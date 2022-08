Fussball FCL-Trainer Mario Frick glaubt ans Comeback des Ex-Wunderkinds: «Max Meyer hat diesen Hunger» Der Ex-Schalker Max Meyer trainiert seit Mittwoch mit dem FC Luzern. Er wird wohl am Samstag (18 Uhr) im Heimspiel gegen Sion im FCL-Dress debütieren. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 26.08.2022, 19.40 Uhr

Max Meyer (rechts) soll die Spielfreude, die er auf Schalke hatte, beim FCL wiederfinden. Bild: Uwe Speck/Freshfocus (Gelsenkirchen, 23. Oktober 2016)

Wenn der FC Luzern am Samstag den FC Sion in der Swisspor-Arena empfängt, dann sitzt ein international bekannter Spieler bei den Gastgebern zu Beginn auf der Ersatzbank: Max Meyer. «Er ist erst 26 Jahre alt und hat schon einiges erlebt im Fussball», sagt FCL-Trainer Mario Frick über den einst sehr hoffnungsvollen deutschen Fussballer. Vier Länderspiele absolvierte er für die Nationalmannschaft des vierfachen Weltmeisters. In seinem Palmarès steht die deutsche Vize-Meisterschaft 2018 mit dem FC Schalke 04, der Gewinn des Europameistertitels mit der U21 im Jahr davor und der Olympia-Silbermedaille in Rio 2016.

Solche Erfolge kann mit Ausnahme von FCL-Captain Christian Gentner kein anderer Spieler der Luzerner und des heutigen Gegners FC Sion vorweisen. Der kürzlich 37 Jahre alt gewordene «Gente» spielte fünfmal für die deutsche Nationalelf und feierte 2007 mit dem VfB Stuttgart und 2009 mit Wolfsburg den Meistertitel in der Heimat. Der Routinier dürfte heute in der Mittelfeld-Raute die Position einnehmen, für die Meyer in erster Linie geholt wurde:

«Mit Max planen wir vor allem als Achter. Er kann auf der rechten oder linken Seite spielen»,

erklärt Frick. Bei Bedarf könne Meyer ebenso offensiv hinter den beiden Spitzen oder in der Defensive vor der Abwehr eingesetzt werden.

Voraussichtlich wird Meyer gegen Sion zu einem Kurzeinsatz kommen – und somit seinen Einstand im blau-weissen Luzern-Dress mit der Nummer 7 geben.

Der Spieler war seit Juni ein Thema in Luzern

Schon im Sommertrainingslager, welches vom 22. bis 26. Juni in Schruns stattfand, war Max Meyer in der sportlichen Führung des FCL ein Thema.

«Aber zu diesem Zeitpunkt war eine Verpflichtung weit entfernt, sie schien unrealistisch. Weil wir noch ein spielerisches Element auf der Acht suchten, sagte ich Remo Meyer, dass ich den Spieler sofort nehmen würde»,

erzählt der sehr zufriedene Frick.

Weil Meyer bei Fenerbahce Istanbul zuletzt nicht mehr mit der Mannschaft trainierte, muss er zuerst wieder in den Rhythmus kommen: «Sobald er das geschafft hat, wird er eine grosse Verstärkung für uns sein», ist der FCL-Coach überzeugt.

Frick hat sich über die ersten Eindrücke in dieser Woche im Training gefreut:

«Ich habe gesehen, welche Qualitäten er hat – gerade auch vor dem Tor.»

Vier Spieler für die Zehnerposition

Für den Coach ist die Auswahl im Mittelfeld fantastisch: Mit dem erst kürzlich geholten Jakub Kadak hat er eine neue Zehn hinter den Spitzen. Als Stellvertreter für den Slowaken steht ihm nach wie vor Samuele Campo zur Verfügung, der Ex-Basler trägt die Nummer 10. Zudem könnte auch der erst vor knapp drei Wochen verpflichtete Franko-Algerier Sofyan Chader als zentraler Offensivmann hinter den Stürmern spielen. Und auch Max Meyer mag diese Königsposition im Fussball. «Am liebsten spielt er auf der Zehn», weiss der langjährige «Kicker»-Reporter Toni Lieto, ein journalistischer Beobachter von Meyer auf Schalke.

Der hochbegabte Fussballer hat nach der Trennung von Schalke 2018 während zweieinhalb Jahren bei Crystal Palace in der Premier League viele Millionen Euro verdient – und wurde später bei den wesentlich kürzeren Aufenthalten beim 1. FC Köln und bei Fenerbahce Istanbul inklusive einer Ausleihe zu Midtjylland nach Dänemark sicherlich auch fürstlich entlöhnt.

Weltmeister Candela blühte in Siena an Fricks Seite nochmals auf

Trotz dem prall gefüllten Konto hat Meyer sein sportliches Glück nach der Zeit auf Schalke nicht mehr gefunden. Darum die Frage an den Luzern-Trainer: Wie macht man aus einem ehemaligen Wunderkind wieder einen Leistungsträger? Frick:

«Indem man die Qualitäten des Spielers hervorhebt, ihm vertraut und Spielfreude vermittelt – und viele Gespräche führt.»

In der Serie A bei Siena habe er gesehen, wie ein Mitspieler nach schweren Zeiten noch einmal aufblühte: Vincent Candela, Weltmeister 1998 und Europameister 2000 mit Frankreich. «Candela war schon 34, Meyer ist erst 26. Er will seine Karriere bei uns neu lancieren. Ich möchte ihm dabei helfen. Max hat diesen Hunger, den es braucht, um wieder nach oben zu kommen», sagt Frick.

Grosser und kopfballstarker Innenverteidiger gesucht

Die Suche nach Offensivleuten ist beendet. Bevor das Transferfenster am nächsten Mittwoch um 24 Uhr schliesst, wünscht sich Frick einen neuen Innenverteidiger mit hünenhafter Postur: Plus/minus 1,90 Meter gross, kopfballstark und wenn möglich schnell soll der neue zentrale Abwehrmann sein.

Die Aufstellungen:

