeigen

Dabei wurde der Treffer von der Swiss Football League (SFL) gar nicht dem Deutsch-Türken zugesprochen, sondern offiziell als Eigentor von FCZ-Verteidiger Becir Omeragic gewertet. Was Varol Tasar gar nicht verstand: «Das ist mein Tor», protestierte er nach der Partie. Wie dem auch sei, der Stürmer hatte zehn Minuten nach seiner Einwechslung nach einer Verkettung von Fehlern beim Gegner am schnellsten reagiert. Im Anschluss an ein Durchspiel von Tasar mit Dejan Sorgic hätte Fabian Rohner den Ball in den Füssen gehabt, doch der Zürcher Aussenverteidiger verlor das Gleichgewicht. Tasar handelte deutlich schneller als Nathan, legte sich den Ball zurück und schoss aus der Drehung. Als Letzter berührte Omeragic den Ball. Ob der Schweizer Internationale die Kugel entscheidend aufs Tor lenkte – oder ob der Schuss von Tasar bereits in Richtung FCZ-Gehäuse unterwegs gewesen war, lautet betreffend richtiger Torschütze die Frage.

Die Luzerner bejubeln das Tor von Varol Tasar. Bild: Martin Meienberger/freshfocus

Dabei geht es allerdings nur um die Statistik, ob Tasar nun der sechste Saisontreffer zugesprochen wird – oder dann lediglich ein Assist. FCL-Coach Fabio Celestini in der Medienkonferenz über das Gefühl, einen derart effizienten Einwechselstürmer in seinen Reihen zu haben, der ihm und seinem Team nunmehr schon fünf Jokertore für vier Siege geschossen hat:

«Das ist schlicht und einfach fantastisch!»

Celestini schätzt den Wert seiner Ersatzbank hoch ein

Celestini erklärte nach diesem enorm wichtigen 3:1-Sieg im äusserst hart umkämpften Direktduell gegen den Abstieg: «Beide Mannschaften haben um die drei Punkte gekämpft. Am Ende haben diesen Match Details entschieden.» Anschliessend erklärte der 45-jährige Waadtländer wie bedeutend in dieser entscheidenden Saisonphase eine gute Ersatzbank ist:

«Mit fünf Einwechslungen kann man als Trainer die Partie entscheiden.»

Celestini hat zwar nur vier Wechsel getätigt, aber damit wollte er zum Ausdruck bringen, wie sehr er seine sieben Spieler Nummer 12 bis 18 wertschätzt. Diese sieben Profis auf der Ersatzbank können das Zünglein an der Waage spielen. Der FCL-Trainer weiss natürlich aus eigener Erfahrung, «dass jeder Fussballer immer von Anfang an auf dem Rasen stehen möchte. Logischerweise auch Varol Tasar. Er und die anderen Neuen kommen stets mit viel Lust ins Spiel. Umso schöner kann sich Varol eins ums andere Mal als Matchwinner feiern lassen.»

Trainer Celestini gratuliert Tasar zum Tor. Bild: Martin Meienberger/freshfocus

Kein Wunder sprach der Coach nach dem zehnten Saisonsieg von einer «super Stimmung bei uns». Als ob er Massimo Rizzo Mut zusprechen möchte, sagte er in Richtung FCZ-Trainer: «Wir haben auch schon viele schlechte Momente gehabt, sind aber immer vereint geblieben.» Das war auch im vierten Vergleich mit Zürich der Fall: Ein Fehlpass von Louis Schaub führte zum 1:0 der Gäste durch Aiyegun Tosin in der 3. Minute. Der FCL blieb in der Folge ruhig, spielte besonnen und ohne zu grosses Risiko weiter. Dann bediente Pascal Schürpf im Zentrum Ibrahima Ndiaye, der aus der Drehung zum 1:1-Ausgleich in der 17. Minute traf.

Mit sechs Punkten Vorsprung zum Direktduell nach Vaduz

Die beiden Teams neutralisierten sich in der Folge, ehe Tasar in der 76. Minute das erwähnte 2:1 gelang. Die Zürcher suchten in der Schlussviertelstunde vehement den Ausgleich. Nach dem zweiten Corner hintereinander mit einem vor dem Luzerner Gehäuse lauernden FCZ-Keeper Yanick Brecher kam der Ball zu Ndiaye, der Übersicht bewies und Schürpf mit einem langen Ball lancierte. Der eingewechselte Marco Schönbächler und Rohner störten sich gegenseitig, Schürpf nutzte den Freiraum – und schoss in der 95. Minute mit seinem sechsten Saisontreffer zum 3:1-Endstand ins verwaiste Tor.

Pascal Schürpf war nach seinem Tor völlig ausgepowert. Bild: Martin Meienberger

Der FCL klettert wieder auf Platz 6, hat nach 31 Runden 39 Punkte auf dem Konto. Zum nächsten Direktduell reist er am Samstag (18.15 Uhr) mit sechs Zählern Vorsprung auf Gegner Vaduz, das auf dem Barrage-Platz steht.

Den Weg zur Interviewzone humpelt Pascal Schürpf. Der FCL-Routinier über seinen unbändigen Einsatz: «In unserer aktuellen Situation gibt es nichts anderes, als alles zu geben. Manchmal sieht das vielleicht bei mir etwas speziell aus, aber die Fans wissen, ich gebe immer vollen Einsatz.» Zum Spielverlauf sagt Schürpf: «Wir haben nach dem Rückstand gut reagiert und in der zweiten Halbzeit waren wir wieder mit voller Power da. Unglaublich, was diese Mannschaft fähig ist zu leisten.» Der Sieg sei am Ende verdient gewesen. «Wir haben in der zweiten Halbzeit mehr investiert.»

Pascal Schürpf ist im nächsten FCL-Spiel gegen Vaduz gesperrt. Bild: Martin Meienberger

Der FC Luzern habe rückblickend in dieser Saison schon viele Punkte verloren. «Nun sammeln wir wieder Punkte, das ist enorm wichtig und so wollen wir weitermachen.» Gegen Vaduz fehlt Schürpf gesperrt, nachdem er gegen den FCZ seine vierte gelbe Karte in dieser Saison erhält:

«Es war keine dumme Karte, die musste ich holen. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft am Samstag bereit sein wird.»

Bereit war gegen Zürich einmal mehr Varol Tasar. Bereit, das nächste Joker-Tor zu schiessen. Er sagt angesprochen auf seine Rolle als Einwechselspieler:

«Ich will einfach Tore schiessen. Das ist mir diesmal gelungen und darüber bin ich froh.»

Varol Tasar schiesst beim FCL wichtige Tore. Bild: Martin Meienberger

Er sei zufrieden, wenn er der Mannschaft helfen kann. Einen Befreiungsschlag will Tasar diesen Sieg gegen Zürich aber nicht nennen und sagt stattdessen: «Das nächste Spiel gegen Vaduz ist sehr wichtig.» Stellt sich die Frage: Steht der wirblige Offensivspieler gegen den Aufsteiger in der Startelf?

Luzern - Zürich 3:1 (1:1)

Swissporarena, Zuschauer: 100, SR: Bieri

Tore: 3. Tosin 0:1. 18. N'Diaye (Schürpf) 1:1. 76. Tasar 2:1. 90. Schürpf 3:1.

Luzern: Müller; Burch, Knezevic, Schwegler (80. Grether); Wehrmann (66. Emini), Frydek, Schürpf, Schaub (66. Tasar), Ugrinic; N'Diaye, Sorgic (87. Alounga);

Zürich: Brecher; Nathan Cardoso (84. Kamberi), Omeragic, Aliti; Dzemaili, Marchesano (70. Seiler), Doumbia (84. Domgjoni), Kololli (70. Ceesay), Rohner; Kramer (62. Schönbächler), Tosin;

Verwarnungen: 2. N'Diaye. 59. Frydek. 75. Schürpf. 80. Ugrinic. 87. Dzemaili. 90. Schönbächler.

Am kommenden Samstag reist der FC Luzern nach Liechtenstein zum FC Vaduz. Das wird ein wegweisendes Spiel für das Team von Fabio Celestini. Anpfiff am 1. Mai ist um 18.15 Uhr.