FCL-Fans machen gegen Bernhard Alpstaeg mobil

«MEH ALS 52%» Einmaliger Machtkampf: 15'907 FC Luzern-Fans wollen Klubbesitzer Bernhard Alpstaeg die Macht entziehen Mehrheitsaktionär beim FC Luzern zu sein, das genügt Bernhard Alpstaeg nicht mehr. Er will als Alleinherrscher die absolute Macht. Dagegen formiert sich eine Protestbewegung, wie sie die Innerschweiz noch nie gesehen hat. 22.10.2022, 05.00 Uhr

Die Choreo der FCL-Fans beim Heimspiel gegen St.Gallen am 19. Oktober. (Martin Meienberger/freshfocus, Luzern, 19.10.2022)

«Wenn ich in meiner Firma etwas wissen will, dann gehe ich zu den Büezern. Da erfahre ich die Wahrheit.» Das ist ein Leitsatz von Bernhard Alpstaeg, mit dem er seine Swisspor AG führt, die Tausenden Mitarbeitenden eine Stelle gibt. Bonus gibt es für alle gleich viel in seinem Unternehmen. Er tritt als sozialer Patron alter Schule auf, mag Cervelats und zelebriert sein hemdsärmeliges Image.

Bodenständige Typen mag man in der Zentralschweiz. Doch beim FC Luzern könnte Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg gar nicht weiter weg von der Basis entfernt sein, seit er Anfang Oktober in einem Interview zu einem Rundumschlag ausholte. Wenig später wurde klar, warum er das tat. Als Mehrheitsaktionär hat Alpstaeg auf den 3. November eine ausserordentliche Generalversammlung angesetzt, an der er den gesamten aktuellen Verwaltungsrat ab- und sich als einzigen Verwaltungsrat einsetzen will. Als Alleinherrscher kann er so die bei ihm in Ungnade gefallenen Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer loswerden. Von denen sagt er, sie seien «zu wenig demütig, zu wenig aktiv, zu wenig bescheiden und sie müssen lernen, zu arbeiten».

Alpstaeg versprach, nicht mehr zu poltern

Seine Attacke startete Alpstaeg scheinbar aus dem Nichts. Nachdem der Aktionärsstreit im Februar 2021 mit dem Rückzug von Samih Sawiris, Hans Schmid und Marco Sieber befriedet wurde und Alpstaeg 52 und Minderheitsaktionär Josef Bieri 48 Prozent der FCL-Aktien übernahmen, hielt sich Alpstaeg längere Zeit zurück. Ja, er versprach sogar, dem Verein nicht mehr durch seine Äusserungen zu schaden: «Man war es fast gewohnt, dass ich gepoltert habe und vom Birchemüesli-Trainer (er meinte Markus Babbel) und so weiter gesprochen habe. Das ist vorbei, ich habe gelernt, dass dies nicht immer gut ist für den FCL.»

Im Verein herrschte untypische Ruhe, von einer Trainerentlassung einmal abgesehen. Mit der Ruhe war es nach dem Alpstaeg-Interview am 2. Oktober aber schlagartig vorbei – und er hat dieses Interview auch kaum aus einer spontanen Regung heraus gegeben. Vermutet wird eher, dass er seinen Griff nach der alleinigen Macht mit strategischem Geschick jahrelang vorbereitet hat. So gehört ihm ja nicht nur der FCL, sondern auch das Stadion. Und rückblickend lässt auch tief blicken, was Alpstaeg bei der Pressekonferenz zum Aktionärsfrieden am 11. Februar auf die Frage antwortete, ob er vielleicht noch mehr Aktien übernehmen wolle: «Nein. Ich habe immer gesagt, dass ich mit 52 Prozent zufrieden bin. Ich brauche nicht mehr.»

Als Ruhe herrschte, wurde der FCL Cupsieger

Die 598 Tage lang dauernde Ruhe zwischen dem 11. Februar 2021 und dem 2. Oktober 2022 taten dem FCL nachweislich gut: Im Mai 2021 wurde Luzern Cupsieger, der total vierte Titel in der 121-jährigen Klubgeschichte wurde mitten in der Pandemie mit einer riesigen Party auf der Allmend gefeiert. Man hat eine Juniorenabteilung, die begehrte Fussballer hervorbringt, allen voran Ardon Jashari (20), erster Nati-Spieler in den Reihen des FCL seit mehr als zehn Jahren. Mit Präsident Stefan Wolf leitet ein Fussballkenner den Verein, der selber mit dem FCL Cupsieger (1992) war und als Klublegende gilt. Die Transfers von Sportchef Remo Meyer funktionieren, siehe Nicky Beloko, Max Meyer, Jakub Kadak oder Pius Dorn. Trainer Mario Frick ist völlig unumstritten (selbst bei Alpstaeg). Der Verein steht finanziell solide da (und das nicht nur wegen Alpstaeg). Nicht zuletzt ist der FCL sportlich gut in die Saison gestartet, die Anhänger strömen wieder ins Stadion. Was wäre in Luzern erst möglich, würde einmal deutlich länger als nur eineinhalb Jahre lang Ruhe herrschen?

