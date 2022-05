Super League FCL steigt mit positiver Denkweise in den wegweisenden Kampf um den Nicht-Barrage-Platz Der FC Luzern ist am Dienstag mit breiter Brust ins Wallis gereist, wo am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen den FC Sion ein Direktduell um den Ligaerhalt stattfindet. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Denis Simani überspringt Lausannes Rodrigo Pollero – der FCL-Innenverteidiger wird heute gegen Sion wieder in der Startformation stehen. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 1. Mai 2022)

Zwar muss der FC Luzern am Mittwoch auf seinen formstarken Offensivspieler Filip Ugrinic verzichten, «dafür steht uns in der Innenabwehr wieder Denis Simani zur Verfügung», sagt Mario Frick. Der FCL-Trainer ist keiner, der klagt. Er versucht, zuerst immer das Positive zu sehen.

Mit dem 30-jährigen Abwehrchef, den Frick vor ein paar Jahren bereits zum FC Vaduz geholt hatte, verbindet den Coach einiges. Er ist froh, steht ihm der unerschrockene Aggressivleader wieder zur Verfügung. «Denis ist einer der wichtigsten Defensivspieler», sagt Frick. Noch immer beeindruckt den Liechtensteiner, dass das Heimspiel vom Sonntag gegen Servette derart emotionsgeladen war – auch ohne Simani.

«Es herrschte eine heissblütige Atmosphäre, ich bin fast sicher, wenn er dabei gewesen wäre, hätte er ebenfalls eine gelbe Karte kassiert.»

Aufgeladene Ambiance erwartet – bisher hält sich Simani eher zurück

Simani war beim 4:0-Sieg über Servette nicht mit von der Partie, weil er nach der vierten Verwarnung in 13 Ligaspielen die erste Sperre beim FCL absitzen musste. Damit hat sich der Gossauer bis dato für seine Verhältnisse zurückhaltend verhalten.

Der nächste Test von Simanis Nervenkostüm erfolgt jetzt im Tourbillon, wo Frick ebenfalls eine aufgeladene Stimmung erwartet: «Das Stadion wird ausverkauft sein, weil sie im Wallis Gratistickets verteilen. Ähnlich wie wir das im Heimspiel gegen Lugano gemacht hatten.»

Selbstkritischer Coach rügt sich für «dumme Aussage»

Da Sion ein Gegner im Kampf um den direkten Klassenerhalt ist, geht es in dieser Begegnung um besonders viel. In der Medienkonferenz vom Sonntag nach dem Servette-Spiel hatte Frick noch bestätigt, dass das Rennen um einen Nicht-Barrage-Platz für sein Team gelaufen wäre, sollte man in Sion verlieren. Knapp 24 Stunden später korrigiert er sich: «Das war eine dumme Aussage von mir, das ist eigentlich gar nicht mein Mindset.» Der Coach passt die Denkweise für sich und seine Truppe an:

«Ich sehe vor allem unsere Chance, wir könnten mit einem Sieg auf einen Punkt an Sion herankommen und mit GC gleichziehen.»

Er weist daraufhin, dass die Zürcher erst am Donnerstag in Basel spielen. «Mit einem Vollerfolg im Wallis könnten wir GC unter Druck setzen.»

Im Tourbillon erwartet den FC Luzern mit Varol Tasar (links) wahrscheinlich ein emotionales Kampfspiel gegen den FC Sion mit Cleilton Itaitinga (rechts). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Sion, 23. September 2021)

Für den FCL, der bereits seit Dienstagabend im Kanton der Aprikosen, des Weins und der über 4000 Meter hohen Berge weilt, gibt es mehr zu gewinnen als zu verlieren. Unter Frick ist die Equipe zu einer starken Einheit gewachsen, hat in 15 Partien 22 Zähler gesammelt. Das bedeutet in der Rückrundentabelle Platz 4. Zuletzt, bei den aneinanderfolgenden Saisonsiegen Nummer 6 und 7 gegen das inzwischen als Absteiger feststehende Lausanne (3:0) sowie Servette (4:0) ging für den FCL praktisch alles auf: Es waren die Ligaspiele vier und fünf ohne Gegentor und auch vorne agierte man unüblich effizient.

Der Ketchup-Effekt soll länger anhalten

Auf die 100-prozentige Chancenauswertung gegen die «Grenats» aus Genf angesprochen, antwortet Frick:

«Wir müssen uns nicht schämen, weil wir 4:0 gewonnen haben. Jetzt sind wir mal effizient gewesen und haben die wenigen Gelegenheiten genutzt.»

Ganz im Gegensatz zu der langen Phase, in der sie viele Abschlussmöglichkeiten kreierten – «und diese oft ausgelassen hatten. Jetzt ist es umgekehrt: Das ist der berühmte Ketchup-Effekt, auf einmal gehen die Bälle rein.» Frick hofft, «dass noch mehr rauskommt aus der Flasche». Beim Restprogramm heute in Sion, nächste Woche gegen YB und beim FCZ wäre Effizienz im FCL-Spiel natürlich hilfreich.

Filip Ugrinic (links) jubelt mit Nikola Cumic (Mitte) über dessen Treffer zum 4:0-Schlussresultat gegen Servette. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 8. Mai 2022)

Filip Ugrinic fehlt gesperrt Filip Ugrinic gelingen auch unter Mario Frick herausragende Spiele. Wie am Sonntag beim 4:0-Erfolg gegen Servette. Der FCL-Topskorer (sechs Tore, sieben Assists) wurde von den Genfern oft gefoult. Nach dem überharten Einsteigen von Kastriot Imeri erhält der Servettien die gelb-rote Karte und Ugrinic sieht wegen Reklamierens den gelben Karton. Das ist seine achte Verwarnung, in Sion muss er seine total zweite Sperre absitzen, verpasst damit das zweite Saisonspiel. «Wir versuchen, Filip gut zu ersetzen. Gegen YB kommt er ausgeruht zurück», so Frick.

Die Startaufstellung des FC Luzern gegen den FC Sion.

