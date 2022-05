Super League FCL-Coach Mario Frick vor dem vorletzten Spiel zu Hause gegen YB: «Eine solche Ausgangslage hatten wir noch nie» Der FC Luzern braucht heute Donnerstag (20.30 Uhr) im zweitletzten Saisonspiel gegen YB wohl Punkte, um die Chance zu wahren, die Barrage abzuwenden. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Mario Frick bleibt positiv gestimmt, obwohl der FC Luzern in den beiden letzten Saisonpartien auf Gegner aus den Top 3 der Tabelle stösst: Zuerst treffen die Innerschweizer heute Donnerstag zu Hause auf die drittplatzierten Young Boys, am Sonntag (16.30 Uhr) kommt es im Zürcher Letzigrund zum Vergleich mit dem neuen Schweizer Meister. Der FCZ wird nach der Saison-Derniere den Pokal überreicht bekommen.

Auf die Frage, ob sich seine Mannschaft trotz zuletzt drei Siegen in Folge (gegen Lausanne, Servette und Sion) verkrampfen könnte, antwortet FCL-Trainer Frick: «Wir stehen schon die gesamte Rückrunde unter Druck, eine solche Ausgangslage wie jetzt hatten wir noch nie – auf GC und Sion haben wir nur noch je einen Punkt Rückstand.» Und:

«Wenn wir uns jetzt verkrampfen, dann kenne ich mich nicht mehr aus. Jetzt müssen wir mit Freude und Feuer in die Entscheidung gehen, weil wir das Ding noch auf unsere Seite drehen können.»

FCL-Trainer Mario Frick (rechts) strahlt grosse Zuversicht aus. Sein Assistent Roman Matter (hinten) scheint dem Chefcoach ganz zu vertrauen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Sion, 11. Mai 2022)

Frick geht sogar so weit, dass es für seine Mannschaft «wie ein Meistertitel wäre», wenn sie nach nur elf Punkten in der Vorrunde doch noch auf den rettenden Platz 8 kommen würde.

Für den angeschlagenen Schulz kehrt Ugrinic zurück

Doch im entscheidenden Moment wird dem FCL aller Voraussicht nach ein wichtiger Spieler fehlen: Marvin Schulz hatte am Mittwoch vergangener Woche beim 3:1-Sieg in Sion eine Innenbandverletzung erlitten. Der 27-jährige Mittelfeldmann ist gemäss Frick «angeschlagen, es ist sehr fraglich, ob Marvin gegen YB zur Verfügung steht».

Mit Filip Ugrinic kehrt dafür ein Leistungsträger nach abgesessener Gelbsperre zurück. Frick nennt es einen «Eins-zu-eins-Wechsel» mit Schulz. Beide haben im Rautesystem eine identische seitliche Mittelfeldposition. Der Coach kaschiert aber nicht, wie sehr er die Fähigkeiten von Ugrinic schätzt:

«Mit seiner Dynamik, Technik und Abschlussstärke ist Filip ein wichtiger Trumpf.»

Natürlich kann der bald 37-jährige Christian Gentner mit dem neuneinhalb Jahre jüngeren Schulz nicht mehr mithalten. Der frühere deutsche Meisterspieler «Gente» wird wahrscheinlich gegen YB für den verletzten Landsmann spielen. Positiv ist, dass sich der Ex-Profi von Union Berlin, Wolfsburg und des VfB Stuttgart immer noch fit genug fühlt, um in der Super League mitzuhalten.

Vom Drive von Verteidiger Dräger mitreissen lassen

Deutlich mehr Vorwärtsdrang ist von einem anderen FCL-Profi mit deutschem Pass zu erwarten: Rechtsverteidiger Mohamed Dräger ist ein Phänomen. Der tunesische Nationalspieler und WM-Fahrer imponiert seit dem ersten Spiel mit Luzern: Seit seiner Ankunft im Februar war er an einem Drittel aller Luzerner Tore beteiligt (9 von 27) – Dräger schoss drei Treffer und bereitete sechs vor. «Sein Drive und seine Persönlichkeit hilft dem ganzen Team», lobt Frick den Offensivverteidiger.

Auf geht’s: FCL-Verteidiger Mohamed Dräger (links) im Zweikampf mit Servette-Stürmer Ronny Rodelin. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 8. Mai 2022)

Die Verfassung von Dräger stimmt, im letzten Match gegen Sion traf er sehenswert zur 3:0-Führung. Trotzdem bleibt der beim SC Freiburg ausgebildete Aussenverteidiger auf dem Boden. Nach der Begegnung relativierte er im SRF-Interview:

«In den vorherigen Spielen schoss ich die Bälle reihenweise auf die Tribüne, endlich ist wieder einer reingegangen.»

Gegen die Young Boys muss der FCL erneut ähnlich effizient sein wie in Sion und in den vorangegangenen Heimspielen gegen Servette und den inzwischen feststehenden Absteiger aus Lausanne. Gegen den entthronten Meister YB zeigten die Luzerner in dieser Saison jeweils gute Leistungen; zum Saisonstart setzte es eine unglückliche 3:4-Niederlage ab, auswärts im Wankdorf holte der FCL zwei Unentschieden (1:1 und 2:2).

Frick schwärmt vom 2:2-Remis gegen YB unter seiner Führung: «Obwohl wir früh 0:2 zurücklagen, war es spielerisch einer unserer besten Auftritte. In der ersten Halbzeit hatten wir die Berner beherrscht.» Marco Burch und kurz vor Schluss der bereits erwähnte Dräger schossen die FCL-Tore. Frick:

«Eine ähnlich beherzte Leistung brauchen wir nun wieder gegen YB.»

Erwartet werden zwischen 10 000 und 12 000 Fans

Obwohl es für die Berner nur noch ums Prestige und im Fernduell mit Basel um Platz 2 geht, dürfte der FCL auf einen Gegner treffen, der dagegenhalten wird. In der Swisspor-Arena werden zwischen 10 000 und 12 000 Zuschauer erwartet.

Restprogramm von Luzern, Sion und GC im Kampf gegen die Barrage Luzern (9. Platz/36 Punkte/minus 13 Tore): YB (daheim), Zürich (auswärts). Sion (8. Platz/37 Punkte/minus 22 Tore): Lausanne (auswärts), Servette (daheim). Grasshoppers (7. Platz/37 Punkte/minus 2 Tore): St.Gallen (daheim), YB (auswärts).