Protestbewegung ist jetzt so gross wie eine ausverkaufte Swisspor-Arena

Alles Erreichte sehen die Fans nun in Gefahr. Auf Alpstaegs Alleinherrscher-Ambition («der Mehrheitsaktionär befiehlt, und das werde ich auch tun») reagiert die Innerschweizer Volksseele allergisch, man duldet es nicht, wenn sich jemand über alles stellt. Der FCL-Besitzer hat damit einen Volksaufstand provoziert, wie ihn die Region noch nie gesehen hat: «Zäme meh als 52 Prozent» heisst diese Protestbewegung. Präsident Wolf und Minderheitsaktionär Josef Bieri sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur, Sponsorenkreisen und Sport sind Erstunterzeichnende. Am Dienstagabend ging die Website der Bewegung online, wenige Stunden später hatte die Aktion weit über 10'000 eingeschriebene Sympathisanten. Am Freitagabend erreichte sie die Zahl von 15'907, eine symbolische Marke: Rund 16'000 Plätze fasst die Swissporarena.

Offizielle FCL-Führung stellt sich gegen den eigenen Klubbesitzer

In dieser wurde am Mittwochabend beim Heimspiel gegen St.Gallen erneut sichtbar, dass auch die offizielle FCL-Führung konsequent hinter der Protestbewegung gegen ihren eigenen Klubbesitzer steht: Auf den grossen Screens im Stadion wurde das Logo der Protestaktion eingeblendet, und just unter dem grossen «Swisspor»-Schriftzug, der am Stadioneingang prangt, wurde ein riesiges Transparent mit dem «Zäme meh als 52 Prozent»-Logo gehisst.

«Der FCL elektrisiert»

In erster Linie sind es aber die Fans, welche die Bewegung organisieren. Sie ist professionell aufgezogen: Da müssen sich Personen mit Fähigkeiten in IT, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media oder Design gefunden haben. Einer der vielen, die sich in schlaflosen Nächten engagieren, ist der Luzerner Musiker Henrik Belden, mit bürgerlichem Namen Luki Linder. Unter den Personen, welche die Aktion organisieren, habe es 15- bis 60-Jährige mit ganz unterschiedlichen Skills. Zum grossen Erfolg der Aktion meint er: «Wir wussten zwar, dass wir viele Personen erreichen können, aber dass es nun so viele sind, zeigt, wie sehr der FCL elektrisiert. Der Klub und die Fans sind endlich wieder nahe zusammengerückt und die Leute wollen, dass das so bleibt.»

Damit dies gelingt, hat die Bewegung Zäme meh als 52% folgende drei Forderungen formuliert: Abkehr vom Mehrheitsaktionär-Modell, Festhalten am aktuellen Verwaltungsrat, Mitspracherecht für Fans.

Handball-Superstar und Ruder-Olympiasieger setzen sich für FCL ein

Unter den Erstunterzeichnern ist Handball-Superstar Andy Schmid. Auch in seinen langen Jahren in der Deutschen Bundesliga habe er den FCL immer verfolgt. Nun mache er sich Sorgen um den Verein: «Als Spitzensportler weiss ich, dass sich Unruhe immer auf die Resultate auf dem Platz auswirken. Solche Dinge müssen zum Wohle des Vereins geregelt werden.» Die aktuellen Vorgänge würden ein schlechtes Licht auf den FCL werfen, und wenn die Situation nicht bereinigt werde, bestehe Gefahr, dass dies so bleiben könnte. Er engagiere sich bei «Zäme meh als 52%», weil er sich wünsche, «dass der FCL wieder sportliche Schlagzeilen macht».

Neben Schmid engagiert sich auch ein anderer international bekannter Spitzenathlet aus Luzern für die Protestaktion: Mario Gyr, Schweizer Ruder-Olympiasieger, FCL-Beirat und ehemaliger FCL-Junior. «Als Beirat habe ich den Anspruch, dass Kinder und Jugendliche zum Sport finden, etwa in unsere Nachwuchsabteilung. Damit diese weiterhin gut funktioniert, braucht es Kontinuität, welche ich ihm ehesten in einem breit abgestützten Aktionariat sehe», begründet Gyr seine Motivation, sich zu engagieren.

«Jetzt muss Alpstaeg über die Bücher»

Auch der Luzerner Kantonsrat David Roth (SP), ebenfalls ein Erstunterzeichner, war davon überrascht, wie schnell die Massen mobilisiert werden konnten. «Als ich am Mittwochmorgen auf die Website ging, war die Anzahl Unterstützer plötzlich bereits vierstellig.» Möglich geworden sei dies nur dank der aktiven Fanszene, sagt auch Roth, die vielen Fans hätten ihre Umfelder aktiviert. «Am Anfang hatten viele das Gefühl, diese Aktion sei vom FCL oder aus Politkreisen orchestriert, doch das ist nicht der Fall. Sie kommt von den Fans mit ihren ganz unterschiedlichen Hintergründen selber, und das macht die Kraft der Bewegung aus.» Er frage sich nun, wie jemand einen Fussballklub besitzen wolle, der «alle gegen sich hat». Auch Musiker Linder sagt: «Der Widerstand ist jetzt so gross, dass Bernhard Alpstaeg über die Bücher muss.»

Wie Alpstaeg auf die Protestbewegung reagiert, bleibt aber offen, er wollte auf Anfrage keinen Kommentar abgeben. Kaum anzunehmen ist, dass er wie in seinem Unternehmen auf die Basis, also auf die Fans hören wird, um die Wahrheit zu erfahren. Denn, würde Alpstaeg auf die Fans hören, müsste er seine Aktien zur Verfügung stellen. Aber auch ganz ohne Aktien sind die FCL-Fans zusammen mehr als 52 Prozent.

